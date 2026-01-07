Alfonso Signorini respinge le accuse di violenza sessuale ed estorsione, interrogatorio in Procura lungo 3 ore

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Mercoledì 7 gennaio Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente alla Procura di Milano per un interrogatorio e ha respinto le accuse di violenza sessuale ed estorsione. “Non ho commesso nessuna violenza” avrebbe riferito ai magistrati che lo hanno ascoltato per circa 3 ore. Il conduttore ha fornito anche la sua versione dei fatti e parlato dei messaggi scambiati con Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip che lo ha denunciato. Il modello aveva preannunciato a Fabrizio Corona, durante la puntata “Il prezzo del successo parte nuova” di Falsissimo, la sua intenzione di agire legalmente nei confronti di Alfonso Signorini.

Cosa ha detto Alfonso Signorini

Alfonso Signorini si è presentato spontaneamente in procura a Milano intorno alle ore 10 del 7 gennaio.

Il conduttore ha risposto alle domande dei pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis ed è stato assistito dai suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello.

“Non ho commesso nessuna violenza” avrebbe detto ai magistrati ai quali ha fornito la sua versione dei fatti.

Sentito per circa 3 ore, come riportato da Adnkronos, si è difeso respingendo ogni accusa.

Avrebbe, inoltre, fornito la sua versione dei fatti in maniera minuziosa.

La deposizione in Procura

Alfonso Signorini sarebbe apparso combattivo e avrebbe risposto con forza e precisione alle accuse, elencando elementi per la sua difesa.

Secondo le prime indiscrezioni riportate dall’ANSA, la sua versione risulterebbe in netto contrasto con quanto raccontato da Antonio Medugno, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell’interrogatorio, il conduttore avrebbe anche parlato delle chat che si è scambiato con il 27enne che aveva confessato la presunta violenza durante una puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona.

La deposizione di Alfonso Signorini sarebbe stata interrotta brevemente solo per un piccolo blackout che ha impedito di stampare il verbale.

Il giornalista sarebbe poi uscito dalla Procura di Milano alle ore 14 evitando di parlare con i media.

Le accuse

Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Dopo la vicenda, il conduttore si è autosospeso da Mediaset e in data 7 gennaio i suoi profili social risultano ancora disattivati.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, le parole di Alfonso Signorini potrebbero essere verificate e approfondite a partire dalla versione che Antonio Medugno fornirà agli inquirenti nei prossimi giorni.

In merito alla vicenda, era stato ascoltato anche Fabrizio Corona, colui che aveva parlato, nel suo programma Falsissimo, di un presunto sistema Signorini per partecipare al reality.

