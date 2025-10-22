Alibi dello scontrino di Andrea Sempio diventa un caso, i dubbi di Fabrizio Gallo avvocato di Lovati

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Lo scontrino della discordia usato da Andrea Sempio per collocare la sua posizione nel giorno del delitto di Garlasco potrebbe non essere valido. Lo sostiene Fabrizio Gallo, l’avvocato di Massimo Lovati. Il contesto in cui Sempio ha consegnato lo scontrino “è strano” perché non era indagato “né glielo avevano chiesto”, ma soprattutto nelle carte dell’inchiesta mancherebbe il riscontro che attesti l’effettiva presenza di Sempio a Vigevano la mattina in cui veniva uccisa Chiara Poggi.

I dubbi sullo scontrino di Andrea Sempio

La validità dello scontrino di Andrea Sempio è sempre stata al centro del dibattito sulla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. A confermare i dubbi sull’elemento presentato come possibile alibi dell’indagato è Fabrizio Gallo, oggi difensore di Massimo Lovati a seguito delle contestazioni disciplinari e della querela arrivata dopo le affermazioni su Angelo Giarda.

Mercoledì 22 ottobre Gallo è intervenuto in collegamento con Dentro la notizia, il nuovo talk condotto da Gianluigi Nuzzi orientato sugli approfondimenti relativi ai casi di cronaca nera dei nostri giorni.

“Se viene da me un cliente indagato e mi parla di uno scontrino, innanzitutto gli chiedo in che contesto ha depositato questo scontrino”, e proprio quel contesto “è strano”, dice Gallo, “perché lui non era indagato né glielo avevano chiesto, quindi poteva anche evitare di produrlo”.

Tra l’altro l’orario di validazione dello scontrino – le 10:18 del 13 agosto 2007 – coincide con la forbice temporale in cui, secondo le prime indagini, si sarebbe consumato il delitto di Garlasco. Per Gallo significa che “o il mio alibi è forte o lo scontrino è indizio di reità”. E il difensore di Lovati sottolinea, ancora una volta, che di quello scontrino non esiste un riscontro, come ad esempio l’immagine di un sistema di videosorveglianza. Sullo scontrino, inoltre, ricordiamo che non è riportato il numero di targa dell’auto di famiglia usata da Sempio per spostarsi a Vigevano.

Il problema delle celle telefoniche

Sempre a proposito di riscontri, Gallo sottolinea che a collocare Andrea Sempio a Vigevano la mattina del 13 agosto 2007 esiste soltanto quello scontrino. La sua utenza telefonica, ad esempio, agganciò soltanto le celle di Garlasco.

Va precisato, tuttavia – come spiega un articolo de Il Giorno pubblicato il 30 maggio 2025, che l’operatore telefonico spiegò che la cellula di Vigevano potrebbe essersi sovrapposta a quella di Garlasco. I due paesi della Lomellina distano circa 19 km.

Il mistero del testimone

Recentemente, inoltre, un testimone rimasto anonimo avrebbe smontato l’alibi dello scontrino. A riferirlo è stato lo stesso Fabrizio Gallo, che tuttavia non si è sbilanciato sull’identità dell’uomo.

A riportare la notizia era stato il Corriere della Sera. Il misterioso testimone avrebbe detto: “La storia di quello scontrino non è come è stata raccontata”. Secondo le ultime indiscrezioni gli inquirenti avrebbero ascoltato una persona “informata sui fatti”.