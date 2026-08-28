Alfonso Signorini fa causa a Google per i video di Corona, "soffre di disturbi post traumatici": la richiesta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alfonso Signorini porta avanti diverse battaglie giudiziarie. C’è quella per diffamazione contro Fabrizio Corona e la maxi causa civile contro Google per i danni sofferti. Si tratta soprattutto di un danno economico per l’ex direttore di Chi: prima di autosospendersi aveva un minimo annuale garantito di 1.200.000 euro da Mediaset. Ma oltre ai danni economici, Signorini ha parlato anche di una sofferenza intensa.

La causa contro Google

Alfonso Signorini ha denunciato Google in una maxi causa civile per ottenere il risarcimento integrale di tutti i danni sofferti a causa del programma di Fabrizio Corona pubblicato su YouTube.

Lo scorso maggio, nell’atto di citazione depositato, gli avvocati hanno elencato le conseguenze dello scandalo sulla vita del loro assistito.

Come racconta FQMagazine, l’ex direttore di Chi ha subito sia un danno economico, sia uno più personale composto da lesioni alla reputazione e conseguenze sulla sua salute psicologica.

I danni economici

Nell’esposto di maggio vengono elencati i danni alla reputazione di Alfonso Signorini. L’ex direttore di Chi, scrivono i suoi avvocati, è una “figura apicale del sistema mediatico nazionale, la cui immagine pubblica costituisce uno strumento di lavoro e un asset economico di primario rilievo”.

Questo patrimonio reputazionale, da quanto si legge su FQMagazine che ha visionato l’atto di citazione, è stato attaccato da Fabrizio Corona con il suo “falsissimo”.

L’entità del danno è difficile da quantificare, ma è chiaro che partendo dal suo posizionamento nei media è possibile stimare la perdita economica. Il conduttore, sappiamo, da Mediaset percepiva un minimo annuale garantito di 1.200.000 euro, dei quali 480.000 per lo sfruttamento dei diritti d’immagine.

I danni non patrimoniali

Nell’esposto però vengono citate anche le conseguenze non economiche, ma sulla salute e sulla vita di Alfonso Signorini. Questo, si legge, è stato esposto a un’aggressione pubblica costruita per rappresentarlo come protagonista di condotte manipolative, indegne e abusive. Una campagna che si è tradotta nella “netta deformazione complessiva dell’identità pubblica del soggetto”.

Questa manipolazione si sarebbe tradotta, prosegue il testo, in una “sofferenza intensa, protratta e concretamente incidente sulle abitudini di vita, sui rapporti sociali e sulla gestione della propria esposizione pubblica”.

Signorini infatti avrebbe disattivato i profili social, si sarebbe autosospeso dagli impegni pubblici e presenterebbe un quadro psicopatologico che si esprime con una sindrome ansioso-depressiva con manifestazioni fobico-sociali ed episodi compatibili con attacchi di panico e sintomatologia di area post-traumatica.