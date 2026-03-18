Alice Maselli, nel film Notte prima degli esami 3.0: “Noi, una generazione più esposta al giudizio”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una luce particolare negli occhi di Alice Maselli quando parla. Non è solo l’entusiasmo di una giovane attrice che sta vivendo il momento in cui i sogni iniziano a prendere forma. È qualcosa di più sottile, quasi una vibrazione emotiva che attraversa il suo modo di raccontarsi. Una luce che ricorda quella di Sole, il personaggio che interpreta in Notte prima degli esami 3.0, il film in sala dal 19 marzo con 01 Distribution. Non a caso, quando ha letto la sceneggiatura, la prima sensazione è stata sorprendentemente semplice: «Sembro io». Alice Maselli appartiene a quella generazione sospesa tra il mondo reale e quello digitale, tra la libertà dei sogni e la pressione delle aspettative. La Generazione Z raccontata dal film di Tommaso Renzoni è proprio questo: un gruppo di ragazzi alla vigilia della maturità che si muove tra feste clandestine, amicizie fragili, amori confusi e quella strana malinconia che arriva quando si capisce che l’adolescenza sta finendo. È il momento in cui il futuro smette di essere un’idea lontana e diventa qualcosa che chiede risposte. In Notte prima degli esami 3.0 la maturità non è soltanto un esame scolastico. È il confine invisibile tra due età della vita. Da una parte la sicurezza della scuola, con i suoi corridoi, i suoi riti e le sue certezze; dall’altra il territorio incerto dell’età adulta, dove bisogna imparare a sbagliare, a perdonare e soprattutto a dire la verità. Anche quando fa paura. Il film racconta tutto questo con il tono leggero della commedia, ma sotto la superficie si muove una domanda più profonda: chi siamo davvero, quando gran parte della nostra identità passa attraverso uno schermo? I protagonisti inventano un falso profilo online per ingannare una professoressa, ma quel gioco di finzione diventa presto uno specchio delle loro insicurezze. È una storia che parla di autenticità, di identità e del bisogno disperato di essere visti per quello che si è davvero. Dentro questo racconto generazionale, il personaggio di Sole occupa uno spazio particolare. È una ragazza che osserva, che riflette, che sente le cose più di quanto le dica. In mezzo al caos emotivo dei suoi amici, mantiene una calma apparente che nasconde in realtà un conflitto interiore profondo. È il volto più silenzioso e allo stesso tempo più sensibile di quella generazione. Alice Maselli lo interpreta con una naturalezza quasi disarmante, perché in fondo quella tensione tra sogno e responsabilità la conosce bene. Anche lei ha vissuto da poco quel passaggio simbolico che il film racconta: la maturità come soglia, come momento in cui si comincia davvero a scegliere chi si vuole essere. E forse è proprio per questo che la sua Sole riesce a parlare a tanti ragazzi. Perché non è un personaggio costruito, ma una presenza viva. Una ragazza che cerca il proprio posto nel mondo, con la stessa miscela di entusiasmo, paura e ostinazione che appartiene a tutta una generazione. In fondo, come dice Alice Maselli in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, crescere non significa diventare improvvisamente sicuri. Significa continuare a sognare, anche quando il mondo ti chiede di essere già adulto. E avere il coraggio, almeno una volta, di dire la verità. Anche a se stessi.

Chi è Sole per lei?

