Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale, Procura di Milano apre indagine sul giornalista

Scatta l’indagine su Alfonso Signorini. La procura di Milano ha aperto un’inchiesta a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini in seguito alle denuncia presentata nei giorni scorsi dall’ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. Nella querela, gli avvocati del modello e tiktoker napoletano avevano chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione. Ipotesi di reato ora contenute nel fascicolo.

L’indagine su Alfonso Signorini

Le accuse rientrano nello scandalo scatenato da Fabrizio Corona sul suo format Falsissimo, su un presunto sistema di favori sessuali creato dal conduttore per favorire la partecipazione di personaggi al Grande Fratello.

A supporto delle rivelazioni diffuse tramite il suo canale YouTube, l’ex paparazzo aveva riportato chat e immagini dal contenuto esplicito, la cui pubblicazione gli è costata l’indagine per revenge porn su denuncia dello stesso Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona all’uscita dell’interrogatorio in procura a Milano sull’indagine di revenge porn legate allo scandalo Signorini

La denuncia per violenza sessuale ed estorsione

In una delle puntate del suo format, Corona aveva ospitato anche l’ex concorrente dell’edizione 2021 del reality, Antonio Medugno, il quale durante l’intervista aveva annunciato l’intenzione di querelare Signorini.

La querela era stata depositata lo scorso 24 dicembre dai legali dell’ex concorrente del GF Vip, gli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, e finita sul tavolo della pm Letizia Mannella.

Un’iniziativa giudiziaria anticipata e accelerata per la scoperta di altri elementi, come spiegato dal team di legali, con cui è stato chiesto alla procura di Milano di “valutare l’eventuale sussistenza di ulteriori fattispecie di reato e la possibile individuazione di ulteriori responsabili”.

Lo scandalo sul Grande Fratello

In seguito all’esplosione dello scandalo, Alfonso Signorini ha annunciato l’autosospensione da Mediaset tramite una nota dei suoi legali, che motivano la decisione cautelativa “per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media”.

Il passo indietro è stato accolto dall’azienda, che con un comunicato ha annunciato da parte sua l’intenzione di agire “in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose, a tutela del rispetto delle persone, dei fatti e dei propri interessi”.