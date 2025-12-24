Alfonso Signorini nel mirino di Fabrizio Corona, ma Marina Berlusconi lo difende: "Social dominati dall'odio"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, Alfonso Signorini è finito al centro di una violenta ondata di odio sui social, con insulti e accuse rivolti anche ad alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, come Pierpaolo Pretelli. In sua difesa è intervenuta Marina Berlusconi, che ha denunciato il clima di crudeltà e odio che domina i social e il web.

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, Alfonso Signorini è stato letteralmente inondato da commenti d’odio sui social.

Sotto i post di Signorini sono apparsi commenti in cui il conduttore viene pesantemente insultato.

ANSA

Fabrizio Corona

Ma non solo: l’odio sui social non è rivolto soltanto contro il giornalista, ma si è riversato verso alcuni ex partecipanti al Grande Fratello che, nei giorni scorsi, sono stati coinvolti nelle speculazioni.

Tra questi c’è anche Pierpaolo Pretelli, che, come riporta Selvaggia Lucarelli sul suo sito, sarebbe “letteralmente traumatizzato dagli eventi”.

Sotto i post social di Pretelli non mancano commenti allusivi, sarcastici o addirittura violenti. E c’è chi afferma, commentando un reel in cui si mostra con il figlio, di non riuscire a guardarlo con gli stessi occhi dopo quanto dichiarato da Corona.

Marina Berlusconi: “Social dominati dall’odio”

In difesa di Alfonso Signorini è recentemente intervenuta nientemeno che Marina Berlusconi.

In occasione dei 30 anni di Chi, rivista della quale Signorini è direttore, Berlusconi ha pubblicato un lungo articolo sulla rivista.

La figlia del Cavaliere e attuale Presidente di Mondadori ha ricordato il “clima di enorme entusiasmo” che si respirava poco prima dell’uscita del primo numero della rivista, lodando poi i successi della rivista.

“Alla guida di ‘Chi’, del resto, si è alternato un gruppo di giornalisti di razza”, ha scritto Berlusconi. “Dal 2006 all’inizio del 2023, il settimanale ha vissuto la brillante stagione di Alfonso Signorini, che due anni fa ha lasciato il timone al suo storico braccio destro Massimo Borgnis, conservando la direzione editoriale”.

L’imprenditrice, in quello che sembra un velato attacco a Fabrizio Corona, ha poi sottolineato che “c’è un modo di fare cronaca rosa che rispetta i protagonisti e il lettore, che non si ferma alla superficie, che sa distinguere tra il racconto e l’invadenza”.

Infine, ha commentato il cambiamento dei tempi: “Ormai la linea di confine tra privato e pubblico è diventata molto, molto sottile”, ha notato Berlusconi. “E anche il linguaggio purtroppo è cambiato: i social sono un’arena dominata da parole ed espressioni di crudeltà e spesso di odio; ora va di moda il dissing”.

L’annuncio del matrimonio con Galimberti

L’intervento della presidente di Mondadori non stupisce: i rapporti tra la figlia di Silvio Berlusconi e il conduttore sono sempre stati stretti.

Lo stesso Signorini, intervistato a Verissimo nel 2023, aveva parlato del suo matrimonio, invitando la conduttrice Silvia Toffanin e svelandole in anteprima il nome della sua futura testimone di nozze: Marina Berlusconi, per l’appunto.

Il matrimonio tra il giornalista e il compagno Paolo Galimberti dovrebbe celebrarsi nel 2027, come confermato dallo stesso Signorini durante la sua recente intervista rilasciata a Toffanin per presentare il libro Amami quanto io t’amo.

L’intervista risale tuttavia al 22 novembre, dunque a prima dello scandalo scoppiato dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona. L’eco delle ultime polemiche social ha inevitabilmente acceso l’attenzione sul futuro della coppia.