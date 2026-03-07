Alice Azzariti, la Valentina di Imma Tataranni: “Non ho un piano B, ho solo il fuoco della recitazione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Alice Azzariti parla come vive: senza filtri, ma con una consapevolezza che non ha nulla di esibito. Non cerca di apparire centrata, non rivendica certezze granitiche. Al contrario, si muove dentro le sue contraddizioni con una lucidità quasi disarmante. È iperattiva e paziente, severa e indulgente, solare e lunare. E soprattutto è profondamente impegnata in un dialogo continuo con se stessa. Chi la conosce come Valentina in Imma Tataranni, la cui quinta stagione parte l’8 marzo su Rai 1, l’ha vista crescere stagione dopo stagione. Ma qui il centro non è il personaggio: è la persona che lo attraversa. L’attrice che, a 17 anni, incontra un ruolo e nel frattempo diventa adulta. La giovane donna che studia Scienze giuridiche ma non contempla un piano B. Che parla di errori come tappe necessarie e del rifiuto come parte strutturale del mestiere. Che non insegue la notorietà, ma difende con ostinazione il diritto di continuare a recitare. Nel corso dell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie ad Alice Azzariti emerge un tema che ritorna come un’ossessione gentile: l’equilibrio. Non come punto d’arrivo, ma come tensione costante. Alice Azzariti non crede nella stabilità definitiva. Parla di sé come di un flusso energetico, di una corsa che ha bisogno di essere interrotta consapevolmente. Racconta il bisogno di fermarsi, di ascoltare il corpo, di concedersi carezze mentre piange. Parla di uno specchio che non serve ad ammirarsi ma a conoscersi, ad accettare anche ciò che non piace. E poi c’è la casa. C’è Bari, il mare, l’ospitalità quasi eccessiva, la difficoltà a lasciar fare agli altri. C’è l’ironia dei “ricci vuoti”, metafora perfetta di una società che promette molto e spesso consegna poco. C’è una generazione che vive nella fretta e una ragazza che prova, con disciplina, a rallentare. Non è un’intervista promozionale. È una conversazione che scava. Alice Azzariti non si racconta come un talento in ascesa, ma come una persona in divenire. E forse è proprio questo il punto più interessante: non l’attrice che sa dove sta andando, ma la giovane donna che ha scelto una direzione e ha deciso di restarci, con tutte le paure, le cadute e il fuoco che la muove.

Valentina, dalla prima alla quinta stagione di Imma Tataranni, è cresciuta molto. È passata dall’essere quasi una bambina a diventare una donna. Anche nel suo percorso personale lei ha vissuto lo stesso passaggio. Ci sono stati momenti in cui ha riconosciuto Alice in Valentina o Valentina in Alice?

“Quello che penso, e che mi viene da dire, è che siamo noi attori a dare vita ai personaggi. Il personaggio esiste per come è costruito, per come è impostato sulla pagina, ma poi siamo noi a permettergli di vivere davvero. Io ho incontrato Valentina la prima volta che avevo 17 anni, quindi ero veramente piccola. Oggi ne ho 24. È inevitabile che, nella mia carriera, sarà sempre un personaggio importante, perché mi ha accompagnata in tutta la fase della crescita. Ci sono aspetti di Valentina che capisco profondamente, con cui empatizzo molto. È una ragazza tenace, determinata, ma allo stesso tempo fragile. È fatta di contrasti. Ed è proprio questa complessità che me la fa sentire vicina”.

Interpretare un personaggio per tante stagioni significa anche vivere nell’attesa di riprenderlo. Come si vive quell’attesa? Ci si stacca davvero quando finiscono le riprese o il personaggio resta in qualche modo dentro di lei?

“Quando interpreti un personaggio, in qualche modo te lo porti sempre dentro. Questo vale per Valentina, ma vale in generale. Succede anche a teatro. Può capitare che tu stia facendo una passeggiata o che sia con degli amici e qualcosa ti riporti a quel personaggio. Una piccola cosa, un dettaglio, un gesto. Quindi è un po’ un sì e un no. Sì, nel senso che stacchi, perché poi ci sei tu, la tua vita. Ma no, perché avendo dato vita al personaggio lo puoi ritrovare davvero in tantissime piccole cose. E quando, dopo un periodo di attesa, lo riprendi, c’è sempre molta curiosità: vuoi sapere quali saranno le prossime mosse, cosa succederà. In questo caso, Valentina in cinque stagioni è cambiata tanto, quindi è ancora più stimolante”.

