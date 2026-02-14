Alexey Navalny è stato avvelenato, cinque Paesi Ue denunciano la Russia: usata la tossina della rana freccia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Cinque Paesi europei hanno puntato il dito contro la Russia per la morte dell’oppositore Alexey Navalny, che sarebbe stato ucciso mentre era in prigione con una tossina letale presente nelle rane freccia velenose del Sudamerica. Lo avrebbe confermato un’analisi sui campioni prelevati dal corpo di Navalny. Per Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e Paesi Bassi, Mosca aveva il movente, i mezzi e l’opportunità di somministrare questo veleno. Dalla Russia arriva la smentita: “Insinuazioni”.

Alexey Navalny è stato ucciso

Alexey Navalny sarebbe stato ucciso dalla Russia. In una nota, cinque Paesi europei hanno puntato il dito contro il Cremlino. Secondo Regno Unito, Svezia, Francia, Germania e i Paesi Bassi, l’oppositore politico sarebbe stato avvelenato mentre era in prigione con una tossina letale.

La nota fa emergere i risultati delle analisi dei campioni prelevati dal corpo di Navalny, che confermano in modo definitivo la presenza di epibatidina. La sostanza non è presente naturalmente in Russia, né tantomeno nella colonia penale a nord del circolo polare artico dove l’oppositore politico era detenuto.

Si tratta invece di una sostanza che si trova all’interno delle rane freccia velenose, presenti in Sudamerica. Per i cinque Paesi europei: “Mosca aveva i mezzi, il movente e l’opportunità di somministrare questo veleno”.

Le parole di Navalnaya

A due anni dall’annuncio della morte di Navalny, la moglie Yulia Navalnaya ha visto confermati i suoi timori. Lo aveva dichiarato già durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2024: suo marito era stato avvelenato.

Ora che ci sono le prove, scrive su X: “Ero certa fin dal primo giorno che mio marito fosse stato avvelenato, ora ci sono le prove: Putin ha ucciso Alexey con un’arma chimica“.

Ha aggiunto di essere grata agli Stati europei per il lavoro svolto in questi due anni e per aver scoperto la verità, concludendo: “Vladimir Putin è un assassino. Deve essere ritenuto responsabile di tutti i suoi crimini”.

La morte di Navalny

Alexey Navalny era stato imprigionato in una colonia penale artica nel 2021, di ritorno dalla Germania dove era stato curato per essere stato avvelenato con il Novichok, un celebre agente nervino dell’era sovietica.

Il servizio carcerario russo, quando l’oppositore politico morì, dichiarò che si era sentito male dopo una passeggiata e aveva “perso conoscenza quasi immediatamente”.

Da allora la Russia nega ogni coinvolgimento, anche dopo che un’indagine congiunta di alcuni giornali internazionali aveva fatto emergere la presenza di una squadra di élite, specializzata in agenti nervini, che aveva pedinato Navalny per tre anni.

Anche oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, parla di insinuazioni. Avranno bisogno, ha spiegato, dei risultati dei test e delle formule delle sostanze: solo allora formuleranno un commento ufficiale rispetto alle accuse.