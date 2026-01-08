Alfonso Signorini rompe il silenzio con una lettera su Chi dopo le accuse di Corona, "la verità non ha fretta"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alfonso Signorini ha rilasciato le prime dichiarazioni pubbliche dopo la bufera che lo ha travolto a causa delle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. Il giornalista ha pubblicato una lettera su Chi, di cui è direttore editoriale, in cui ha commentato quanto sta vivendo. L’ex conduttore del Grande Fratello Vip è oggi indagato per estorsione e violenza sessuale.

Alfonso Signorini dopo le accuse di Corona spiega perché rimane in silenzio

“C’è stato un tempo in cui il silenzio faceva paura. Oggi fa scandalo. In una società dove tutti parlano, commentano, urlano, spiegano, si giustificano, si assolvono e si condannano in tempo reale, il silenzio è diventato un atto sovversivo. Quasi una provocazione. Perché il silenzio, oggi, non è assenza: è una scelta”. Ha esordito così Signorini nell’editoriale pubblicato su Chi, chiaramente riferendosi alla sua decisione di rimanere con la bocca cucita da quando è scoppiato lo scandalo.

Nelle scorse ore Signorini è stato sentito in Procura per circa tre ore e ha smentito tutte le accuse che gli sono state rivolte dall’ex gieffino vip Antonio Medugno, che lo accusa di averlo ricattato sessualmente.

ANSA

“Viviamo immersi in un rumore continuo – ha aggiunto Signorini nell’editoriale -. Non solo acustico, ma mentale, emotivo, morale. Un flusso ininterrotto di parole che non chiedono ascolto, ma attenzione. Like, share, titoli acchiappa-click, dichiarazioni “rubate”, smentite gridate più delle accuse“.

Signorini parla di “eleganza morale”

“Tutto – ha proseguito il conduttore – deve essere detto, subito. Tutto deve essere commentato, anche ciò che non è stato capito. Anche ciò che, forse, non meriterebbe nemmeno una parola“.

Signorini ha parlato di “caos assordante” e di un qualcosa che spicca oltre il rumore, ossia “il silenzio, quello vero. Non il silenzio dell’imbarazzo o della paura, ma il silenzio consapevole. Quello di chi sa che parlare non è sempre un dovere. E che tacere, a volte, è un gesto di lucidità, persino di eleganza morale“.

Il giornalista non cita mai esplicitamente la sua situazione personale, ma è scontato che si riferisca anche e soprattutto a quella. Sempre in riferimento alla scelta di restare zitto, ha sostenuto che “il silenzio non è debolezza. È forza trattenuta. È il contrario della reazione istintiva, del commento di pancia, della frase buttata lì “perché qualcosa bisogna pur dire””.

Signorini ha continuato nel suo discorso affermando che “il silenzio è tempo che prende forma” e che “è la capacità di fermarsi, di osservare, di capire se davvero vale la pena entrare nella mischia”. E ancora, ha scritto che il silenzio è dettato anche dalla selezione dei propri interlocutori in quanto “parlare a tutti significa, spesso, non parlare a nessuno”.

Per Signorini il silenzio è un “atto rivoluzionario”

“In un’epoca in cui la chiacchiera è diventata moneta corrente – ha aggiunto il giornalista -, il silenzio è tornato a essere un bene raro. Prezioso. Quasi lussuoso. È il lusso di chi non ha bisogno di spiegarsi sempre. Di chi non misura il proprio valore in decibel o in trending topic. Di chi sa che la verità non ha fretta, e soprattutto non ha bisogno di essere urlata per esistere”.

Per Signorini il silenzio serve anche per tratteggiare il limite “tra ciò che è pubblico e ciò che è privato, tra ciò che è spettacolo e ciò che è vita”. Anche in questo passaggio è evidente il riferimento allo scandalo da cui è stato travolto.

“In fondo, il vero atto rivoluzionario oggi non è parlare. È sapere quando e con chi farlo. Alla prossima!”, ha concluso il conduttore.