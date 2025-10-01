Alfonso Signorini svela perché non conduce più il Grande Fratello dopo il confronto con Pier Silvio Berlusconi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’edizione 2025 del Grande Fratello è iniziata con un nuovo conduttore. È stata Simona Ventura a prendere il posto di Alfonso Signorini, alla guida del reality Mediaset nelle due stagioni precedenti. Il giornalista e conduttore racconta di aver preso la decisione di cedere il proprio posto al GF di comune accordo con Pier Silvio Berlusconi. Nessun rancore, ma nuovi progetti in arrivo.

Il confronto con Pier Silvio Berlusconi

“A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice”: così Alfonso Signorini ha commentato l’addio al GF.

Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore e giornalista ha svelato i retroscena del cambio di guardia nel noto reality.

IPA Alfonso Signorini al Grande Fratello

“Avevo manifestato la mia stanchezza all’azienda a Pier Silvio Berlusconi” confida.

E “decidendo di affidarlo a un’altra persona, – spiega che l’ad Mediaset – ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità”.

Nessun rimpianto, dunque, per quei ritmi così concitati: “Facevo il pendolare, mi alzavo alle 6 del mattino per prendere un treno e tornare a Milano dopo essere andato a dormire alle 3”.

L’ipotesi di un nuovo Grande Fratello Vip

Signorini non ha tuttavia detto del tutto addio al Grande Fratello e sogna di tornare nello studio Mediaset per una nuova edizione.

“Se si farà il Grande Fratello Vip – afferma – io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza”.

Il giornalista/conduttore rivendica la svolta impressa al reality: “Mi è venuta la curiosità di conoscere di più la vita di questi ragazzi, e si è rivelata una cifra connotativa dell’ultimo ciclo del Grande Fratello”.

Il suo più grande traguardo, l’aver rotto il regolamento che escludeva i concorrenti con l’Hiv dal gioco.

“Era scandaloso che un sieropositivo per regolamento di Endemol non potesse partecipare ai reality. […] Ed è stato incredibile dover informare il pubblico che la presenza di un sieropositivo nella casa non era pericolosa per gli altri concorrenti” commenta.

I progetti di Alfonso Signorini

Direttore editoriale della rivista di gossip Chi e appena concluso il suo primo romanzo, Alfonso Signorini non ha molto tempo libero.

Svincolato dagli impegni televisivi, però, confessa di aver ritrovato il tempo di dedicarsi alla propria vita privata.

“Da quando sono più libero io e Paolo ci siamo ritrovati, abbiamo passato molto più tempo insieme” racconta sul compagno Paolo Galimberti.

Insieme da un quarto di secolo, i due sono pronti al grande passo: “Credo proprio che arriveremo a festeggiare i nostri 25 anni insieme con il matrimonio, perché è giusto così”.