“Sole è un personaggio in cui mi riconosco moltissimo. Quando ho ricevuto la prima sceneggiatura – anzi, già quando mi è arrivato il materiale per il provino – c’era una scena, quella in cui dico al personaggio di Tommaso Cassissa che devo prendere cento alla maturità. Leggendola ho avuto la sensazione di rivivere un episodio della mia vita. Sono sempre stata molto studiosa, si può dire: sono sempre andata bene a scuola. Per cinque anni ho avuto l’ansia di ottenere cento alla maturità, voto che poi ho effettivamente raggiunto. Per me rappresentava il coronamento di un percorso di studi a cui avevo dedicato tutto: impegno, attenzione e sacrificio. Quando ho letto quella scena ho dunque pensato: ‘Sono io”. Mi sembrava davvero di rivedere me stessa tre anni fa, perché ho sostenuto la maturità nel 2022. Recitandola avevo quasi l’impressione che a parlare fosse Alice, più che Sole. Questa sensazione è tornata anche leggendo l’intero personaggio. Sole è una ragazza molto sognatrice e, a mio avviso, si distingue dagli altri: possiede una calma e una tranquillità che contrastano con il caos che spesso circonda gli altri personaggi. Nel film attraversa anche un conflitto emotivo: si accorge che dentro di lei stanno cambiando alcuni equilibri e si trova ad affrontare sentimenti complessi da accettare. Non voglio anticipare troppo, ma chi vedrà il film capirà che la consapevolezza a cui Sole arriva non è semplice, soprattutto per i rapporti che fanno parte della sua vita. A me personalmente non è capitata un’esperienza simile, per fortuna, ma penso che molti ragazzi possano riconoscersi nel percorso che vive Sole. Ho affrontato questo personaggio con grande naturalezza. Fin dall’inizio mi sono sentita molto vicina a lei e credo che questa affinità emerga anche: rivedendomi ho avuto la sensazione che, dal punto di vista emotivo, esistesse una sintonia molto forte tra me e il personaggio”.

Ha usato una parola che mi piace molto: sognatrice. Non possiamo raccontare il sogno di Sole, ma possiamo parlare del sogno di Alice. Quali sono oggi i suoi sogni?

“Sono molti. Il sogno della piccola Alice era il cinema. Averlo raggiunto – e non per la prima volta, perché avevo già avuto un’esperienza con Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto – è stato molto emozionante. Rivedermi sul grande schermo un po’ più grande, un po’ più matura, è stato sorprendente ma anche bellissimo. Sono momenti che fanno pensare che credere nei propri sogni non sia affatto ingenuo. Quando si è bambini e si dice di voler fare l’attrice, spesso la risposta è: ‘Lo vogliono fare tutti’. Ma quando dentro di sé si sente davvero che quella è la propria strada, la prospettiva cambia. La prima volta su un set avevo tredici anni e in quel momento ho capito che avrei voluto fare questo per tutta la vita. Avevo già iniziato a fare teatro da piccola e mi piaceva molto, ma il set è un’esperienza diversa. Lì ho compreso davvero quanto desiderassi dedicarmi a questo mestiere. Da allora ho affrontato tutto con grande determinazione. Uno dei miei sogni più grandi sta iniziando a realizzarsi e spero che sia soltanto l’inizio di un percorso di crescita. Oggi un altro sogno importante sarebbe lavorare in una serie Netflix: mi piacerebbe moltissimo. E poi, naturalmente, collaborare con alcuni registi. Per un attore i sogni possono essere davvero numerosi”.

C’è stato un momento preciso in cui ha capito che la recitazione era davvero la sua strada?

“Sì. Da bambina ho attraversato un periodo difficile dal punto di vista della salute. Dopo averlo superato, la recitazione mi ha aiutata molto. Ho sentito il bisogno di vivere la mia vita pienamente. Questo lavoro offre la possibilità di vivere molte esistenze diverse: si può interpretare una dottoressa, un’ingegnera, oppure dare voce a personalità e aspirazioni completamente differenti. È un aspetto che mi ha sempre affascinata. Può sembrare una frase semplice o retorica, ma quando recito mi sento davvero viva. Avverto una carica interiore che mi fa pensare: ‘Sì, è questa la mia strada’. In quei momenti mi sento profondamente me stessa, anche mentre interpreto qualcun altro”.

Chi è stata la prima persona a credere davvero nelle sue capacità?

“Sicuramente i miei genitori. La mia famiglia mi ha sempre sostenuta, con una condizione però: non mettere da parte lo studio. Quello dello spettacolo è un ambiente particolare: bisogna piacere a qualcun altro, essere scelti, e la concorrenza è molta. Proprio per questo ho sempre continuato a studiare. Oggi frequento l’università e quest’anno dovrei laurearmi in Comunicazione imprenditoriale e digital marketing. È giusto costruire anche un piano B, ma la motivazione e la speranza del piano A restano sempre forti. I miei genitori mi hanno sempre sostenuta molto, soprattutto mia madre. Mi ha sempre detto: ‘Devi fare ciò che ti piace davvero, ciò che ti fa sentire viva’. La vita è una sola e non ha senso scegliere una strada solo per compiacere gli altri. I miei genitori non sono mai stati così: mi hanno sempre incoraggiata. Anche quando arrivavano dei rifiuti mi invitavano a non scoraggiarmi, perché a volte si chiude una porta e si apre un portone. Per esempio: quando avevo circa tredici anni feci un provino per una puntata di Don Matteo. Arrivai fino al callback, ma alla fine non presero me, e ci rimasi molto male. Uno o due mesi dopo arrivò il provino per Come un gatto in tangenziale. Se avessi ottenuto la parte in Don Matteo, che prevedeva anche un’esclusiva, probabilmente non avrei potuto partecipare al film. In questo lavoro serve molta pazienza. E forse vale anche nella vita: ciò che è destinato ad arrivare, prima o poi arriva”.

