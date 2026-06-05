Alfredo D'Agnese morto a 67 anni dopo una malattia, il giornalista aveva scritto per Repubblica e L'Espresso

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il giornalista e critico musicale Alfredo D’Agnese è morto a 67 anni a Napoli, sua città d’origine. Nonostante combattesse da tempo contro una malattia, non ha mai smesso di lavorare. E infatti il suo ultimo articolo, un’intervista al cantautore americano Elvis Costello, è uscito su Il Venerdì di Repubblica il 5 giugno. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con L’Espresso e con alcune delle maggiori case discografiche italiane.

Morto Alfredo D’Agnese: il giornalista si è spento a 67 anni dopo una malattia

D’Agnese è stato uno dei fondatori della Scuola di Giornalismo dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e ha diretto Run Radio, l’emittente dell’ateneo nel quale ha insegnato “Comunicazione e linguaggi musicali” e “Disagio giovanile e prodotto culturale” nella facoltà di Scienze della Formazione.

Sempre per quanto riguarda la carriera da docente, ha anche insegnato “Tecniche della Comunicazione” al Conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno.

Il ricordo dei colleghi e dell’ex allievo

“Per me Alfredo è stato molto più di un collega. È stato il mio maestro di giornalismo, è stato mio fratello maggiore”, ha scritto Carmine Aymone, critico musicale campano.

“Accolse me e Alessandra, appena diciannovenni, nel 1989 al Giornale di Napoli, insegnandoci il mestiere con generosità, rigore e passione – ha aggiunto -. Era un giornalista di razza, bravo come pochi. Forse troppo bravo per una città come Napoli che, a un certo punto, gli ha voltato le spalle”.

A ricordare il giornalista è stato anche il musicista Nicola Alesini, attraverso un messaggio pubblicato sui social: “Alfredo D’Agnese. Grande giornalista musicale. Sempre attento alla ricerca con arguzia e grande competenza. Se ne è andato e mi lascia un vuoto immenso. Gli sarò per sempre riconoscente”.

“Che periodo terribile. Stiamo salutando troppi amici, giovani oltretutto, che abbiamo incontrato nella nostra vita. Persone importanti. Li ricorderemo, ma avremmo preferito incontrarli ancora”, il pensiero della collega Carmen Davolo.

“Per tutti i suoi amici, Alfredo D’Agnese è in un’altra dimensione”, ha concluso Davolo.

Data e orario dei funerali

I familiari del giornalista hanno reso noto che i funerali si terranno a Napoli sabato 6 giugno, alle ore 15.45, nella Chiesa di San Ferdinando, in Piazza Trieste e Trento.