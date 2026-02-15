Alexey Navalny ucciso col veleno della rana freccia, cos'è l'epibatidina e il siero letale sulla pelle

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Soltanto il Cremlino si sarebbe potuto procurare il veleno della rana freccia, con cui è stato ucciso Alexey Navalny. Lo sostiene la relazione firmata da cinque Paesi europei secondo la quale il noto oppositore di Vladimir Putin è morto a causa dell’epibatidina, una rara tossina estratta dal piccolo anfibio nelle foreste dell’Ecuador e considerata una delle sostanze più letali in natura.

Il veleno che ha ucciso Alexey Navalny

La morte di Navalny per avvelenamento è stata accertata dai risultati degli esami condotti sul corpo del 47enne dai governi di Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.

Dall’inchiesta è emerso come l’oppositore del regime russo sia deceduto, durante il suo periodo di detenzione nel febbraio 2024, manifestando gli effetti dell’epibatidina. E non per cause naturali come dichiarato dal Cremlino.

“Soltanto lo Stato russo aveva i mezzi, il movente e l’opportunità di usare questa tossina mortale per colpire Aleksej Navalny mentre era imprigionato in una colonia penale russa in Siberia e lo riteniamo responsabile della sua morte” si legge nella nota congiunta diffusa dai cinque ministeri degli Esteri, in occasione della Conferenza per la sicurezza di Monaco.

La scoperta della tossina della rana freccia

Scoperta per la prima volta nel 1974 da John Daly, chimico del National Institutes of Health americano, l’epibatidina è una neurotossina sintetizzata dal veleno presente sulla pelle di piccolo anfibio diffuso nelle foreste tropicali del Sud America: l’Epipedobates anthonyi.

Appartenenti alla famiglia Dendrobatidae, questi animali dai colori sgargianti sono tra i più velenosi al mondo e sono conosciuti con il nome di “rana freccia” proprio per l’utilizzo del loro siero letale: sin dall’antichità, infatti, le popolazioni indigene dell’Ecuador ricavano dal liquido che le ricopre una sostanza con cui cospargono i dardi utilizzati durante la caccia.

Cos’è l’epibatidina

La struttura chimica dell’epibatidina è stata scoperta nel 1993 dal Premio Nobel per la Chimica Elias James Corey, che è riuscito per la prima volta a sintetizzarla, ed è utilizzata oggi come analgesico per lo studio delle malattie del sistema nervoso centrale.

Si tratta di un alcaloide estremamente tossico, con effetti 200 volte più potenti della morfina: una dose minima di questa sostanza è sufficiente per provocare la paralisi muscolare e l’arresto respiratorio.

Riuscire a ottenere un volume sufficiente di questa tossina per produrre il veleno è però estremamente difficile.

L’epibatidina si sviluppa in piccolissime quantità soltanto nelle rane di genere Epipedobates ed è legata alla dieta costituita da particolari insetti: se allevati in cattività, questi piccoli anfibi non la producono.

Per sintetizzare il siero letale, inoltre, sono necessari dei laboratori altamente specializzati, presenti in pochi Paesi al mondo.