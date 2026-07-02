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Un dipendente della raccolta rifiuti è stato segnalato per consumo di sostanze stupefacenti e interruzione di pubblico servizio ad Alghero, dopo essere stato sorpreso dalla Polizia mentre si preparava ad assumere eroina durante il suo turno di lavoro. L’uomo è stato individuato grazie a un controllo di routine delle forze dell’ordine, che hanno notato comportamenti sospetti e hanno proceduto con gli accertamenti.

Il controllo e la scoperta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero ha effettuato un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Durante il pattugliamento, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un autocarro aziendale, utilizzato per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti, che sostava da tempo nei pressi di un passo carrabile.

L’atteggiamento sospetto e l’intervento degli agenti

Gli operatori hanno notato che il conducente del mezzo, un dipendente della ditta di raccolta dei rifiuti urbani, si trovava all’interno dell’abitacolo e mostrava un comportamento guardingo, senza svolgere alcuna attività lavorativa. Questo atteggiamento ha indotto la pattuglia a effettuare un controllo più approfondito. All’avvicinarsi degli agenti, l’uomo ha tentato di disfarsi rapidamente di una fialetta contenente un liquido giallastro, versandolo sul tappetino del veicolo.

Accertamenti scientifici e sequestro del materiale

L’intervento tempestivo della Polizia Scientifica ha permesso di effettuare i rilievi tecnici necessari. Il liquido è stato sottoposto a Narcotest tramite un kit specifico, che ha confermato la presenza di eroina. Sul sedile passeggero sono stati inoltre trovati e sequestrati una siringa pronta all’uso, un laccio emostatico e un accendino, tutti strumenti comunemente utilizzati per l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Le indagini e le conseguenze amministrative

I successivi accertamenti investigativi, svolti anche con il coinvolgimento della dirigenza della società di servizi ambientali per cui l’uomo lavora, hanno permesso di appurare che il dipendente, durante il proprio turno, si era allontanato senza autorizzazione dal settore assegnato per la raccolta dei rifiuti. Così facendo, aveva di fatto interrotto il pubblico servizio per motivi personali legati al consumo di stupefacenti.

Segnalazione alle autorità

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo. L’uomo è stato accompagnato in ufficio per gli adempimenti di rito e successivamente segnalato alla Prefettura di Sassari ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 come assuntore di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.

IPA