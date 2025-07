Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato ai danni di un distributore automatico: questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Alghero nei giorni scorsi, che ha portato alla denuncia di un noto pregiudicato locale. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla tossicodipendenza, è stato individuato come responsabile del colpo avvenuto nella notte del 13 luglio presso un distributore SELF-H24 della città. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il malvivente avrebbe agito sfondando il vetro della macchina con un blocco di cemento, riuscendo così a impossessarsi di numerose bustine di cannabis light. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sicurezza e dai rilievi della Polizia Scientifica, hanno permesso di identificare rapidamente il sospettato, che presentava ferite compatibili con la dinamica del reato.

La dinamica del furto aggravato: colpo notturno al distributore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra il 12 e il 13 luglio, quando un uomo ha preso di mira un distributore automatico situato in una zona centrale di Alghero. Il pregiudicato, approfittando dell’assenza di testimoni, ha utilizzato un blocco di cemento per infrangere il vetro del distributore SELF-H24. L’azione, rapida e violenta, ha permesso al malvivente di accedere ai prodotti custoditi all’interno della macchina, in particolare a numerose bustine di cannabis light, che sono state sottratte in pochi minuti.

L’intervento della Polizia e il riconoscimento del responsabile

Gli operatori della Volante, allertati da una segnalazione, sono giunti tempestivamente sul luogo del furto. Dopo aver effettuato un primo sopralluogo, gli agenti hanno visionato le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate nei pressi del distributore. Grazie alla qualità delle riprese e alla conoscenza del territorio, i poliziotti sono riusciti a riconoscere il volto dell’autore del reato. Poco dopo, il sospettato è stato rintracciato nelle vicinanze, presentando evidenti ferite agli arti superiori, compatibili con i tagli provocati dai vetri infranti durante l’effrazione.

I rilievi della Polizia Scientifica e le tracce ematiche

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari per raccogliere elementi utili alle indagini. Tra le prove più significative, sono state individuate tracce ematiche lasciate dal malvivente durante l’azione. Questi elementi, insieme alle immagini delle telecamere e alle ferite riscontrate sul sospettato, hanno fornito un quadro probatorio solido che ha permesso agli investigatori di deferire l’uomo all’Autorità Giudiziaria.

Il profilo dell’indagato: precedenti e tossicodipendenza

L’uomo denunciato per furto aggravato è un noto pregiudicato di Alghero, già segnalato in passato per reati legati alla tossicodipendenza. La sua conoscenza da parte delle forze dell’ordine ha facilitato il riconoscimento e la successiva identificazione. Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’indagato è stato denunciato in stato di libertà, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria competente.

Le indagini e la collaborazione tra le diverse sezioni della Polizia

L’operazione che ha portato all’identificazione e alla denuncia del responsabile è stata il risultato di una stretta collaborazione tra gli uomini della Volante e gli operatori della Polizia Scientifica. L’intervento coordinato ha permesso di raccogliere rapidamente tutti gli elementi necessari per ricostruire la dinamica del furto e individuare il colpevole. La presenza di tracce ematiche e la tempestiva acquisizione delle immagini di videosorveglianza sono stati determinanti per il buon esito delle indagini.

Il principio di non colpevolezza e le prossime fasi del procedimento

Come sottolineato dalla Polizia di Stato, nei confronti dell’indagato vige il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. L’uomo, pur essendo stato denunciato per furto aggravato, dovrà ora affrontare le fasi successive del procedimento giudiziario, durante le quali saranno valutate le prove raccolte dagli inquirenti. L’Autorità Giudiziaria di Alghero deciderà nei prossimi giorni le eventuali misure da adottare nei confronti del sospettato.

