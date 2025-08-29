Alfonso Cesarano ucciso a Gragnano vicino Napoli, omicidio messo a segno con 5 colpi di pistola: le ipotesi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un omicidio in pieno giorno: è stato ucciso con cinque colpi di pistola mentre era in sella al suo scooter. La vittima, Alfonso Cesarano, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stata raggiunta dai proiettili in via Cappella della Guardia, a Gragnano, vicino Napoli. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che hanno avviato le indagini per ricostruire dinamica e movente del delitto.

Ipotesi omicidio di camorra

Gli spari sono stati esplosi attorno alle 15:00 di venerdì 29 agosto. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, Cesarano sarebbe stato considerato dagli investigatori vicino al clan Di Martino, attivo nell’area stabiese e da tempo contrapposto ad altre organizzazioni criminali per il controllo delle attività illecite, in particolare lo spaccio di droga, come scrive Sky TG24.

L’uomo, che si trovava ai domiciliari con braccialetto elettronico, aveva il permesso di uscire soltanto per motivi di lavoro. Cesarano era finito in manette dopo una violenta lite con i vicini di casa nel comune di Lettere.

Gragnano è un comune di quasi 28.000 abitanti della città metropolitana di Napoli, in Campania

Gli inquirenti non escludono che l’agguato possa essere collegato proprio agli equilibri criminali legati al narcotraffico, come riporta TGCOM 24. Gli investigatori hanno sentito i parenti della vittima.

Il clan Di Martino

NapoliToday ricostruisce gli interessi del clan di camorra degli Afeltra-Di Martino, che ha interessi tra Gragnano, Lettere, Pimonte e Agerola.

Gli investigatori considerano il clan una presenza di rilievo nella criminalità locale. Il gruppo è famigerato per la sua forza militare e per gli interessi nel traffico di droga in Campania.

Il precedente tentativo di omicidio

Il Gazzettino Vesuviano scrive che Alfonso Cesarano era già scampato a un precedente tentativo di omicidio: nel dicembre 2023, a Lettere, era stato raggiunto da colpi di kalashnikov mentre si trovava a bordo della sua auto.

Colpito di striscio alle gambe, era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove le sue ferite erano state giudicate guaribili in venti giorni.

In un’altra occasione Alfonso Cesarano era stato gambizzato mentre gestiva la propria attività imprenditoriale.