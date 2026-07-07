Alfonso Signorini avrebbe ricevuto quasi 1800 euro da una farmacista in pensione per le spese legali

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alfonso Signorini rompe il silenzio e rivela di aver ricevuto la lettera di una pensionata fiorentina, che ha scelto di donare 1.780 euro per le spese legali, poi restituiti. Il racconto del giornalista fra la “bolla” costruita per proteggersi e il ritorno al lavoro con la regia della Bohème all’Arena di Verona, accanto al compagno Paolo Galimberti.

Alfonso Signorini rompe il silenzio

A distanza di mesi dallo scandalo che ha travolto la sua vita professionale e privata, Alfonso Signorini ha scelto di raccontarsi per la prima volta in un’intervista esclusiva concessa a Hoara Borselli per Il Giornale.

Il conduttore ha ripercorso un periodo segnato dall’isolamento volontario, dal tradimento di persone che riteneva amiche di lunga data, ma anche da gesti di solidarietà arrivati da chi non lo conosceva personalmente.

ANSA

La pensionata generosa

Tra gli episodi più toccanti raccontati da Signorini c’è quello di una lettera raccomandata partita da Firenze. A spedirla è stata una ex farmacista di 78 anni, che ha voluto contribuire economicamente alle sue spese legali.

“Un giorno mi è arrivata una raccomandata da Firenze” ha raccontato Signorini “1780 euro da una ex farmacista di 78 anni. Mi ha scritto: ‘Io la seguivo in tv, io guardo negli occhi le persone e ho visto chi è lei. Voglio partecipare alla sua difesa’. Sono le cose che ti dicono: Resisti, non gliela diamo vinta”.

Il conduttore, come lui stesso ha tenuto a precisare, ha successivamente restituito la somma, non avendone bisogno.

L’isolamento

Nell’intervista Signorini ha spiegato di essersi costruito una sorta di “bolla” protettiva nei mesi più difficili, arrivando a cambiare numero di telefono e a interrompere ogni contatto con televisione e giornali per proteggersi da un clima che, a suo dire, lo faceva sentire ingiustamente giudicato.

Le prime uscite pubbliche, dopo mesi di isolamento, sono state accompagnate da una tensione reale. “Sarei bugiardo se dicessi che non ho provato quella paura” ha spiegato.

“Però dalla prima volta che sono uscito mi sono reso conto che le persone non solo non mi additavano, ma si avvicinavano e lo fanno tutt’ora, per esprimere la loro solidarietà. La paura era solo nella mia testa ma la realtà ha raccontato altro”.

Il ritorno ufficiale al lavoro è coinciso con un debutto lontano dai riflettori televisivi: la regia della Bohème di Puccini, andata in scena la settimana scorsa all’Arena di Verona. Signorini non ha escluso un futuro rientro in tv, ma per ora preferisce concentrare le energie sulla musica e sulla regia lirica, un ambito che negli ultimi anni ha affiancato in modo crescente alla sua attività giornalistica.