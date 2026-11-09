Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto, due espulsioni e sette riammissioni in Svizzera: è il bilancio dei controlli rafforzati alla frontiera. Nelle ultime tre settimane, a Domodossola, sono stati verificati i documenti di oltre 2.000 cittadini stranieri e sono stati individuati viaggiatori senza i requisiti per entrare in Italia.

Domodossola: controlli intensificati alla frontiera

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Settore di Polizia di Frontiera ha potenziato i servizi di vigilanza nelle aree di competenza per contrastare gli ingressi irregolari e garantire la sicurezza. Gli operatori hanno controllato persone e veicoli, identificato cittadini stranieri irregolari e avviato le procedure di riammissione. Le verifiche hanno compreso accertamenti nelle banche dati e il monitoraggio dei movimenti transfrontalieri.

Arrestato con un documento falso

Nel corso dell’attività è stato arrestato in flagranza un cittadino algerino, sorpreso mentre cercava di entrare in Italia con una carta d’identità belga risultata falsa. L’uomo, con precedenti per reati contro la persona, era già destinatario di un’espulsione e di un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

Espulsioni e riammissioni in Svizzera

La Polizia ha eseguito anche due provvedimenti di espulsione. Uno si è concluso con il rimpatrio forzato di un cittadino originario delle Filippine, accompagnato nel Paese asiatico da personale della Questura del Verbano-Cusio-Ossola.

Sono state inoltre disposte sette riammissioni dirette in Svizzera, in applicazione degli accordi bilaterali tra i due Paesi. I provvedimenti hanno riguardato altrettanti cittadini extracomunitari intercettati lungo la frontiera e privi dei requisiti necessari per l’ingresso in Italia.

Il presidio sul confine

L’attività ha previsto, oltre ai controlli documentali, gli accertamenti e l’esecuzione dei provvedimenti stabiliti dalla normativa nazionale. Domodossola è indicata dalla Polizia come uno snodo strategico per la verifica del rispetto delle regole, la sicurezza dei confini e la tutela della legalità.

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