Cosa pensa che Valentina le abbia insegnato? Quanto le è stata utile anche per capire se stessa e il suo modo di stare al mondo?

“È una bella domanda. Mi ha accompagnata in tutta la fase della crescita, quindi in un certo senso siamo cresciute insieme. Tra me e lei ci sono due anni di differenza, che non sono tanti. Condividiamo anche un certo tipo di sguardo verso il mondo. Valentina è una ragazza molto tenace, è un’attivista. Vive molte incomprensioni in casa, soprattutto nel rapporto con la madre. Ma quelle incomprensioni nascono anche da insicurezze profonde. Lei stima moltissimo Imma, la ama profondamente. Spesso si vede solo l’atteggiamento di ostilità o di avversità nei confronti materni, ma in realtà la scelta di iniziare a studiare giurisprudenza nasce proprio da lì. È una scelta che fa con paura, perché ha davanti l’esempio della madre. Ha delle propensioni e delle caratteristiche che la avvicinano molto a lei, ma proprio per questo, sentendosi poco all’altezza, ha paura di confermarle anche a se stessa. Poi, però, riesce a farlo. Inizia a credere di più in sé, in quanto donna e non più soltanto in quanto ragazzina”.

Il rapporto con la madre è ovviamente centrale nella serie. Quanto si avvicina o si distacca dal rapporto che lei ha con sua madre nella vita reale?

“Nella famiglia di Imma Tataranni c’è un papà molto dolce, molto affettuoso, e una madre più distaccata. Nel mio caso è quasi il contrario. C’è una sorta di inversione. Mia madre è molto affettuosa, molto presente. Mio padre è l’uomo della mia vita, però non è una persona che manifesta tanto l’affetto con le parole. Lo dimostra con i gesti, come tutti gli uomini del Sud mi verrebbe da aggiungere. Ed è proprio questo il punto: mio padre mi ha insegnato la concretezza, un po’ come Imma. Il dimostrare in maniera concreta e non soltanto attraverso le parole. I miei genitori sono una coppia che si ama davvero tanto. Sono molto uniti. È un bellissimo esempio di amore in famiglia”.

Ufficio stampa: Lorella Di Carlo / Mongini Comunicazione

Ha un fratello più grande che fa l’avvocato. Quando Valentina prende in mano il manuale di procedura penale, che effetto le fa?

“Fa molto ridere ed è una coincidenza divertente. Valentina che decide di fare giurisprudenza, nel mio caso, è quasi una barzelletta, anche perché io sono laureata in Scienze Giuridiche. Quindi sì, fa abbastanza sorridere. Poi, mio fratello ha scelto proprio la carriera di avvocatura”.

La laurea in Scienze Giuridiche è stata un modo per costruirsi un eventuale piano B rispetto alla precarietà della recitazione?

“Risponderò in maniera super sincera: ho conseguito la laurea, ma per me esiste una sola strada. L’unica cosa che mi fa vivere quel fuoco dentro, l’unica cosa che mi spinge ogni giorno, il mio primo pensiero appena mi sveglio, è recitare. Tutto ciò che mi costruisce e che fa parte di me è la recitazione. Per me non esistono piani B”.

La recitazione entra nella sua vita molto presto. Poco più che bambina è coprotagonista de La guerra dei cafoni. Di quel “fuoco” di cui parla era già consapevole o era qualcosa di indefinito?

“Credo fosse un fuoco senza definizione. Oggi lo definisco: sono un’attrice, è quello che voglio fare per tutta la vita. All’epoca, invece, era solo un fuoco che non riuscivo a nominare, anche perché ero molto piccola. Da bambina molto energica ho iniziato a nutrire questa passione facendo delle recite. Mio fratello prendeva la videocamera e io, a cinque anni, interpretavo Goku di Dragon Ball. Era tutto molto spontaneo, per gioco, per divertimento, ma anche per quella voglia di vestire panni diversi e di interfacciarmi con un pubblico. Probabilmente mia madre ha notato questa mia inclinazione e, per accontentarmi, mi ha portata a un provino quando avevo 13 anni. Da lì è nata La guerra dei cafoni. Mi fa sempre sorridere pensare che tutti e tre i miei lavori principali siano legati a libri: La guerra dei cafoni è tratto da Carlo D’Amicis, Il metodo Fenoglio da Gianrico Carofiglio, e Imma Tataranni da Mariolina Venezia. C’è sempre un personaggio già costruito, a cui tu dai vita anche attraverso la visione del romanzo, pur sapendo che poi il lavoro si sviluppa con il regista e gli sceneggiatori”.

