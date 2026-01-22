Alfonso Signorini contro Google, denuncia per non aver rimosso i contenuti di Fabrizio Corona e Falsissimo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alfonso Signorini si scaglia anche contro Google, responsabile di non aver rimosso “contenuti diffamatori” su di lui dal motore di ricerca. Nello specifico la richiesta sarebbe stata di cancellare il materiale su YouTube e del programma “Falsissimo” di Fabrizio Corona.

La denuncia di Alfonso Signorini contro Google

I legali di Alfonso Signorini, Domenico Aiello e Daniela Missaglia, hanno parlato di una denuncia nei confronti di Google Italia e Google Ireland (sede centrale europea) in quanto, “nonostante le ripetute richieste”, non sono stati rimossi i “contenuti diffamatori, corrispondenza personale e documenti ottenuti in maniera illecita da Corona,” il cui programma va on line su YouTube.

La querela ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati, dei legali rappresentati delle due filiali del colosso, per concorso in diffamazione aggravata.

La nota dei legali di Signorini

“Le risposte di Google oltre ad esser state tardive e ciclostilate – si legge nel comunicato – hanno di fatto negato la richiesta di rimuovere i contenuti presenti su Youtube e nel programma Falsissimo” di Corona.

“Non è tollerabile la deresponsabilizzazione dei signori del web che a scopo di lucro – per importi enormi – non provvedono – anche a fronte di richieste documentate e reiterate – a tutelare i diritti soggettivi del cittadino e siano disposti ad ospitare ogni forma di illecito, trincerandosi dietro catene di controllo o governance che spesso rendono materialmente inaccessibile ogni forma di tutela”, hanno sottolineato gli avvocati di Signorini.

Secondo i legali sarebbe “stata posta in essere una vasta campagna diffamatoria a scopo di lucro, importi incassati sul territorio italiano da Corona attraverso il necessario contributo di Youtube di proprietà Google”.

Il motore di ricerca, non rimuovendo i contenuti illeciti, avrebbe continuato a incassare, aggravando le conseguenze del reato.

Altre iniziative simili, hanno annunciato i difensori di Signorini, che è indagato a Milano per violenza sessuale e estorsione, saranno approntate nei confronti di Meta e TikTok.

“Il web da spazio libero agli utenti non deve essere inteso sciolto da regole del principio del neminem ledere (non danneggiare nessuno, ndr) e le big della rete devono poter garantire parametri etici e di rispetto delle regole del vivere civile”, hanno concluso Aiello e Missaglia.

Corona, per i contenuti diffusi con il suo programma, risponde invece di revenge porn.

La richiesta di bloccare la seconda puntata

I legali di Signorini hanno inoltre chiesto un provvedimento d’urgenza di “inibitoria” e di bloccare la messa in onda della prossima puntata del format prevista per il 26 gennaio.

La decisione del giudice Roberto Pertile è prevista nei prossimi giorni.

Per l’avvocato Ivano Chiesa “in Italia se ti ho offeso mi quereli, ma non è che pensi che siccome domani ti offenderò ancora mi impedisci di parlare, perché non siamo in Russia”.

Mentre per l’avvocata Missaglia “è incredibile che si possa assistere a un tribunale dell’Inquisizione, dove un personaggio che non è iscritto all’Ordine dei giornalisti può diffamare e dire qualunque cosa”.