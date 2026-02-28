Ali Khamenei dato per morto negli attacchi Usa - Israele in Iran, ma Teheran smentisce: "Guida Suprema è viva"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dubbi sulla sorte di Ali Khamenei dopo i raid di Stati Uniti e Israele in Iran: diverse fonti israeliane e statunitensi lo danno per morto, ma Teheran ha smentito che la Guida Suprema sia stata uccisa. Anche Donald Trump ha confermato l’uccisione di Khamenei su Truth. L’esercito israeliano intanto ha dato anche la conferma della morte di alti funzionari: sono oltre 200 le vittime dell’attacco, secondo fonti iraniane.

Ali Khamenei morto?

La sorte della Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, resta avvolta nell’incertezza poche ore dopo l’inizio dei raid condotti da Stati Uniti e Israele contro obiettivi militari e governativi di Teheran.

Fonti israeliane hanno parlato per prime di una possibile eliminazione del leader 86enne, al potere dal 1989, mentre dal Paese sono arrivate smentite ufficiali.

L’annuncio di Israele

Secondo quanto riferito da un alto funzionario israeliano alla televisione pubblica Channel 12, il capo del regime degli ayatollah sarebbe rimasto ucciso nei bombardamenti, con il recupero del suo corpo effettuato da sotto le macerie del suo compound a Teheran.

“Rimarremmo scioccati se Khamenei apparisse in diretta. Secondo la nostra valutazione, non è più tra noi, ma stiamo aspettando una conferma definitiva”, ha dichiarato la fonte rimasta anonima. Un’altra valutazione, rilanciata dall’emittente N12, sostiene che Khamenei “molto probabilmente non è sopravvissuto agli attacchi”.

Ulteriori conferme sono arrivate dall’esercito israeliano. Channel 12 ha riferito inoltre che a Benjamin Netanyahu sarebbe stata mostrata la foto del cadavere della Guida Suprema, recuperato tra le macerie del complesso di Teheran colpito dai raid.

Media indipendenti come Iran International riportano inoltre il decesso, segnalando scene di esultanza tra la popolazione della capitale. Anche Donald Trump ha dichiarato su NBC News che la notizia “sembrerebbe corretta”, definendo l’operazione un successo e dichiarando che gran parte dei vertici del regime è stata eliminata.

Successivamente ha confermato la notizia anche su Truth. “Era una delle persone più malvagie della storia. Questa non è solo giustizia per il popolo iraniano, ma per tutti i grandi americani e per quelle persone di molti Paesi in tutto il mondo che sono state uccise o mutilate da Khamenei e dalla sua banda di sanguinari criminali”.

L’Iran smentisce

Il Ministero degli Esteri iraniano si è trincerato nel silenzio. In un’intervista a NBC News, Abbas Araghchi ha dichiarato: “Per quanto ne sappia, è ancora vivo”. Lo stesso Araghchi ha precisato che nei bombardamenti sono morti “due comandanti”, mentre i vertici politici della Repubblica islamica sarebbero sopravvissuti.

L’emittente americana ha specificato di non aver potuto verificare in modo indipendente tali informazioni. Poco dopo, la tv di Stato iraniana Al-Alam TV ha annunciato che Khamenei dovrebbe tenere un discorso a breve.

Parallelamente, un portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato a Sky News che il presidente Masoud Pezeshkian e Khamenei “sono sani e salvi”, aggiungendo: “Sì, abbiamo avuto altri comandanti che sono stati martirizzati a seguito di questo atto terroristico di aggressione. Ma ciò che conta è che la nazione iraniana, le nostre forze armate, le nostre coraggiose forze armate, stiano adottando le misure necessarie per difendere l’Iran nel modo più forte possibile”.

L’attacco Usa-Israele

Nel frattempo, l’esercito israeliano ha comunicato di aver completato “l’ampio attacco” contro i sistemi di difesa iraniani, inclusa un’installazione nell’area di Kermanshah, nell’Iran occidentale.

Secondo un funzionario militare israeliano intervistato ancora da NBC News, nella prima ondata di raid sarebbero stati colpiti tre siti in cui si stavano radunando alti funzionari del regime e “diverse figure di alto livello essenziali per la gestione della campagna e per il governo del regime sono state eliminate”. Nessuna conferma ufficiale, tuttavia, sulla presenza della Guida Suprema in quei luoghi.

Fonti iraniane parlano di oltre 200 vittime tra civili e militari, con centinaia di feriti, mentre media locali riportano anche la morte del genero di Khamenei e della moglie del figlio della Guida Suprema.