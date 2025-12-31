Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale, l'avvocato contro l'accusa "balorda"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Alfonso Signorini va al contrattacco. Indagato per estorsione e violenza sessuale dalla procura di Milano, l’ex conduttore del Grande Fratello risponde dicendo di essere totalmente estraneo alle accuse che gli vengono mosse. Il suo avvocato Domenico Aiello parla di una “ricostruzione fornita dal querelante tanto balorda quanto l’autore della denuncia”. Il riferimento è al modello napoletano Antonio Medugno, che ha presentato la querela, ma anche a Fabrizio Corona, l’ex paparazzo che ha sollevato il caso, indagato a sua volta nella vicenda per revenge porn.

Alfonso Signorini indagato respinge le accuse

Alfonso Signorini è “assolutamente fiducioso che dimostrerà in ogni sede la sua totale estraneità alla ricostruzione che è stata fatta dell’intera vicenda in modo opportunistico e diffamatorio”.

Così al Corriere della Sera l’avvocato Domenico Aiello, legale del conduttore tv indagato per violenza sessuale ed estorsione ai danni del modello Antonio Medugno.

Dopo la denuncia e l’avvio dell’inchiesta Signorini ha scelto per la sua difesa un nome di peso del Foro di Milano, attuale legale anche dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione nel caso Garlasco.

Al fianco di Aiello c’è la collega Daniela Missaglia, che in passato ha assistito Nina Moric nella separazione da Fabrizio Corona.

“Ricordo che l’apertura dell’indagine è un atto dovuto che ha anche lo scopo di tutelare l’indagato e dare alla difesa la possibilità di approfondire subito la vicenda”, aggiunge Aiello.

L’avvocato spiega che Signorini è pronto a farsi interrogare dai pm milanesi.

L’avvocato: “Ricostruzione balorda”

L’avvocato di Signorini passa poi al contrattacco: “Siamo in grado di dimostrare che la ricostruzione fornita dal querelante è tanto balorda quanto l’autore della denuncia e coloro che penserebbero di trarne beneficio“.

Ovvero Fabrizio Corona, a sua volta indagato per revenge porn dopo la querela di Signorini.

Secondo Aiello gli autori della denuncia sono “disposti a tutto, anche a rovinare la vita delle persone, per guadagnare milioni di euro”.

Medugno pronto a “proporsi in ogni forma”

La strategia difensiva in questa fase appare chiara: far emergere l’inattendibilità delle dichiarazioni di Medugno.

L’ex concorrente del Grande Fratello, afferma Aiello, è “aduso a proporsi in ogni forma pur di ottenere il successo in ambienti come quelli televisivi, ma è noto per averlo fatto in passato anche fuori dai contesti Mediaset”.

Nei messaggi che hanno a disposizione emergerebbe che “quando Signorini per 3 o 4 mesi non lo chiamava, il querelante si faceva avanti scrivendo ‘mi manchi'”.

Mentre dal suo manager di allora, Alessandro Piscopo, Medugno “riceveva istruzioni su come sfruttare al massimo le opportunità che gli dava Signorini”.