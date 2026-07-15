Alga tossica in Puglia segnalata a Molfetta, Torre Canne, Giovinazzo e Porto Badisco: quali sono i sintomi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Torna l’attenzione sull’alga tossica in Puglia. In diversi tratti della costa regionale è stata rilevata la presenza di Ostreopsis ovata, una microalga potenzialmente tossica monitorata da Arpa Puglia durante la stagione estiva. I controlli effettuati nella prima metà di luglio 2026 hanno classificato in rosso quattro punti di prelievo: Torre Canne, Molfetta, Giovinazzo e Porto Badisco. In caso di presenza di questa tossina, i sintomi vanno dalle dermatiti alle bronchiti.

Alga tossica in Puglia, i controlli

Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, a Torre Canne, Molfetta, Giovinazzo e Porto Badisco la concentrazione della microalga nella colonna d’acqua è stata giudicata “molto abbondante”.

I valori più elevati sono stati rilevati davanti al faro di Torre Canne, con 100.340 cellule per litro, e alla Prima Cala di Molfetta, con 42.315 cellule per litro.

La soglia prevista per l’attivazione della fase di emergenza è fissata dalle linee guida oltre le 30mila cellule per litro nella colonna d’acqua, superato a Torre Canne e Molfetta.

In questi casi Arpa Puglia trasmette i dati alla Regione, alle Asl e ai Comuni interessati, ai quali spettano eventuali decisioni su misure preventive.

Cos’è l’alga tossica Ostreopsis ovata

Come riportato da Arpa Puglia, l’Ostreopsis ovata è un’alga unicellulare appartenente al gruppo delle Dinoflagellate.

Ha dimensioni molto piccole, comprese tra 30 e 60 micron, e vive solitamente su alghe pluricellulari e fondali rocciosi.

La proliferazione è favorita da alte temperature, alta pressione atmosferica, forte irraggiamento e mare calmo per periodi superiori a 10-15 giorni.

Alga tossica in Puglia, i sintomi

L’Ostreopsis ovata può produrre tossine.

Come riportato da Arpa Puglia, in concomitanza con alte concentrazioni della microalga nelle acque e sui fondali sono stati segnalati casi di malessere transitorio nei bagnanti.

I sintomi più comuni possono comprendere:

riniti;

faringiti;

laringiti;

bronchiti;

febbre;

dermatiti;

congiuntiviti.

I disturbi sono generalmente lievi e temporanei, ma possono creare fastidio soprattutto nei soggetti più sensibili.

Il rischio non riguarda solo il contatto diretto con l’acqua.

I problemi possono verificarsi soprattutto dopo mareggiate, perché il moto ondoso favorisce la formazione di aerosol marino, che può diffondere la tossina nell’aria.

La presenza dell’alga non significa automaticamente divieto di balneazione.

Il rischio aumenta in condizioni specifiche, soprattutto lungo coste rocciose e in presenza di fioriture certificate.

La situazione in Puglia

Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la classificazione rossa riguarda anche Giovinazzo e Porto Badisco, dove la presenza della microalga è stata comunque indicata come molto abbondante.

Una presenza abbondante, classificata in arancione, è stata registrata anche al Lido Trullo di Bari, con 15.059 cellule per litro.

Livelli discreti sono stati rilevati in altri punti monitorati, tra cui Mola di Bari e alcune località del Barese e del Gargano.