Alga tossica nei mari italiani, cos’è l’Ostreopsis ovata e quali sono i sintomi e le zone a rischio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’Ostreopsis ovata torna a essere presente lungo diverse coste italiane, dove negli ultimi giorni sono scattati bollini rossi e, in alcuni casi, divieti di balneazione. La microalga, favorita dalle alte temperature del mare e da condizioni di scarsa ventilazione, può produrre tossine responsabili di disturbi respiratori, dermatologici e oculari, oltre che causare la moria di pesci e altri organismi acquatici.

Alga tossica nei mari italiani

Le segnalazioni di Ostreopsis ovata stanno aumentando lungo diverse coste italiane, dalla Puglia alla Toscana, passando per il Lazio, la Sicilia e la Liguria.

L’alga, ormai presente nel Mediterraneo da oltre vent’anni come spiega Repubblica, è tornata al centro dell’attenzione dopo l’attivazione di misure di monitoraggio e, in alcune località, di divieti temporanei di balneazione a causa dell’elevata concentrazione delle sue cellule.

Secondo gli esperti, la proliferazione di questa microalga è favorita dalle temperature elevate del mare, dall’assenza di vento e dal mare calmo per diversi giorni consecutivi (condizioni, queste, che negli ultimi anni sono diventate sempre più frequenti anche a causa dei cambiamenti climatici).

Ostreopsis ovata, cos’è

L’Ostreopsis ovata è una microalga unicellulare appartenente al gruppo delle Dinoflagellate.

Come spiega Arpa Puglia, predilige acque calde, calme e ben illuminate ed è in grado di produrre tossine, tra cui una sostanza simile alla palitossina, potenzialmente dannosa per l’uomo e per numerosi organismi marini.

Originaria dei mari tropicali, pare sia arrivata nel Mediterraneo attraverso le acque di zavorra delle navi. Le prime segnalazioni sulle coste italiane risalgono ai primi anni Duemila e da allora la sua presenza è diventata sempre più frequente.

A cosa è dovuta la sua diffusione

Le microalghe possono risultare pericolose perché producono tossine oppure perché, durante le cosiddette fioriture, raggiungono concentrazioni molto elevate.

In questi casi possono ridurre l’ossigeno presente nell’acqua, provocando la moria di pesci e altri organismi acquatici, oltre a creare disagi lungo le coste con accumuli di biomassa e cattivi odori.

L’Istituto Superiore di Sanità ricorda che la diffusione di queste specie è favorita sia da fattori naturali, come correnti marine e dispersione dei sedimenti, sia da attività umane, tra cui il trasporto marittimo, l’acquacoltura e il fenomeno dell’eutrofizzazione.

A incidere sempre di più è anche il cambiamento climatico, con l’aumento delle temperature marine, le variazioni dell’acidità delle acque e la maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi.

Quali sono i sintomi e le zone più colpite

L’Ostreopsis ovata può provocare effetti sulla salute soprattutto quando, dopo una mareggiata, le tossine vengono diffuse nell’aria attraverso l’aerosol marino.

I sintomi più comuni segnalati nei bagnanti comprendono riniti, faringiti, laringiti, bronchiti, febbre, dermatiti e congiuntiviti. La tossina può avere effetti anche sugli ecosistemi marini, causando, come detto, morie di stelle marine, ricci, granchi, molluschi e altri organismi.

In presenza di una fioritura accertata, gli esperti consigliano di evitare la permanenza lungo le coste rocciose durante le mareggiate e di limitare il consumo di ricci di mare e di altri organismi che potrebbero accumulare la tossina.

Le segnalazioni più recenti riguardano soprattutto la Puglia, dove diverse aree, in particolare al largo di Molfetta e Giovinazzo, sono finite in bollino rosso.

Provvedimenti analoghi sono stati adottati anche a Santa Marinella, nel Lazio, oltre che in alcune località della Sicilia, della Toscana, come Marina di Pisa, e della Liguria, dove è presente anche un’altra microalga, la Pyramimonas, che non è tossica ma può colorare di verde l’acqua.

Ostreopsis ovata, il monitoraggio

La presenza dell’Ostreopsis ovata viene monitorata periodicamente dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, che effettuano campionamenti durante la stagione estiva nelle aree considerate più esposte alla proliferazione della microalga.

I risultati delle analisi e gli eventuali livelli di allerta vengono pubblicati sui siti delle diverse agenzie regionali, come Arpa, Arpal e gli altri enti competenti.

In questi casi cittadini e turisti possono consultare gli aggiornamenti sulle condizioni del mare, verificare la presenza di eventuali fioriture e conoscere le indicazioni diffuse dalle autorità sanitarie e ambientali.