Quando era piccola e suo fratello la riprendeva, non c’era un bisogno di sentirsi vista o amata, visto che la sua famiglia era già molto presente. Cosa la spingeva davvero?

“Da piccola ero una bomba a orologeria. E lo sono tutt’ora. Ero molto iperattiva, non stavo mai ferma. Non era tanto il rivedermi dopo. Era il vivermi in quel momento. L’agire mi dava una scarica di adrenalina, anche se probabilmente non ne avevo bisogno. Era proprio il fatto di agire. Una connotazione che ho poi ritrovato nel teatro”.

Teatro, cinema, serie tv: sono linguaggi diversi e modi diversi di rapportarsi al pubblico. Che differenza sente tra questi mondi?

“Per il tipo di teatro con cui mi sono confrontata negli ultimi tre anni, nato tra le mura dell’Argo Studio, attraverso un laboratorio con operatori professionisti, non sento una grande differenza. Parlo sempre dal mio punto di vista e per la mia esperienza: non sento uno scarto netto. Stiamo ad esempio lavorando su Il gabbiano di Čechov, cercando di fondere il linguaggio teatrale con quello cinematografico. Faremo una proiezione spettacolo il 3 e 4 giugno al Teatro Off-Off. E, dunque, per me non c’è una differenza così marcata”.

L’unica vera differenza tra i linguaggi può essere la reazione del pubblico: successo, fama, notorietà. Che cosa la affascina del successo e che cosa invece la mette in guardia?

“Non vivo l’affanno della corsa verso la notorietà o verso la fama. A me basterebbe vivere di questo, di recitazione, e basta. Voglio semplicemente continuare a fare l’attrice finché morte non ci separi. Certo, mi fa piacere quando vengo riconosciuta, quando c’è un riscontro. Però non è quello il mio obiettivo. Per me l’importante è continuare a recitare. C’è solo quello”.

C’è qualcosa di questo mestiere che la preoccupa o la destabilizza?

“Sicuramente ci sono mille paure. Ma la volontà e la voglia sono più forti delle paure. È un mestiere di resistenza. Bisogna avere una motivazione fortissima, bisogna saper metabolizzare il ‘no’, accettare che magari sei a un passo dal prendere un progetto e poi non va come speravi. È un lavoro in cui sei costantemente davanti a uno specchio. E nello specchio ci sono mille paure, mille cose, l’incertezza. Però la vita è una sola. Se questo fuoco è così predominante, così forte, le paure ci sono, certo, ma sono momenti. Momenti di preoccupazione che poi vanno via, perché la scelta è stata quella. E io vedo solo quella strada. Non ce n’è un’altra”.

La recitazione può portare anche a crisi identitarie? Al rischio di chiedersi: “Chi sono io davvero, al di là di come mi vedono gli altri?”

“Io sto facendo un percorso per non avere la preoccupazione di essere quello che sono. Sto iniziando, anzi lo faccio già da un po’, sempre di più, a ‘fregarmene’ di come mi percepiscono gli altri. Non lo vedo come un mio problema: io sono quello che sono. Se sto simpatica, se piaccio, mi gratifica, ovviamente. Però se non piaccio, non è una mia colpa: sono semplicemente fatta così”.

Questo ha a che fare con il tema del giudizio?

“Sì, tantissimo. Da piccola il giudizio lo soffrivo molto a causa del mio essere una bomba a orologeria, indole che conservo tuttora. Con le mie amicizie strette sono quella buffa, quella che vuole strappare la risata. Mi piace ricoprire quel ruolo. È una mia forma di affetto: mostrarmi buffa è un modo per abbattere le barriere del giudizio. Lo faccio con chi mi vive quotidianamente, con chi reputo importante nella mia vita, mentre con gli altri alzo confini. Però sì, ho sofferto il giudizio. Mi giudicavo io per prima nell’essere quello che sono. Magari non riuscivo a mettere freni, mi mostravo sempre così e mi facevo paranoie, pensando di dovermi mostrare in un altro modo. Poi c’è stata anche la classica crisi adolescenziale che vivono tutti. Forse, avendo un’inclinazione artistica, la vivevo con un’intensità maggiore”.

È stato facile per i suoi genitori accettare la sua scelta di trasferirsi e seguire la recitazione?

