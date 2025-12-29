Alfonso Signorini, autosospensione da Mediaset dopo le accuse di Corona sul presunto sistema per entrare al GF

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi lunedì 29 dicembre da ogni incarico editoriale con Mediaset a seguito dello scandalo travolgente innescato da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha denunciato l’esistenza di un presunto “sistema” basato su favori sessuali in cambio della partecipazione al Grande Fratello, mostrando chat intime e video privati. Il conduttore, che si dichiara vittima di una campagna calunniosa, ha affidato la sua difesa a un pool di avvocati per tutelare la propria carriera e onorabilità.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset

Il mondo della televisione italiana è stato scosso lunedì 29 dicembre davanti alla decisione di Alfonso Signorini, che ha comunicato ufficialmente a Mediaset la propria autosospensione cautelativa.

La scelta è la risposta diretta a una tempesta mediatica e giudiziaria senza precedenti scatenata da Fabrizio Corona.

ANSA

Fabrizio Corona

Attraverso il suo format YouTube “Falsissimo”, Corona ha lanciato accuse pesantissime, sostenendo che il celebre conduttore del Grande Fratello avrebbe utilizzato il proprio potere per ottenere rapporti intimi da giovani aspiranti concorrenti, promettendo in cambio la visibilità del piccolo schermo.

Come riporta il Corriere della Sera, i legali di Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, hanno spiegato che l’autosospensione è un atto necessario per fronteggiare quella che definiscono una “campagna calunniosa e diffamatoria” orchestrata per distruggere una carriera costruita in decenni di lavoro.

Il giornalista si vede costretto a lasciare temporaneamente i suoi impegni editoriali mentre la magistratura indaga su una vicenda che si fa ogni ora più torbida.

Quali sono le accuse di Corona a Signorini

Il cosiddetto “sistema Signorini” descritto da Corona si baserebbe su messaggi dal contenuto sessualmente esplicito scambiati con personaggi già noti al pubblico del reality, come il tiktoker Antonio Medugno e l’ex concorrente Gianluca Costantino.

Corona ha dichiarato di aver aperto un vero e proprio “vaso di Pandora”, parlando di oltre cento testimonianze raccolte nella sua casella mail, che descriverebbero un meccanismo di presunte avances e adescamenti ai danni di ragazzi intenzionati a sfondare nel mondo dello spettacolo.

Secondo l’ex fotografo dei vip, si tratterebbe di condotte gravissime che potrebbero configurare reati che vanno dal tentativo di estorsione alla violenza sessuale.

Cosa ha detto Mediaset sul caso

Mentre Signorini nega ogni accusa e contrattacca per via legale denunciando la diffusione illecita di immagini private, la posizione di Mediaset resta delicatissima.

L’azienda si ritrova improvvisamente senza il volto simbolo del suo reality di punta proprio nel momento in cui le denunce aumentano.

Mediaset ha comunicato il 29 dicembre che agirà legalmente per contrastare ogni ricostruzione diffamatoria a tutela della propria reputazione, ribadendo che chiunque operi per l’azienda deve rispettare rigorosamente il codice Etico.

La società ha inoltre accolto l’autosospensione di Alfonso Signorini, confermando che sono in corso accertamenti per verificare la correttezza dei fatti contestati.

Il commento di Fabrizio Corona

Anche nel commentare la vicenda della autosospensione di Signorini da Mediaset, il grande accusatore Fabrizio Corina è andato all’attacco.

In una storia di Instagram, Corona ha scritto che la misura sarebbe stata imposta dai suoi “padroni” di Mediaset, che rimarrebbero avvolti in un silenzio “omertoso” come la maggior parte dei giornalisti italiani.