Ufficio stampa: Valentina Palumbo

All’inizio però immagino che i rifiuti pesino. Quando ha capito che un “no” non era un giudizio su di lei come persona, ma semplicemente legato al progetto?

“Ci è voluto un po’. All’inizio ero molto giovane e, quando arrivavano dei rifiuti, pensavo: ‘Allora non vado bene, Alice non funziona’. Ci sono stati anche momenti in cui pensavo di lasciare perdere, di rinunciare perché forse non era la strada giusta. Poi, crescendo e conoscendo meglio questo lavoro e tutto ciò che lo circonda, ho capito che i rifiuti dipendono da moltissimi fattori: il progetto, il ruolo, le caratteristiche fisiche, le somiglianze tra i personaggi. Le decisioni non dipendono mai da una sola persona: ci sono la produzione, la regia, molte figure coinvolte. È davvero un incastro di elementi diversi. Certo, servono capacità e talento, ma serve anche fortuna. Sarebbe ipocrita negarlo. Quando si acquisisce questa consapevolezza, i rifiuti si affrontano in modo diverso. Se un’opportunità non arriva, forse non era quella giusta. Nel frattempo, si cerca di migliorare continuamente, perché è un lavoro in cui non si smette mai di studiare”.

Continuare sempre a studiare: quanto è difficile conciliare lo studio della recitazione con quello accademico, prima al liceo e poi all’università?

“È difficile, sì. Ho sempre cercato di dividermi tra molte attività e ho dovuto rinunciare anche ad alcune esperienze tipiche della mia età. Capitava che gli amici uscissero e io non potessi andare con loro perché il giorno dopo dovevo essere sul set alle sette del mattino. Oppure dovevo studiare. Per fare un esempio concreto: tra ottobre, novembre e dicembre dell’anno scorso ho girato una serie in Trentino. Siamo rimasti due mesi in hotel. Nel frattempo, si avvicinava la sessione universitaria invernale, quella di gennaio. Sono tornata a Roma a dicembre e a gennaio avevo gli esami, ma non avevo potuto seguire le lezioni. Durante le riprese si lavora quasi sempre dal lunedì al sabato, quindi la domenica studiavo. Una volta rientrata a Roma mi sono chiusa in casa per due settimane per recuperare tutto il programma. Non vedevo gli amici da due o tre mesi e avrei avuto voglia di uscire, di fare una serata, di tornare a una normalità quotidiana. Invece ho preferito concentrarmi sullo studio. Alla fine, sono riuscita a sostenere gli esami nella sessione di febbraio. Serve molta determinazione, una buona organizzazione e anche la capacità di accettare qualche rinuncia. Però, quando arrivano i risultati, tutto acquista senso e si prova soddisfazione anche per il lavoro che c’è dietro e che spesso il pubblico non immagina”.

Spesso chi osserva da fuori pensa che sia più facile di quanto sia in realtà.

“Sì, succede spesso. In realtà richiede molto impegno. Già a scuola non era semplice, tra le assenze e tutto ciò che dovevo recuperare. All’università posso gestire meglio il tempo, quindi da un lato è più semplice organizzarsi, ma il carico di studio resta comunque importante. Anche il liceo lo era: ho frequentato lo scientifico e studiavo davvero molto”.

Quale pensa sia stato finora il sacrificio più grande che questo percorso da giovane attrice le ha richiesto?