“Dato il mio carattere, non vedevano l’ora: contentissimi (ride, ndr). Mio fratello si era già trasferito a Trento per studiare giurisprudenza, ero rimasta solo io a casa e non ero semplice da gestire. Quando ho deciso di trasferirmi a Roma, erano davvero felici. Li chiamo però tutti i giorni. Io sono pessima con la messaggistica, una frana a livelli estremi. Abbiamo un gruppo di famiglia silenziato, come la maggior parte dei miei gruppi: preferisco coltivare i rapporti dal vivo. Ragione per cui la mattina è un rituale: mi sveglio, prendo il caffè, fumo una sigaretta e chiamo prima mia madre e poi mio padre. Li aggiorno così, perché con i messaggi non sono capace. Sui social invece sono attiva, mi piace pubblicare. Suono anche la chitarra – sono una pseudo musicista, perché non ho le competenze per definirmi tale – ma mi piace, suono la chitarra di mio padre da quando ero piccola”.

Nel primo episodio di Imma Tataranni 5 c’è un tema importante: la casa che viene messa in vendita. Lei che rapporto ha con la parola “casa”?

“Un rapporto viscerale, strettissimo. Quando mi sono trasferita a Roma, i miei genitori hanno ristrutturato casa a Bari. Per alcuni mesi siamo stati in affitto. Quando sono tornata giù dopo due mesi a Roma e sono entrata nella casa ristrutturata, era bellissima, mia madre è stata bravissima. Ma la mia camera era totalmente spoglia e non la sentivo quasi mia. Invece, la mia camera a Roma l’ho sistemata come volevo io. È molto personalizzata. Quando qualcuno entra mi fa piacere che noti quanto mi rappresenti. Per me gli spazi sono importanti, soprattutto lo spazio in cui vivo: la mia camera parla di me e mi rappresenta, mi calza a pennello”.

Se la sua camera avesse voce, come racconterebbe Alice?

“Ha più voci. Non so se sia positivo o negativo, ma ne ha più di una. C’è lo specchio, ci sono le foto appese, c’è un poster sopra il letto con scritto ‘Live by the sun, love by the moon’. Per me rappresenta il dualismo: sole e luna, ragione ed emotività. C’è la chitarra, ci sono i vinili e i poster dei Radiohead, che amo: mi hanno vista piangere tante volte. Sono una piagnucolona, in senso buono. Piango da sola, metto le cuffie, faccio passeggiate di un’ora e mezza perché mi rilassa guardare quello che mi circonda. La sera o la mattina mi metto le cuffie e ballo in camera come una pazza. È una cosa che faccio spesso. Non so dunque cosa direbbe la mia stanza, ma sicuramente avrebbe più punti di vista”.

Lei è Bilancia: come tutti i segni doppi, alla ricerca di un equilibrio?

“Io sono alla ricerca costante dell’equilibrio. Quando sono felice si vede da lontano, quando sono triste pure. Ultimamente ho pochi momenti di tristezza. Il pianto ha per me più una funzione catartica: ho bisogno di buttare fuori. Fa bene, è utile girarci intorno. Vivo su due piatti della bilancia, ma chi può dire davvero di aver trovato un equilibrio? Anche a sessant’anni, è una frase un po’ presuntuosa. Per come vedo la vita, siamo in continuo divenire. Una continua evoluzione. Sole e luna, bianco e nero, impulso e ragione: è tutto ciclico, come l’uroboro che si morde la coda. Non si può dire ‘sono arrivata’. Siamo sempre in movimento”.

Qual è l’ultimo atto di tenerezza che si è concessa?

“Una cosa molto carina che ho fatto: mentre stavo piangendo ho iniziato a farmi le carezze da sola. È tenero. Mi amo tanto, o meglio sto imparando a farlo. È bello tenere ai propri spazi e agire per se stessi. L’atto di amore più grande è assecondarsi. Concedersi di dire no, ascoltare quello che dice il proprio corpo. Non giudicarsi. Quando sembro una mosca dentro un bicchiere e vado ovunque, mi assecondo. Se ho bisogno di fermarmi, medito, accendo un incenso, suono, mi prendo cura delle piante. È sempre una grande corsa, ma quando sento il bisogno di fermarmi lo faccio”.

Nella sua camera c’è uno specchio. Che rapporto ha con quello?

“Quando ballo, spesso mi guardo. Ma non è uno specchio ‘alla Narciso’, non è guardarsi per ammirarsi: è uno specchio per scrutarmi. Lo uso per guardarmi, per conoscermi, per vedere Alice. È chiaro che da fuori non riuscirò mai a vedermi davvero, però attraverso lo specchio posso osservare cose che magari non mi piacciono di me e accettarle. È più uno strumento di conoscenza che di contemplazione”.

C’è una verità che quello specchio le ha rivelato e che non si aspettava le appartenesse?

