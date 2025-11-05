Alfonso Perfetto abbaia contro il consigliere FdI Enzo Falbo a Chivasso, caos in Consiglio comunale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In un acceso Consiglio comunale a Chivasso, il presidente Alfonso Perfetto ha risposto a Enzo Falbo con “bau bau bau”, provocando una reazione indignata da parte del consigliere. Perfetto ha difeso il gesto affermando di aver risposto a una provocazione. Il fatto richiama il battibecco televisivo in cui Augusta Montaruli interruppe un deputato con lo stesso verso canino.

La lite in Consiglio a Chivasso

L’episodio è andato in scena durante il Consiglio comunale di Chivasso, testimoniato dalla registrazione video della seduta. Il presidente Alfonso Perfetto (Pd) ha rivolto un “bau bau bau” al consigliere di Fratelli d’Italia, Enzo Falbo, dando il via a una lite in aula.

Falbo ha reagito con indignazione, accusando Perfetto di mancare gravemente di rispetto al ruolo istituzionale e definendolo “il peggior presidente mai avuto” a Chivasso.

iStock

La piazza principale di Chivasso (Torino)

Perfetto ha prontamente replicato dicendo di essere stato provocato in precedenza. “Lei mi ha insultato, le ho solo risposto a tono” ha detto il presidente del Consiglio Comunale. “Si deve dimettere” ha controbattuto Falbo “non si rende conto del ruolo che riveste”.

Alfonso Perfetto come Augusta Montaruli

L’episodio richiama un precedente televisivo: durante la trasmissione “Tagadà” su La7, l’esponente di FdI Augusta Montaruli interruppe Marco Furfaro (Pd) pronunciando lo stesso verso canino, “bau bau”, suscitando forte imbarazzo.

La deputata di Fratelli d’Italia era quindi finita al centro dell’attenzione mediatica, dopo l’eco prodotta dallo scontro televisivo che aveva alimentato il dibattito sull’uso del linguaggio e la forma del confronto politico.

Alfonso Perfetto ed Enzo Falbo, chi sono

Il presidente del Consiglio comunale di Chivasso (Torino), Alfonso Perfetto, è stato eletto nel gruppo del Partito Democratico. In precedenza è stato dipendente dell’azienda Teksid, mentre ora risulta in pensione.

Sposato e padre di tre figli maschi, oltre a presiedere le sedute del Consiglio comunale è anche componente della Commissione attività produttive.

Enzo Falbo è consigliere comunale della città, eletto nella tornata del 12 giugno 2022 e in carica dal 28 giugno dello stesso anno. Figura come capogruppo del partito Fratelli d’Italia nella minoranza consiliare della città.

Nato il 27 febbraio 1967 a Chivasso, possiede titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado ed è un impiegato amministrativo. In ambito consiliare, ricopre anche la carica di vice presidente della Commissione per l’assetto e l’uso del territorio.