“Non parlerei di un sacrificio enorme. Sono ancora molto giovane, quindi non ho dovuto affrontare scelte drastiche, come lasciare la famiglia o situazioni simili. Piuttosto si tratta di molti piccoli sacrifici che, sommati, possono avere il loro peso. Non li vivo in modo negativo, perché lavoro in un ambito che amo e lo faccio per scelta. Tuttavia, nella vita di una ragazza della mia età, tra lavoro e studio, ci sono diverse rinunce. Oggi non sento di aver affrontato un sacrificio tale da dire di aver rinunciato a qualcosa di fondamentale. Forse arriverà più avanti, magari quando avrò una famiglia, che è un progetto a cui tengo molto. Credo di dover fare ancora molta esperienza prima di poter dire di aver affrontato davvero una rinuncia importante”.

Sulla sua generazione, la Z, oggi esiste una forte pressione sociale, anche attraverso i social. Lei avverte questo peso, legato alle aspettative degli altri?

“Sì, credo che la nostra sia una generazione più complessa rispetto a quelle precedenti. È una generazione molto più veloce, più digitalizzata e anche molto più esposta al giudizio altrui. C’è molta paura di sbagliare e, spesso, anche poca fiducia nei confronti della cosiddetta Gen Z. È una percezione che riscontro spesso parlando con persone più adulte. Quindi sì, questo peso si avverte. Allo stesso tempo, però, penso che spetti a noi dimostrare le nostre capacità e andare avanti comunque. Quando si ha un obiettivo è necessario restare concentrati su quello. Personalmente sono molto focalizzata: considero tutto ciò che accade intorno a me, ma per raggiungere un traguardo credo sia necessario mantenere una certa determinazione. Le soddisfazioni, poi, arrivano. Nella mia esperienza ce ne sono state anche in risposta a chi mi aveva detto che non ce l’avrei fatta. Ricordo che una volta una signora mi disse: ‘Pensa alle cose serie, non a queste’. Dentro di me pensai: ‘Vedremo’. Esiste molta diffidenza, soprattutto verso questo mestiere, che spesso viene percepito come qualcosa di incerto rispetto a professioni considerate più stabili. In parte posso capirlo, ma senza fiducia nei giovani e nei loro progetti diventa tutto più difficile. È vero che spesso sembriamo sempre con il telefono in mano, ma questo non significa essere disconnessi dal mondo. Riflettiamo molto e abbiamo il nostro modo di interpretare la realtà. Come in ogni generazione, esistono persone meno motivate e altre molto capaci. E sono convinta che oggi ci siano molti ragazzi davvero preparati”.

A volte sembra quasi che alcuni adulti abbiano il desiderio di smorzare l’entusiasmo dei giovani.

“Ed è un atteggiamento molto spiacevole. Lo vedo spesso, soprattutto nel mio ambiente. Proprio perché questo mestiere appare più difficile da raggiungere rispetto a professioni tradizionali, alcune persone tendono a scoraggiare. Io reagisco in modo opposto: quando qualcuno non crede in quello che faccio, questo mi dà ancora più energia. Non penso che forse abbia ragione. Al contrario, mi dico: ‘Lei non ci crede, io sì’. E questa convinzione rafforza ancora di più la mia determinazione”.

In una realtà così veloce e piena di cambiamenti, ha paura del futuro?

“Un po’ sì. Viviamo in una società talmente rapida che si fa appena in tempo a stabilizzarsi su qualcosa e subito tutto cambia. Basta pensare all’intelligenza artificiale o anche semplicemente all’evoluzione tecnologica: non si fa in tempo ad abituarsi a una novità che ne arriva subito un’altra. A volte ho la stessa sensazione anche nella vita: gli eventi si susseguono molto velocemente. Quindi sì, una certa inquietudine rispetto al futuro esiste. Allo stesso tempo, però, provo anche molto entusiasmo. Ho ventidue anni e sogno molte cose: non solo il lavoro, ma anche una vita costruita, una famiglia, una casa. Forse è presto per parlare di matrimonio o di figli, ma quando immagino il futuro penso anche a questo. Accanto alla paura c’è quindi anche molta curiosità e il desiderio di vivere tutto ciò che verrà”.

Ancora una volta la parola ‘famiglia’. La ritiene così fondamentale?

“Ho una sorella più piccola, a cui sono molto legata. La famiglia è una presenza costante nella vita: esiste da sempre e continua ad esserci. Le relazioni possono finire e anche le amicizie, a volte, cambiano nel tempo, ma la famiglia resta. Quando si ha una famiglia solida si possiede davvero qualcosa di prezioso”.

