Alfonso Signorini torna all'Arena di Verona dopo lo scandalo del caso Corona: "Rifarei tutto, non mi vergogno"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Alfonso Signorini è riapparso in pubblico all’Arena di Verona per firmare la regia dell’opera La Bohème, interrompendo il silenzio seguito allo scandalo delle chat intime sollevato da Fabrizio Corona. Il giornalista ha respinto le accuse, difendendosi dai risvolti omofobi della gogna mediatica e confermando il suo definitivo allontanamento dal mondo della televisione per dedicarsi interamente alla musica e al teatro.

Il ritorno di Alfonso Signorini a Verona

Alfonso Signorini ha interrotto il lungo silenzio che ha fatto seguito al caso Corona e alla tempesta giudiziaria e mediatica scaturita dalla pubblicazione online di alcune chat intime a sfondo sessuale.

L’ex conduttore del Grande Fratello si è ritirato in una tenuta isolata in Valpolicella per concentrarsi sulla regia de La Bohème di Puccini, che ha debuttato sul palco dell’Arena di Verona.

ANSA

L’accoglienza ricevuta da mimi, coristi e maestranze prima dell’inizio delle prove ha segnato il riscatto del giornalista: “Mi sono trovato davanti centinaia di persone che mi hanno accolto con un applauso interminabile. È stata la risposta a tutti questi mesi di silenzio”.

La gogna mediatica e le denunce per il caso Corona

L’intera vicenda ha travolto l’ex direttore di Chi, allontanatosi dai palinsesti Mediaset dopo aver querelato Fabrizio Corona.

Se da un lato il conduttore ha dovuto affrontare le pesanti accuse giudiziarie avanzate dall’ex gieffino Antonio Medugno, che lo ha denunciato per violenza sessuale e tentata estorsione, dall’altro l’opinione pubblica lo ha sottoposto a un attacco violentissimo.

Signorini ha spiegato di essere sopravvissuto isolandosi in una bolla protettiva grazie alla fede e al compagno: “C’è stata un’omofobia mostruosa. Ho avuto il bisogno di impedire che qualcuno mi facesse sentire sporco per una cosa della quale non mi devo assolutamente vergognare”.

Il sostegno degli ex gieffini dopo l’addio alla televisione

Nonostante l’allontanamento dalla conduzione del reality, oggi in mano a Ilary Blasi, Signorini ha chiarito che l’addio alla direzione del settimanale era già programmato da mesi e non è legato alle polemiche.

Alla prima dello spettacolo all’Arena di Verona erano presenti a sostenerlo anche diversi ex concorrenti del programma, tra cui Biagio D’Anelli, Helena Prestes e Javier Martinez.

Il regista ha ribadito la volontà di non guardarsi indietro: “Se potessi tornare indietro rifarei tutto. Non ho fatto nulla di cui vergognarmi”. L’avventura teatrale proseguirà ora all’estero con le prossime regie già confermate a Liegi e a Parigi.