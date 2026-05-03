Alexandru Viorel e Sarah Errani morti tra Tribiano e Mulazzano, scooter fuori controllo: trovati in un fossato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Alexandru Viorel Ikoim e Sarah Errani sono morti in un tragico incidente tra Tribiano e Mulazzano. I loro corpi sono stati trovati nella mattinata del 3 maggio in un fosso profondo quattro metri da alcuni passanti. La coppia viaggiava su uno scooter Kymco 125 quando, durante la notte, ha perso il controllo finendo contro un muretto in cemento.

Alexandru Viorel e Sarah Errani morti tra Tribiano e Mulazzano

La ricostruzione del sinistro, effettuata dai carabinieri e dai vigili del fuoco e riportata dal Corriere della Sera, suggerisce che l’incidente sia avvenuto diverse ore prima del ritrovamento, probabilmente intorno a mezzanotte.

L’ultimo contatto di Alexandru Viorel con la famiglia risale a un messaggio inviato alla madre poco dopo le 22 di sabato sera.

Successivamente, i due si sono rimessi in viaggio per rientrare a casa a Tribiano dopo aver trascorso la serata a Mulazzano.

Lungo il tratto di strada isolata, sterrata e completamente al buio, gli inquirenti hanno individuato una lunga strisciata sull’asfalto, segno evidente della perdita di controllo del mezzo prima della caduta nel burrone.

La mancanza di illuminazione pubblica e di telecamere in quel punto specifico ha reso il tragitto estremamente pericoloso, portando alla fuoriuscita autonoma del veicolo.

Il ritrovamento dei corpi

A dare l’allarme sono stati alcuni sportivi che transitavano sulla comunale 704 per la consueta passeggiata mattutina intorno alle 7.45.

Notando lo scooter nel fosso e i due corpi immobili, hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza.

I soccorritori, arrivati con i mezzi del 118 e le squadre del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Melegnano, si sono calati nella roggia ma hanno potuto solo constatare il decesso dei giovani.

L’impatto contro il muretto o il palo di cemento è stato letale, rendendo purtroppo vani i dispositivi di protezione individuale.

Entrambi i ragazzi, infatti, indossavano correttamente i caschi, che sono stati trovati ancora regolarmente allacciati al momento del recupero delle salme.

Cosa ha detto il sindaco di Tribiano

Il sindaco di Tribiano, Roberto Gabriele, ha descritto lo stato di shock del paese per la morte di due ragazzi che avevano scelto quel territorio circa un anno fa per costruire la loro vita insieme.

Sarah, nata a Vizzolo Predabissi, e Alexandru, di origini romene, erano considerati una coppia solida e laboriosa.