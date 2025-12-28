Alfonso Signorini sparisce dai social dopo il caso, account Instagram del conduttore oscurato

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Alfonso Signorini si è allontanato dai social media dopo la bufera mediatica legata alle dichiarazioni di Fabrizio Corona. La scelta non è stata preventivamente annunciata e, al momento, riguarda solo l’account Instagram, che risulta oscurato. Anche l’amica Valeria Marini ha confermato il difficile momento vissuto dal conduttore.

Alfonso Signorini sparisce dai social, account Instagram oscurato

“Il profilo non è disponibile. È possibile che il link sia corrotto o che il profilo sia stato rimosso”: questo è il messaggio che appare al momento in cui si scrive quando si cerca di aprire il profilo Instagram di Alfonso Signorini.

Il conduttore e giornalista avrebbe deciso di allontanarsi dai social media dopo la bufera mediatica che lo ha coinvolto a causa delle dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona.

ANSA

Fabrizio Corona all’uscita dal Palazzo di Giustizia di Milano dopo l’interrogatorio da lui richiesto

La scelta non è stata preventivamente comunicata: Signorini ha infatti optato per il totale silenzio dopo le accuse mosse da Corona.

La decisione, comunque, sembra al momento riguardare solo Instagram: l’account TikTok ufficiale risulta ancora attivo, anche se non vengono pubblicati contenuti dal maggio 2023.

Le dichiarazioni dell’avvocato

Se Alfonso Signorini ha preferito mantenere il silenzio dopo la bufera, uno dei suoi avvocati, il legale Andrea Righi, è recentemente intervenuto fornendo alcuni dettagli sullo stato d’animo del conduttore.

Stando al suo legale, Signorini è “rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito”. Il giornalista sembra comunque certo di poter dimostrare di non aver mai agito contro la legge e sarebbe pronto a ricostruire nel dettaglio l’intera vicenda

L’avvocato Righi ha inoltre presentato, per conto del suo assistito, una querela nei confronti di Corona.

L’intervento di Valeria Marini

Alfonso Signorini avrebbe quindi scelto di oscurare il proprio profilo Instagram, perché provato dalle accuse di Fabrizio Corona.

Una versione che sembra trovare conferma nell’intervento di Valeria Marini, amica di vecchia data del conduttore.

Marini ha infatti commentato lo stato d’animo dell’amico nel corso di una sua recente diretta sui social. La showgirl gli avrebbe augurato di poter trovare serenità: “So per certo che adesso sta soffrendo tantissimo per questa faccenda”, ha dichiarato.