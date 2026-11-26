Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Si chiama Alfiewasthere ed è il giovanissimo cronista virtuale generato con l’AI che sta conquistando centinaia di migliaia di visualizzazioni tra Instagram, Facebook e Threads. Vestito con giacca di tweed e microfono in mano, il ragazzino dai capelli rossi si cala come inviato speciale nei grandi eventi della storia, dalla fuga di Benito Mussolini alla caccia a Pablo Escobar.

Chi è Alfiewasthere e come funziona il format creato con l’AI

Un ragazzino britannico dai capelli rossi, con giacca di tweed e un microfono marchiato Alfie TV, che intervista i protagonisti della storia mentre gli eventi accadono. È questa l’idea alla base di Alfiewasthere, il profilo aperto nel settembre 2026 con sede dichiarata negli Stati Uniti che in poche settimane ha raggiunto 143 mila follower su Instagram e i 14 mila seguaci su Facebook, sbarcando anche su Threads.

Dietro l’aspetto realistico e lo slang colloquiale da inviato sul campo si nasconde però un personaggio interamente realizzato con l’intelligenza artificiale.

Ma, a differenza di molti account opachi che invadono i feed senza dichiarare la propria natura sintetica, i gestori del progetto rivendicano con ironia l’origine digitale del protagonista già nella biografia: ” Sì, sono fatto con l’AI. Grazie per averlo notato, Sherlock”, accompagnando ogni filmato con l’etichetta ufficiale dedicata ai contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

I video più visti, dai test atomici a Mussolini ed Escobar

Il debutto del canale risale al 23 settembre 2026 con il video dedicato al primo test atomico nel New Mexico del 1945, in cui il piccolo reporter dialoga con gli scienziati prima della detonazione.

Da quel momento la formula dei reel da circa un minuto ha toccato decine di snodi storici: dall’attentato di Sarajevo del 1914 fino all’assassinio di Giulio Cesare, passando per il disastro di Chernobyl, la crisi dei missili di Cuba e la caccia a Pablo Escobar.

Particolare successo ha ottenuto l’episodio ambientato nell’aprile 1945 sulla fuga di Benito Mussolini travestito da soldato tedesco, capace di superare le 270 mila visualizzazioni su Facebook.

L’altra faccia di Alfiewasthere: la saturazione dell’AI sui social

A guardare i commenti sotto ai video, il progetto divide. Da una parte c’è chi applaude il risultato e l’idea di condensare vicende complesse in una manciata di secondi, dall’altra chi segnala errori storici o inesattezze nella ricostruzione.

Ma il fenomeno tocca soprattutto un nervo scoperto della rete attuale: la stanchezza per la cosiddetta AI slop, quei filmati sintetici sfornati in serie soltanto per catturare clic. Sui forum come Reddit sempre più utenti lamentano di trovarsi bacheche intasate da contenuti artificiali e di non riuscire più a capire chi ci sia davvero dall’altra parte dello schermo.

È lo scenario descritto dalla Dead Internet Theory, dove migliaia di visualizzazioni e follower finiscono spesso per essere gonfiati da profili automatizzati e bot che commentano altri profili sintetici, trasformando la piazza virtuale in un assurdo dialogo tra macchine.