Alfonso Capuozzo, attore che interpreta Simone in Mare Fuori: “Parlo poco ma ascolto molto, per crescere”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono giovani attori che parlano di successo come di un traguardo. E poi ci sono ragazzi che ne parlano come di una responsabilità: Alfonso Capuozzo appartiene a questa seconda categoria. Quando lo ascolti non senti l’entusiasmo ingenuo di chi è stato travolto dalla popolarità. Senti piuttosto la voce di un ragazzo che ha iniziato a lavorare a dodici anni, che ha imparato presto cosa significa sacrificarsi, che ha messo in pausa un mestiere già costruito per inseguire qualcosa di più grande, ma senza mai perdere il senso della misura. Simone, il suo personaggio in Mare Fuori, la cui sesta stagione è disponibile su RaiPlay e prossimamente su Rai 2, urla. Alfonso Capuozzo no.

Alfonso Capuozzo trattiene, osserva, ascolta. E poi, quando serve, lascia uscire tutto. Anche il dolore. Anche la paura. Ha paura di non riuscire a continuare questo percorso. Non della fama. Non dei riflettori. Non delle aspettative. Solo di non poter andare avanti. È una paura che non paralizza, ma spinge. Che non frena, ma accelera. In quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Alfonso Capuozzo racconta la scena più dura con lucidità, ammette di aver dormito quindici giorni accanto a sua madre dopo aver girato un momento troppo forte da reggere da solo. Non si vergogna. Non costruisce un personaggio dentro il personaggio. Resta umano. Parla del sacrificio come di un albero annaffiato per anni e poi fermato proprio quando stava dando i frutti. Parla dell’amore senza cinismo, pur avendo visto l’amore finire. Parla dell’invidia senza rabbia, ma con una convinzione semplice: bisogna sbattersi per se stessi, non contro gli altri. E quando gli chiedi se si è mai detto “bravo”, abbassa lo sguardo. No. Non ancora. Perché dirsi bravo significherebbe sentirsi arrivato. E lui si sente all’inizio. Forse è proprio questo che colpisce di più. Non il talento. Non la visibilità. Non la crescita. Ma quella fame silenziosa che non fa rumore, non si esibisce, non si autoproclama. Si allena. Studia. Lavora. E ricomincia. E alla fine dell’intervista resta una sensazione rara: non di aver ascoltato un personaggio, ma una persona. Ed è lì che capisci perché questa non è solo una chiacchierata su una serie di successo. È il ritratto di un ragazzo che sta imparando a diventare uomo davanti a una telecamera, senza mai smettere di guardarsi dentro.

Simone è il primo personaggio che le è capitato di interpretare. Quali aspetti ha riconosciuto in lui che le somigliano e quali, invece, la differenziano completamente da Alfonso?

“In Simone ho ritrovato un tratto che mi appartiene molto: la determinazione, il non arrendersi facilmente. Anche lui, come me, parla poco: ascolta molto e cerca di capire prima di agire. Questo atteggiamento lo sento mio. La differenza più grande riguarda invece la durezza e il sangue freddo. In Simone questi aspetti emergono, soprattutto nell’ultima stagione; in me no. Ed è proprio qui che si trova la distanza più netta, il distacco più evidente tra me e lui”.

Perché lei, come Simone, parla poco?

“Credo che nella vita sia fondamentale ascoltare prima di intervenire. Non si smette mai di imparare. Anche da chi meno ce lo aspettiamo può arrivare un insegnamento utile nella quotidianità. Ascolto molto perché mi piace arricchire il vocabolario, la padronanza linguistica e il bagaglio culturale. A volte resto affascinato da certi discorsi. Per questo tendo più ad ascoltare che a parlare”.

Quali argomenti la colpiscono di più?

“Soprattutto quelli che riguardano le famiglie. Mi appassiona molto anche la storia: l’antica Roma, le imprese straordinarie che sono state compiute. Se pensiamo ai mezzi di cui disponiamo oggi, tutto sembra più semplice. In passato, invece, spostarsi, comunicare o realizzare grandi opere comportava enormi difficoltà. Eppure, sono riusciti a costruire opere imponenti. Questo mi affascina molto”.

