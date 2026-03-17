Ali Larijani "ucciso da Israele", perché per l'Iran si tratta di un capo più importante di Ali Khamenei

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Israele sostiene di aver ucciso Ali Larijani, uno dei più importanti leader iraniani. Teheran non ha confermato né smentito la sua morte, ma per l’Iran si tratterebbe di una perdita molto pesante. Larijani è a capo dell’apparato di repressione del regime, è un politico conservatore ma capace di trattare e ha una lunga esperienza proprio nelle trattative internazionali, anche con gli Usa.

Israele sostiene di aver ucciso Ali Larijani

Nella mattinata del 17 marzo l’esercito israeliano ha affermato di aver ucciso in un bombardamento Ali Larijani, formalmente Capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano.

La notizia non è stata però confermata né dagli Stati Uniti, né dall’Iran stesso, che però non l’ha ancora nemmeno smentita. Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è però esposto, confermando l’uccisione di Larijani.

ANSA

Nello stesso attacco sarebbe stato ucciso anche Gholamreza Soleimani, capo delle milizie Bassji, parte del sistema di repressione iraniano.

Chi è Larijani

Larijani ha alle spalle una lunga carriera, prima militare e poi politica, in Iran. Figlio di un’importante famiglia del Paese, ha comandato i Guardiani della rivoluzione nella guerra contro l’Iraq negli anni ’80.

Da lì è poi entrato in politica. Il suo primo incarico è stato quello di ministro della Cultura e capo della Tv di Stato. Ha aiutato in questo periodo a creare la propaganda di regime iraniana.

È poi stato capo del Consiglio di sicurezza nazionale dal 2005 al 2007 e presidente del Parlamento fino al 2020, ma non gli è stato mai concesso di candidarsi alla presidenza.

Perché Larijani è “più importante di Khamenei”

Oggi Larijani ha 67 anni ed è uno dei leader più importanti del regime. Secondo il quotidiano britannico Guardian, la sua morte è più importante di quella di Ali Khamenei.

La passata guida suprema infatti, seppur importante dal punto di vista simbolico, aveva da tempo accettato, secondo diverse fonti, una sorte di “martirio”. Aveva quindi abbandonato buona parte dei ruoli esecutivi.

Molto del potere lasciato da Khamenei in questa fase lo avrebbe raccolto proprio Larijani, che è stato anche responsabile della brutale repressione delle proteste degli scorsi mesi.

La sua morte è importante però anche perché Larijani era famoso per il suo pragmatismo e aveva esperienza nel trattare con gli Usa, avendo partecipato ai colloqui sul nucleare del 2015. Senza di lui viene quindi a mancare una delle poche sponde diplomatiche interne al regime per Washington.