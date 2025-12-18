Alfonso Signorini avvisa Fabrizio Corona dopo Falsissimo, per Stefano Bettarini è "karma": i post degli ex Gf

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il mondo della televisione è stato scosso dalle accuse pesanti che Fabrizio Corona ha mosso nei confronti di Alfonso Signorini nella puntata di Falsissimo “Il prezzo del successo”. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato una serie di chat attribuite al giornalista e conduttore milanese in cui si leggono dialoghi di natura esplicitamente sessuale. Secondo Corona, Signorini avrebbe sfruttato la sua influenza per provare a ottenere prestazioni intime da alcuni uomini desiderosi di partecipare al Grande Fratello Vip. Per il momento Signorini si è limitato a dire che la vicenda è in mano ai suoi legali.

Falsissimo, le gravi accuse di Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini

“Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito della vicenda. Le dico però che ho già messo tutto in mano ai miei legali.” Così Signorini dopo essere stato raggiunto dal Corriere della Sera. Il giornalista non ha aggiunto altro.

Sui social e sulle testate l’argomento è dibattutissimo. Da una parte c’è chi afferma che Corona abbia scoperchiato un vaso di Pandora con prove difficilmente confutabili, dall’altro chi dice che non bisogna prendere come verità assoluta tutto ciò che afferma l’imprenditore.

ANSA Fabrizio Corona

Quanto emerso a Falsissimo, nel frattempo, ha già innescato varie reazioni tra alcuni degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip

Antonio Medugno, Corona: “È il caso zero, ma ce ne sono almeno altri 500”

Corona ha parlato di “caso zero” in riferimento ad Antonio Medugno, giovane influencer entrato nella casa del Grande Fratello nel gennaio 2022. A Falsissimo l’ex re dei paparazzi ha letto quello che Signorini e il ragazzo si sarebbero scritti per mesi prima dell’ingresso nel reality dello stesso Medugno. “Di casi del genere ce ne sono almeno 500”, ha aggiunto Corona.

Le chat attribuite dall’imprenditore ai due contengono tantissimi riferimenti sessuali ‘spinti’. In una occasione, sempre secondo la versione di Corona, un giorno Medugno e Signorini si sono incontrati a casa di quest’ultimo, con il giovane che si sarebbe rifiutato di avere un rapporto sessuale.

Dopo tale fatto, Medugno non venne inserito nel cast del GF Vip. Dopo mesi Signorini si sarebbe fatto risentire dal ragazzo e avrebbe ricominciato a inviargli messaggi “hot”. In seguito, Medugno entrò in corsa nella Casa più spiata d’Italia.

Stefano Bettarini parla di “karma” e l’attacco di Daniele Dal Moro

Intanto, tra gli ex gieffini, c’è chi ha iniziato ad attaccare Signorini. Tra questi c’è Stefano Bettarini che venne squalificato nel 2020 nel reality per un controverso caso di bestemmia. “Quando sei sulla riva del fiume da 4 anni e… karma”, ha scritto sui social l’ex calciatore.

Anche l’ex tronista di Uomini e Donne Daniele Dal Moro, transitato nella Casa più spiata d’Italia e pure lui squalificato, ha fatto intendere di voler fare delle rivelazioni eclatanti: “Apriamo il vaso di Pandora sulla mia squalifica. Siamo alla resa dei conti”.

Di Signorini ha parlato anche l’ex tronista Davide Donadei, raggiunto da Fanpage.it. L’uomo ha raccontato di aver scambiato dei messaggi con il giornalista prima della sua entrata nel programma, dicendo che quest’ultimo gli ha fatto capire un certo interesse, ma senza mai spingersi oltre i limiti.

Un intervento sulla vicenda alquanto piccato è stato fatto anche dalla cestista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Vignali: “È bello vedere i vostri “idoli” sgretolarsi come cartapesta. Lavoro nella moda e nella tv dal 2006: grazie a Dio non siamo tutti così. Fate ribrezzo”.

Gli interventi di Salvo Veneziano e Filippo Nardi

Tra i più critici anche Salvo Veneziano, squalificato per aver proferito commenti sessisti in una edizione del Grande Fratello Vip a guida Signorini: “Dopo 5 anni, oggi godo! E volevo dire a tutte le persone che si sono vendute: per quanto mi riguarda, mi fate schifo”.

E ancora, ecco le parole di Filippo Nardi, che in una diretta su TikTok ha parlato del presunto ‘sistema Signorini’ senza esporsi troppo, ma al contempo lasciando capire di avere non pochi sospetti sull’agire del conduttore: “Secondo me potrebbe anche essere vero. Penso che Signorini faccia il moralista, che si dipinga come paladino della giustizia, ma quelle persone lì magari possono avere più scheletri nell’armadio di tanti altri”.

“Se ne sentiva parlare, c’erano voci di corridoio – ha aggiunto – Io sono sempre stato fortunato da questo punto di vista. Ho fatto un provino regolare. Nella mia vita sono stato spesso in televisione e non ho mai dovuto compromettermi in nessun modo, né l’avrei mai fatto. Però penso che andare con qualcuno nella speranza di andare in tv, quello sì che è un compromesso”.