Lei è giovanissimo, ha diciannove anni. Qual è la persona che finora ha ascoltato di più?

“In generale, mia madre. Mamma Maria è sempre stata il mio punto di riferimento. Mio padre c’è, ma non è presente. Per questo mia madre è stata la figura centrale della mia vita, la prima persona che ho davvero ascoltato”.

Ph: Sabrina Cirillo / Ufficio stampa: Ni.Co

Qual è l’insegnamento più importante che le ha trasmesso?

“I valori. Il rispetto. Sono i principi fondamentali che mi ha insegnato e a cui cerco di attenermi, giorno per giorno”.

Lei, invece, si è mai ascoltato davvero?

“Sì, mi sono sempre ascoltato, e credo che sia stata la mia forza. Ho sempre preso in considerazione il pensiero degli altri. Non sono mai stato una persona chiusa, non volevo rimanere ignorante. Oggi la parola ‘ignorante’ viene usata in modo superficiale, ma nella mia accezione indica chi ignora il punto di vista altrui. Ho sempre considerato le opinioni degli altri, soprattutto quelle di mia madre. Poi, però, ho sempre fatto i conti con il mio pensiero. Ne sono soddisfatto, perché molte persone si lasciano trascinare facilmente, e non sempre è giusto. Il parere degli altri non è necessariamente quello corretto”.

Avrebbe mai immaginato da piccolo di diventare attore?

“No. Prima di Mare Fuori lavoravo come pizzaiolo. Recitare è sempre stato un sogno, uno di quelli che si hanno da bambini e che non sempre si realizzano. A me è accaduto invece di entrare nel cast di una serie che seguivo e di cui ero fan: è stato straordinario. Mi sono sentito molto fortunato anche per le persone incontrate nel cast. Dal più grande al più giovane, sono stati tutti presenti. Ho stretto anche grandi amicizie: quando avevo bisogno di aiuto sul set, mi sono stati vicino Domenico Cuomo, Giovanna Sannino e Giuseppe Pirozzi. È stata un’esperienza bellissima”.

Prima diceva che lavorava come pizzaiolo. È stata una scelta dettata da esigenze economiche o legata al percorso scolastico?

“È nata dal desiderio di essere autonomo, anche nel mio piccolo. Con l’assenza di mio padre non mi è mai piaciuto chiedere soldi a mia madre, nemmeno per un telefono. Ho sempre voluto cavarmela da solo e non pesare sulle spalle. Lavoravo non perché la scuola non mi piacesse, anzi. Ho conseguito il diploma alberghiero e l’attestato di pizzaiolo riconosciuto dalla Regione Campania. Frequentavo la scuola al mattino e lavoravo la sera. Quando sono stato scelto per quinta stagione, che per me è stata la prima di Mare Fuori, ho sostenuto l’esame di maturità il giorno prima di iniziare le riprese. La scuola, quindi, l’ho portata a termine: studiavo e lavoravo contemporaneamente”.

Quando ha iniziato a recitare e si è trovato a interpretare una persona così diversa da lei, che cosa ha provato?

“Il primo giorno di set ho girato la scena della morte della madre di Simone. È stata la sequenza più difficile dell’intera stagione. Entrare nei panni di Simone non è stato semplice: proviene da un contesto di forti privazioni, familiari e materiali. Compie determinate azioni non solo per scelta, ma perché spinto dalla fame e dalla necessità. Non è semplice interpretare un personaggio negativo. Tuttavia, anche dietro chi sbaglia c’è una motivazione, ed è importante comprenderla. Spesso i personaggi come Simone vengono definiti ‘cattivi’, ma in realtà non sempre hanno la possibilità di scegliere. Le scelte sono fondamentali, ma a volte la vita non offre le condizioni per compierle davvero. In assenza dei presupposti necessari, alcune azioni diventano quasi inevitabili”.

Nella stagione 6 di Mare Fuori, la vediamo anche in momenti molto forti durante l’ascesa al potere del suo personaggio. Come ha affrontato il sangue freddo di Simone, ad esempio nel compiere un omicidio faccia a faccia senza esitazioni?

