Alexandru Adarici morto a Milano, arrestato in Spagna il figlio dell'ex banchiere precipitato dal B&b

Alexandru Adarici, 54 anni, di nazionalità ucraina e romena, è morto il 23 gennaio scorso, precipitando da un b&b di via Nerino, a Milano. Per il decesso dell’ex banchiere e manager d’affari, è stato arrestato in Spagna il figlio 34enne. Secondo le indagini della Procura del capoluogo lombardo, l’uomo avrebbe “concorso” al sequestro del padre per costringerlo “a trasferire 250mila euro in criptovalute”. Fissata l’autopsia mentre si cercano altre 4 persone.

L’ex banchiere Alexandru Adarici morto a Milano, il figlio arrestato in Spagna

La Polizia di Stato ha eseguito in Spagna, a Barcellona, un mandato d’arresto europeo per sequestro aggravato dalla morte a carico del figlio di Alexandru Adarici.

Le indagini coordinate dal pubblico ministero di Milano Rosario Ferracane e svolte dal Servizio centrale operativo e dalla squadra Mobile di Milano, con l’ausilio del Servizio di cooperazione internazionale di Polizia e in raccordo informativo con Europol e Eurojust, hanno fatto emergere “un grave quadro indiziario” a carico del figlio della vittima.

Il sequestro in via Nerino

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 34enne, dopo aver convinto il padre, con il quale lavorava nel settore della finanza e degli investimenti, ad andare a Milano per partecipare a un meeting di lavoro in uno stabile di via Nerino, “ha concorso al suo sequestro”.

Avrebbe privato il genitore della libertà con il fine di costringerlo a trasferirgli 250mila euro in criptovalute, viene messo nero su bianco in una nota diramata dalla Procura.

Il figlio è accusato della caduta dalla finestra del padre “in quanto unica persona presente nella stanza al momento della precipitazione” dall’appartamento al quarto piano.

Si cercano altre 4 persone

Secondo quanto riferito da ANSA, però, la polizia sarebbe a caccia di almeno altre 4 persone, che avrebbero preso parte al sequestro e potrebbero essere attive da tempo in questo genere di estorsioni di soldi in criptovalute.

Le forze dell’ordine avrebbero anche trovato il telefono della vittima, fuori Milano: gli esperti avrebbero ricostruito una telefonata che l’ex manager sarebbe stato costretto a fare, mentre era legato e veniva picchiato, per far trasferire quei 250 mila euro in criptovalute.

Le immagini delle telecamere, invece, mostrano padre e figlio arrivare insieme in via Nerino: il genitore sorridente, il ragazzo invece molto teso.

Fissata l’autopsia

Nel frattempo, l’autopsia è stata fissata per lunedì 9 marzo.

Resta da chiarire se fosse già morto quando è stato gettato dalla finestra con un laccio legato a un polso.

I testimoni non hanno infatti notato movimenti del corpo durate la precipitazione: una delle ipotesi è che durante il sequestro sia stato narcotizzato.

Ricostruiti gli ultimi spostamenti dell’uomo d’affari prima della morte

L’arresto in Spagna è scattato dopo una “complessa” attività tecnica attraverso cui sono stati minuziosamente ricostruiti gli spostamenti dell’ex banchiere nelle ore precedenti al suo decesso.

Inoltre, attraverso l’analisi delle telecamere e dei tabulati telefonici è stato possibile risalire anche agli spostamenti del figlio e al suo presunto coinvolgimento nella morte del padre.

La versione del figlio

La versione dei fatti raccontata dal figlio è stata ritenuta non attendibile. Il 34enne aveva riferito che il padre era stato vittima di un agguato di uomini russi, descritti come “dei veri professionisti”.

Sarà interrogato dal gip Elio Sparacino, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.