Alexei Navalny morto perché "avvelenato", la vedova svela i risultati delle analisi fatte all'estero

Alexei Navalny, l’oppositore del leader russo Vladimir Putin deceduto in una colonia penale in Siberia nel 2024, sarebbe morto per avvelenamento. Lo rivela la vedova, Yulia Navalnaya, spiegando che le analisi di laboratorio effettuate fuori dalla Russia in due diversi Paesi hanno concluso che Navalny è stato avvelenato.

Alexei Navalny morto “avvelenato”

La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, ha reso noto sui social che i risultati di alcuni test di laboratorio confermano che il marito è stato avvelenato.

In un post su X la donna spiega di essere “riusciti a trasferire all’estero i materiali biologici” dell’oppositore di Putin, morto in una colonia penale in Siberia nel 2024.

Getty/Sean Gallup Yulia Navalnaya

Il materiale biologico di Navalny è stato quindi analizzato da due laboratori in due Paesi diversi.

La vedova svela i risultati di analisi fatte fuori dalla Russia

Entrambi i laboratori, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno concluso che Alexei Navalny è morto per avvelenamento.

In un video Navalnaya sottolinea l’importanza dei risultati, definendoli “di rilevanza pubblica”.

“Questi risultati sono di importanza pubblica e devono essere resi noti. Tutti noi abbiamo il diritto di conoscere la verità”, dice la vedova di Navalny.

La reazione del Cremlino

Dalla Russia non sono arrivati finora commenti su quanto sostenuto da Yulia Navalnaya.

“Non so nulla di queste sue dichiarazioni. Non posso dire nulla al riguardo”, ha dichiarato alla Tass il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

La morte di Alexei Navalny

Alexei Navalny, noto attivista e principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, è morto nel febbraio 2024 all’età di 47 anni.

È morto nella colonia penale di Charp, in Siberia, dove stava scontando una condanna a oltre 30 anni di detenzione per “estremismo” e altri presunti reati contro il regime russo.

Secondo l’opposizione russa, Navalny sarebbe stato ucciso con un lento avvelenamento iniziato nell’agosto precedente.

Navalny era già stato avvelenato nell’agosto 2020. Ricoverato e curato in Germania, dopo essere guarito nel gennaio 2021 era tornato a Mosca, venendo subito arrestato e incarcerato.