“Il giorno in cui abbiamo girato quella scena ero già piuttosto teso, e questo mi ha aiutato. In scena c’è il personaggio, ma c’è anche l’energia personale. Se nella vita quotidiana non si riesce a esprimerla, sul set è possibile farlo, perché si sa che non coincide con la propria identità. Questo permette di spingersi oltre i propri limiti. Per Simone lo sfogo è l’urlo, una forma di liberazione. Ho individuato proprio in questo la sua chiave emotiva. Arrivarci, però, non è stato semplice. Il mio metodo consiste nel tenere da parte i pensieri negativi e le delusioni. Li custodisco, e quando entro in scena li utilizzo. Non è stato facile, ma è stato stimolante, divertente quasi”.

Non rischia di farsi male così?

“Sì, sul piano emotivo il rischio c’è. Non è semplice entrare così a fondo in certe situazioni e poi ritrovare un equilibrio. Dopo quella scena, per esempio, ho dormito per quindici giorni con mia madre. Non me ne vergogno”.

Ma non deve vergognarsi. Anzi, questo la rende ancora più umano e la riporta ai suoi diciannove anni.

“Credo che il mio punto di forza, in questo momento, sia proprio l’età, la determinazione e la fame. Non fame materiale, ma desiderio di fare, di crescere. E c’è ancora molto lavoro da fare”.

Oltre alle scene più dure, questa stagione la vede anche in momenti di coinvolgimento fisico diverso, penso a quelli con Carmela, interpretata da Giovanna Sannino. Sono stati semplici o più complessi?

“Non sono stati semplici. Ho avuto però la fortuna di avere accanto Giovanna, che è stata una professionista straordinaria. Mi ha messo a mio agio e non mi ha mai fatto sentire fuori posto. Tra noi esisteva già un’amicizia prima di sapere che avremmo condiviso quelle scene. È sempre stata presente. Abbiamo provato molto, anche a casa mia e a casa sua. C’è stato un grande lavoro di preparazione, perché sapevamo che non sarebbe stato facile. Seguo una convinzione precisa: il successo nasce quando l’occasione incontra la preparazione. Se ci si prepara seriamente, il fallimento perde forza”.

Anche Tano Migliaccio, compagno di Giovanna Sannino, vi ha seguiti?

“Sì, è un professionista di altissimo livello. È stato presente durante le prove. Grazie a lui e agli altri attori che ho incontrato ho ampliato il mio sguardo su molti aspetti. Chi proviene da Napoli vive contesti differenti da chi è originario di altre grandi città: si cresce inevitabilmente con una certa mentalità, anche nel rapporto con una ragazza, a volte un po’ tradizionale e possessivo. Grazie a loro, invece, ho imparato molto: non solo per il set, ma anche nella vita personale. Non si smette mai di imparare, come dicevo prima (sorride, ndr)”.

In quale zona di Napoli è cresciuto?

“Sono nato e cresciuto a Piazza Carlo Terzo, nel centro di Napoli”.

Napoli è stata generosa con lei?

“Sì, lo è stata. Ma il mio obiettivo non è restare qui per sempre, morirci. Credo che nascere a Napoli sia una fortuna: ti dà qualcosa in più, la capacità di arrangiarti. Non significa che altrove non esista, ma qui è particolarmente radicata. Il mio sogno, però, è andare via dall’Italia e un giorno vivere dall’altra parte del mondo, in un luogo dove nessuno conosce il mio nome”.

I napoletani hanno anche la “cazzimma”. Che cosa rappresenta per lei?

“È una qualità che esiste, ma non mi considero una persona particolarmente ‘cazzimosa’. Nella vita privata non mi piace stare sotto i riflettori. Non sono molto attivo sui social, perché non desidero apparire come chi vuole sempre essere al centro dell’attenzione. Vorrei spingermi il più lontano possibile, ma senza perdere discrezione”.

Con Mare Fuori, però, ha già conosciuto la notorietà, e con la sesta stagione la visibilità aumenterà. Ha fatto i conti con tutto questo?

