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È di 54 arresti e 11 tonnellate di cocaina sequestrate il bilancio della vasta operazione internazionale Alfa-Lima, condotta tra il 13 e il 26 aprile 2026 nell’Oceano Atlantico, con il coinvolgimento della Guardia di Finanza italiana e delle principali forze di polizia europee e statunitensi. L’azione, coordinata dalla Guardia Civil spagnola, è stata finalizzata a colpire la cosiddetta “Cocaine Highway”, il corridoio dell’Atlantico orientale utilizzato dalle organizzazioni criminali per il traffico illecito di stupefacenti verso i porti europei.

Un’operazione senza precedenti: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione Alfa-Lima ha visto una collaborazione senza precedenti tra le forze dell’ordine di diversi Paesi. Oltre alla Guardia di Finanza, hanno partecipato la Marina Militare spagnola, la Direzione Aggiunta di Vigilanza Doganale spagnola e la Guardia Nazionale Repubblicana portoghese. Sul fronte dell’intelligence, hanno contribuito la Polizia Giudiziaria portoghese, la Drug Enforcement Agency (DEA), l’Homeland Security Investigations (HSI) e il Customs and Border Protection (CBP) statunitensi, la National Crime Agency (NCA) britannica, il Centro di Intelligence contro il Terrorismo e il Crimine Organizzato (CITCO) e il Maritime Analysis and Operations Centre Narcotics – MAOC (N).

Il teatro delle operazioni: Oceano Atlantico e territori strategici

Durante le due settimane di attività, le forze impegnate hanno effettuato interventi quotidiani nel cuore dell’Oceano Atlantico, presso le Isole Canarie, sul fiume Guadalquivir, nei porti di Ceuta e Algeciras, nonché nelle province di Huelva, Cadice, Malaga, Jaén, Almeria e Murcia. Sono stati impiegati numerosi assetti aeronavali, inclusi sistemi a pilotaggio remoto, per contrastare il traffico illecito sia su terra che su mare. Il Comando Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, con base a Pratica di Mare, ha fornito un velivolo ATR72 e un equipaggio di 10 militari tra piloti, operatori di sistema e manutentori, rischierato presso le Isole Canarie. In totale sono state effettuate 12 missioni di volo per circa 67 ore, mentre un Ufficiale del Corpo ha operato presso la sede di Madrid per supportare le analisi e il flusso informativo.

Il primo giorno: arresti e maxi-sequestro

Il 13 aprile 2026, grazie alle informazioni raccolte dal velivolo della Guardia di Finanza tramite la sensoristica di bordo, un’unità navale della Guardia Civil ha intercettato un’imbarcazione ad alta velocità diretta verso le Isole Canarie. L’azione ha portato all’arresto dei 3 membri dell’equipaggio e al sequestro di 140 pacchi contenenti circa 4,2 tonnellate di cocaina. Questo primo successo ha dato il via a una serie di ulteriori attività di interdizione che, nei giorni successivi, hanno permesso di colpire duramente le organizzazioni dedite al narcotraffico.

Risultati complessivi: numeri e materiali sequestrati

Nel corso dell’operazione sono state arrestate complessivamente 54 persone e sequestrate circa 11 tonnellate di cocaina, 8,5 tonnellate di hashish, 21 chilogrammi di marijuana, 18 imbarcazioni, 2 veicoli e oltre 30.000 litri di carburante. Questi numeri testimoniano l’ampiezza e l’efficacia dell’azione congiunta, che ha inferto un colpo significativo alle reti internazionali del traffico di droga.

Il ruolo della Guardia di Finanza italiana

La Guardia di Finanza ha avuto un ruolo chiave nell’operazione, sia attraverso il supporto aereo con il proprio velivolo ATR72, sia tramite la presenza di un Ufficiale presso la sede di Madrid. Il personale italiano ha contribuito in modo determinante alle attività di avvistamento e monitoraggio, fornendo informazioni cruciali per l’intercettazione delle imbarcazioni sospette e il coordinamento delle operazioni di sequestro.

Il briefing operativo e il riconoscimento internazionale

Il 23 aprile 2026, presso la Direzione Generale della Guardia Civil Spagnola a Madrid, il Comandante Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza, accompagnato dal Comandante Operativo Aeronavale e dall’esperto del Corpo in Spagna, ha partecipato al briefing operativo dell’operazione Alfa-Lima. In questa occasione, il Ministro dell’Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, ha sottolineato come l’operazione rappresenti “un deciso e determinante avanzamento strategico” nella lotta contro il crimine organizzato transnazionale e anticipi “un cambiamento nell’approccio alla lotta contro il narcotraffico”.

Un modello di cooperazione internazionale

L’operazione Alfa-Lima si configura come un modello di cooperazione internazionale nella lotta al traffico illecito di stupefacenti. La sinergia tra forze di polizia, agenzie di intelligence e assetti militari di diversi Paesi ha permesso di ottenere risultati concreti e di rafforzare la capacità di risposta contro le organizzazioni criminali che operano su scala globale. Il successo dell’operazione conferma l’importanza di strategie condivise e di un approccio integrato per contrastare fenomeni complessi come il narcotraffico internazionale.

Gdf