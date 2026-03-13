Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Ad Alghero un cittadino straniero è stato denunciato perché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato ai danni di un supermercato. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, durante un servizio serale di prevenzione e tutela degli esercizi commerciali cittadini.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Alghero, impegnati in una serie di controlli mirati a contrastare i reati contro il patrimonio nella città.

Nei giorni scorsi, durante l’espletamento di un servizio serale, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione riguardante un individuo sospetto. L’uomo, secondo quanto ricostruito, aveva occultato numerosi e costosi tagli di carne pregiata all’interno di un carrello di proprietà del supermercato. Dopo aver eluso le barriere alle casse, si era dato alla fuga, tentando di sottrarsi al controllo del personale e delle forze dell’ordine.

L’identificazione e la denuncia

Grazie alle informazioni raccolte e alla descrizione fornita, i poliziotti hanno intuito la possibile via di fuga del sospetto. Operando in coordinamento con le pattuglie presenti sul territorio, sono riusciti a intercettare l’uomo in una via adiacente al supermercato, ancora in possesso della refurtiva.

Le indagini e la restituzione della merce

La tempestività dell’intervento, unita all’attività investigativa svolta anche attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, ha permesso agli agenti di raccogliere elementi probatori inequivocabili. Il cittadino straniero è stato quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per tentato furto aggravato. La merce sottratta è stata restituita al supermercato, chiudendo così positivamente l’operazione per l’esercizio commerciale e per la comunità di Alghero.