“Sinceramente, non mi interessano né la fama né il successo. La priorità per me è stare bene con se stessi. Ringrazio Dio per la possibilità di svolgere un lavoro che amo, che offre anche una certa libertà nella gestione del tempo rispetto ad altri mestieri. Rimango però la stessa persona di sempre. Quando lo scorso anno sono tornato da Sanremo, dove è stata presentata la quinta stagione, mia madre mi ha messo in mano il sacchetto della spazzatura e mi ha fatto scendere a buttarlo, come sempre. Questo aiuta a restare con i piedi per terra. Non mi sento qualcuno da idolatrare. Sono felice quando un bambino o una ragazza mi chiedono una foto, ma mi considero una persona normale. A volte sentire dei bambini gridare ‘Simo’ quando mi incontrano mi emoziona, è come ricevere una piccola medaglia. Allo stesso tempo, quella notorietà limita la sfera privata: quando qualcuno chiede una foto, ad esempio, è difficile rifiutare, anche se il momento o l’umore non sono giusti. Ma penso sempre a come avrei reagito io al posto di chi chiede una foto: se in passato avessi ricevuto un rifiuto da un attore che seguivo, probabilmente non avrei più guardato quella serie. Questo lavoro offre molte opportunità, per certi aspetti è una salvezza, ma richiede anche molto equilibrio”.

Il rapporto con il giudizio e la critica può essere complesso. Quando arrivano nuovi personaggi in una serie affermata non sempre vengono accolti con favore. C’è stato un commento negativo che l’ha ferita?

“Sono stato fortunato: non ho ricevuto molti commenti negativi. Quando leggo i messaggi privati o i commenti, raramente trovo parole offensive. Li leggo tutti, anche se non sempre rispondo proprio per quel dire poco che mi caratterizza da sempre. Forse l’unico commento negativo che ricordo è legato all’uscita del primo della quinta stagione: una persona scrisse un commento critico sotto un mio video su TikTok. Dopo la release della serie, però, il tizio in questione tornò su quel commento per scusarsi. È l’unico episodio che mi è rimasto impresso proprio per la maturità del cambio di opinione: per il resto, non mi sono mai sentito ferito”.

Quando non è sul set, come trascorre il tempo?

“Dipende dalle giornate. In questo momento, per esempio, mentre parlo con lei, sono in giardino con il cane, un golden retriever. Mi piace stare a contatto con la natura, praticare sport e andare in palestra. Da quando ho iniziato questo percorso da attore, sto studiando in funzione del lavoro: ho cominciato un corso di dizione e presto inizierò anche un corso di recitazione. Ci sono giorni in cui riesco a fare tutto, anche mille cose contemporaneamente, ma ce ne sono altri in cui sento il bisogno di fermarmi, di non fare nulla. Dipende dall’umore (sorride, ndr)”.

Che cosa le fa paura oggi?

“La mia paura più grande, in questo momento, è non riuscire a proseguire questo percorso. Lo ammetto con molta sincerità. Per questo mi sto impegnando al massimo per creare le condizioni necessarie a continuare su questa strada. Al di fuori dell’ambito professionale, non ho grandi timori. Credo che nella vita privata le difficoltà vadano affrontate con fiducia. Se si agisce con paura, incertezza o senza convinzione, è facile che i risultati non arrivino: spesso accade di non riuscire perché non si è creduto abbastanza in se stessi. Cerco, quindi, di affrontare le paure, non di lasciarmi condizionare”.

Qual è il sacrificio più grande che ritiene di aver fatto finora?

“Può sembrare ironico ma il sacrificio più importante è stato interrompere il percorso da pizzaiolo. Avevo raggiunto una buona preparazione. Dopo il diploma, sarei dovuto partire per la Germania per lavorare. Mettere in pausa un cammino iniziato a dodici anni non è stato semplice. Ho cominciato a lavorare d’estate e, dai quattordici o quindici anni, ogni giorno dopo la scuola. Dietro quel mestiere ci sono anni di impegno. Non so cosa significhi trascorrere l’estate al mare come fanno tanti ragazzi: l’ultima vera vacanza risale all’infanzia. Interrompere tutto è stato doloroso. È come coltivare una pianta per anni, curarla, vederla crescere e poi non poterne cogliere i frutti”.

Ha mai avuto la sensazione di essere cresciuto troppo in fretta, di essere diventato adulto prima del tempo?