“In positivo, la pazienza. Per fare il mio lavoro bisogna essere pazienti e, a quanto pare, lo sono. Non pensavo di esserlo, proprio per il mio carattere frenetico, per il fatto di essere così energica di base. Invece è una caratteristica che mi appartiene. In negativo, direi che a volte non sono molto severa con me stessa rispetto al bilanciamento. Proprio perché mi sono accettata e so come sono fatta, ho comunque la paura di non riuscire a bilanciarmi. Però è una paura umana. A volte parlo e mi do le risposte da sola. È divertente. Focalizzarmi troppo su questa cosa è deleterio. Bisogna essere più leggeri, darsi tempo. Pian piano si capisce come gestire le cose, senza mettermi troppa fretta, perché sono una persona che va di fretta”.

La fretta è anche una pressione sociale che la sua generazione avverte. Come si fa a gestirla quando la si sente come forzatura esterna?

“Bisogna ricordarsi di fermarsi. Auto-ricordarselo. Viviamo in un’epoca piena di stimoli continui. Se una persona come me, che di base ha un’energia frettolosa e vuole tutto e subito, si lascia trascinare anche dagli stimoli esterni, diventa una tragedia. Io la vivo molto come una questione energetica: correre è quasi un flusso di energia. Per questo ho bisogno di ricordarmi che devo fermarmi ogni tanto. Da quando mi concedo il tempo di fermarmi (un tempo d’oro, di cui ho davvero bisogno), vivo bene. Non so se sia equilibrio, non posso dirlo. Ma so che è qualcosa che mi fa stare bene”.

Considera l’errore un inciampo o un mezzo di crescita?

“Un mezzo di crescita. Forse da piccola lo vivevo più come un inciampo, adesso l’ho normalizzato. Nel nostro lavoro è impensabile non avere a che fare con il rifiuto. Se consideri ogni errore o ogni ‘no’ un fallimento personale, significa rinunciare a fare l’attrice. È inequivocabilmente un mezzo di crescita. Io a 25 anni ho fatto errori e ne farò ancora. Ne sono consapevole. Sono anche una testa dura: a volte so dove potrebbe essere l’inciampo e ci vado lo stesso. Vado anche verso l’errore, perché se non inciampo, come faccio a sapere come ci si rialza? Evitare l’errore per orgoglio o per dignità non ha senso. Poi certo, magari si può evitare di andare sempre verso l’errore, però non ne faccio una tragedia. Sono severa con me stessa su alcune cose, ma sugli sbagli no”.

Su cosa è più severa con se stessa?

“Sul lavoro. Sono molto severa nell’ambito lavorativo. Voglio dare il massimo. Non lo faccio per gli altri, lo faccio per me. Devo ricordarmi che mi sto divertendo, che è la mia ragione di vita. Io sono questo e vivo per questo. Pretendo tanto da me stessa. Alice capisce questa cosa di Alice (ride, ndr)”.

Ci parliamo in terza persona?

“È lo specchio di prima che guarda se stesso (sorride, ndr)”.

In che cosa si sente ancora oggi ancora estremamente barese?

“Non è facile rispondere, anche perché a Roma sono molto caciaroni come in Puglia e, quindi, non c’è un contrasto forte come potrebbe esserci con Milano, dove oggi vive mio fratello. Credo di riconoscermi ancora nella forte inclinazione verso le tradizioni. Io vengo da Bari, dal mare, dal lungomare: le tradizioni, la storia, sono dentro di te quando nasci in un posto così. Siamo molto accoglienti. Io sono iper ospitale, a livelli estremi. Faccio spesso cene a casa e non voglio che nessuno mi aiuti. È un atteggiamento che cambiando, perché ho capito che è un po’ sbagliato… Mi piace cucinare per gli altri (il mio cavallo di battaglia sono gli spaghetti all’assassina) e voglio che sia tutto perfetto, apparecchiato, che l’ospite si senta accolto: è un lascito che mi viene da mia nonna, da mia madre. Però devo imparare a essere più rilassata, soprattutto con le amiche più intime. Loro vorrebbero aiutarmi e io le freno: sto lavorando anche su questo”.

C’è un proverbio barese che sente suo, un motto che la accompagna?

“Io non parlo bene il dialetto, ho solo frasi un po’ trash. Ce n’è una che era scritta vicino al lungomare di Bari che suonava più o meno così ‘San Nicola, proteggici dai ricci vuoti’. Metaforicamente può rappresentare la vacuità, il vuoto delle persone o delle situazioni. È una grande metafora. In questa società del 2026 siamo pieni di ‘ricci vuoti’”.