Alfonso Signorini saluta Chi e lascia la direzione editoriale, ma il caso Corona "non ha influenzato"

Alfonso Signorini ha comunicato di aver lasciato la direzione editoriale di Chi e ha aggiunto che questa sua decisione non è stata influenzata dal caso Corona. Il presentatore Mediaset era stato direttore responsabile del magazine fino al 2023 e ha spiegato che si tratta di una scelta condivisa col Gruppo Mondadori.

Con un editoriale su Chi nel numero che uscirà mercoledì 4 marzo e che Ansa ha anticipato, Alfonso Signorini ha comunicato di aver lasciato la direzione editoriale del magazine per cui lavorava dagli anni ’90. Il presentatore era stato direttore responsabile dal 2006 al 2023. La sua decisione – spiega – è maturata nel 2023 ed è condivisa col Gruppo Mondadori.

Il passo indietro di Signorini arriva dopo le accuse lanciategli da Fabrizio Corona che ha parlato di un sistema da lui organizzato e basato su favori sessuali per accedere al mondo televisivo. L’ex direttore di Chi ha comunque spiegato che il suo addio al magazine non ha nessun collegamento con la vicenda che, dice, “non ha minimamente influenzato una decisione maturata da anni”.

“Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l’Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo”, inizia così il commiato dell’ex presentatore del Gf.

Signorini spiega come ormai da anni abbia “cominciato a sentire che il lavoro, tutto quello per cui fino ad allora avevo vissuto, non era più prioritario“. Nella scelta ha inciso anche quanto successo nel 2020: “La pandemia aveva modificato le mie abitudini, la mia quotidianità. Era un pensiero sottile, che si era impadronito della mia anima, che rendeva i miei sorrisi, i miei entusiasmi sempre più faticosi e le mie giornate sempre meno colorate“.

La decisione è stata comunicata già nel 2023. “Circa tre anni fa, ho trovato il coraggio di condividere questo mio stato d’animo in azienda. Non potevo più tacerlo. Volevo lasciare Chi. Sentivo di avere la forza per cominciare una nuova vita”, confessa il 61enne. Il suo è stato un addio graduale: in un primo momento Signorini ha lasciato la direzione a Massimo Borgnis, suo braccio destro, e ora si è auto-sollevato anche dalla direzione editoriale.

Nella sua lettera ai lettori, Signorini ha citato anche Marina Berlusconi che “prima di essere il mio editore è un’amica fraterna” e che ha paragonato al padre, Silvio.

La decisione di lasciare Chi è slegata dal caso Corona, ha spiegato Signorini che “non ha minimamente influenzato una decisione maturata da anni”. Parlando della vicenda, ha aggiunto: “Esiste uno squallido sottoscala, fatto da chi vive ai margini, che si nutre di menzogne e di cattiverie, un sottoscala fatto anche da chi assiste a crimini e calunnie mostruose con un ghigno, una ironia, o peggio ancora con un silenzio che delinque quanto il crimine stesso. Avrò modo di spiegarvi meglio tutto quello a cui sto alludendo. Non vedo l’ora di farlo, anche perché il mio rapporto con voi lettori si è sempre basato sulla chiarezza e l’onestà e difendere la mia professionalità e la mia persona è importante. Ma non è questo il momento giusto”.

Dopo le accuse dell’ex re dei paparazzi – che ha annunciato nuove puntate di “Falsissimo” – Signorini si era autosospeso da Mediaset dopo che lo scorso dicembre era stato indagato per violenza sessuale ed estorsione.