“Sì. Paradossalmente, però, queste esperienze mi hanno aiutato anche sul set. Gli insegnamenti ricevuti e le situazioni vissute mi hanno dato strumenti in più. Quando si lavora da ragazzi, non si viene trattati con indulgenza. Anzi, spesso è il contrario: si ricevono molte delusioni e maltrattamenti. Da quelle esperienze si impara a non restare in silenzio, a non abbassare sempre la testa, a difendere le proprie idee. Quando mi ha chiesto come affronto certe scene, la risposta è legata proprio a questo: mi basta richiamare alla mente alcune persone o alcune frasi del passato, e riesco a trasformare quell’energia in interpretazione. Tutto è collegato a ciò che ho vissuto”.

Chi la osserva dall’esterno pensa subito che sia un bel ragazzo. Che rapporto ha con il suo aspetto fisico?

“Se ricevo un complimento, arrossisco: non appartengo alla categoria di chi con sicurezza risponde ‘Sì, lo so’. Riconosco di essere un ragazzo gradevole, ma non mi considero particolarmente bello. Anche perché la bellezza non sempre è un vantaggio: l’invidia esiste. Alcune persone faticano ad accettare che un giovane di bello aspetto possa emergere perché talentuoso. Io, al contrario, sono felice quando vedo un coetaneo ottenere risultati. Se posso, mi congratulo sempre. Ho conosciuto ragazzi impegnati in altre produzioni, come La preside o Gomorra – Le origini, da Pasquale Brunetti a Luca Lubrano e Mattia Cozzolino, e la prima reazione è stata fare loro i complimenti. Non comprendo perché tra giovani o verso i giovani ci sia tanta gelosia: il futuro appartiene a noi (sorride, ndr). Bisogna semmai impegnarsi per se stessi, non contro gli altri. Se mi accorgo che una giornata non è stata produttiva, cerco di rimediare facendo qualcosa di utile. Non perdo tempo a criticare sui social. Se un contenuto non mi interessa, passo oltre. Non mi appartiene l’atteggiamento di chi attacca gratuitamente solo per il gusto di farlo”.

Che rapporto ha con l’amore?

“Ho un rapporto sereno con l’amore e ci credo molto. Molti insegnamenti passano prima attraverso l’affetto e poi attraverso l’esperienza. L’amore è una delle poche realtà autentiche che restano. È anche un rifugio: ci si può confidare con una madre, una fidanzata, un amico. La separazione dei genitori può rendere più disillusi, ma questo non significa smettere di credere nei sentimenti. Non idealizzo un modello perfetto di famiglia, da Mulino Bianco: credo nell’amore, ma con consapevolezza. Esistono anche altre dinamiche, altre emozioni con cui fare i conti. Trovare equilibrio non è semplice. Ma l’amore esiste”.

Rivedendosi sullo schermo, le è mai capitato di dirsi: “Bravo, Alfonso”?

“No. Non sono indulgente con me stesso. Anzi, forse il mio limite è proprio questo: non riesco a godermi pienamente ciò che faccio. Quando è uscita la quinta stagione di Mare Fuori, pochi mesi dopo stavamo già girando la sesta. Mentre il pubblico vedeva la quinta, ero già concentrato su come migliorare. Non so se sia un pregio o un difetto, ma vivo così il mio lavoro. Quando rivedo le scene, noto soprattutto ciò che avrei potuto fare meglio. Sono consapevole di aver dato il massimo in quel momento, ma tra le riprese e l’uscita passano diversi mesi, e nel frattempo si cresce. Di conseguenza, rivedendomi, colgo dettagli che oggi affronterei in modo diverso”.

Forse questo significa che nel frattempo è cresciuto anche professionalmente e che ha sempre desiderio di migliorarsi?

“È possibile. Chi si guarda e si dice ‘sono arrivato’ rischia di fermarsi. Non mi sento affatto arrivato. Al contrario, considero questa sesta stagione come un nuovo inizio. Mi sento ancora nella fase iniziale del mio percorso. Per me dirsi ‘bravo’ significherebbe aver raggiunto un traguardo definitivo. E non mi sento in quella posizione. Forse un giorno proverò a concedermi quel riconoscimento, ma oggi non è così”.