Viviamo in un mondo in cui spesso è difficile distinguere ciò che è autentico da ciò che è costruito, soprattutto sui social. Come fa a capire se qualcosa è vero?

“Sui social è molto difficile. Esistono profili falsi, ma anche persone che online appaiono molto diverse da come sono nella realtà. A volte si osserva qualcuno sui social e si costruisce un’idea precisa, poi lo si incontra di persona e la percezione cambia completamente. Non riguarda solo l’aspetto fisico, ma soprattutto il modo di essere. Questo crea anche modelli di bellezza spesso irraggiungibili e poco realistici, perché la bellezza non è soltanto estetica e non può essere ridotta a un unico standard. Nei miei social cerco di mostrare anche la quotidianità. Può capitare che qualcuno mi veda elegante e truccata durante un evento, ma il giorno dopo sono semplicemente a casa, in pigiama e con gli occhiali, mentre studio. Credo sia giusto mostrare entrambe le dimensioni: quella più visibile e quella ordinaria. Alla fine, si capisce davvero cosa è autentico solo quando si spegne il telefono e si incontrano le persone nella vita reale, guardandole negli occhi”.

Lei risponde sempre ai messaggi che riceve? È dipendente dalle notifiche?

“Non sempre: rispondo subito ai messaggi di mia sorella ma solo se capisco che è urgente, altrimenti sembra quasi che la ghosti. Ho in genere un rapporto piuttosto complicato con i messaggi. Ci sono giorni in cui rispondo subito a tutti e altri in cui leggo un messaggio, penso di aver già risposto e invece non l’ho fatto. A volte me ne accorgo solo dopo qualche giorno. I miei amici lo sanno e scherzano spesso su questo. Mia madre dice sempre che vivo nel mio ‘Paese delle meraviglie’. Probabilmente non potevo avere un nome più adatto”.

Che rapporto ha invece con l’amore? La affascina o la spaventa?

“Vivo molto attraverso l’amore, in tutte le sue forme: quello per un ragazzo, per la famiglia, per gli amici. È un sentimento che mi fa sentire viva. A volte significa dare molto agli altri e magari meno a me stessa, ma continuo a pensare che l’amore sia una delle esperienze più belle che esistano. Quando qualcuno mi dice che dovrei proteggermi di più o ‘chiudere il cuore’, mi sembra impossibile. Mi spaventa soltanto quando diventa tossico, oppure quando si ama così intensamente da rischiare di perdere una parte di sé. Quando ci si apre davvero a qualcuno si diventa vulnerabili, ma credo che proprio lì si trovi anche la forma più profonda dell’amore. Sono una persona molto romantica. Scrivo lettere”.

Lettere? E cosa scrive?

“Sì. Quando tengo davvero a qualcuno scrivo. A volte racchiudo mesi di relazione in una lettera, oppure scrivo per un compleanno o per un momento importante. Quando provo emozioni forti riesco a esprimerle meglio scrivendo che parlando. E poi presto molta attenzione ai piccoli dettagli. Credo che siano proprio i gesti più semplici quelli che contano davvero. Le parole sono facili, i fatti molto meno”.

Secondo lei, da giovane donna, quali sono i segnali che fanno capire che una relazione sta diventando tossica?

“La prima red flag è il controllo assoluto. Quando qualcuno pretende di sapere sempre dove sei, cosa stai facendo, perfino la tua posizione in ogni momento. È diverso se condividi la posizione per un motivo preciso o per una situazione di sicurezza. Ma quando diventa un controllo costante, non è più sano. Un altro segnale è quando qualcuno vuole decidere anche come ti vesti o cosa devi fare. Per me è inaccettabile. Non me lo impongono i miei genitori, quindi non può farlo un’altra persona. In una relazione è giusto confrontarsi, capire i limiti reciproci e trovare un equilibrio. Ma stabilire cosa l’altro possa o non possa fare non è una relazione equilibrata”.

Anche perché lì si entra nel territorio della manipolazione.

“Esatto. Un altro campanello d’allarme, per me, è quando una coppia afferma di non litigare mai. Lo trovo quasi inquietante. Il conflitto, se affrontato nel modo giusto, può essere costruttivo. È difficile immaginare due persone che non discutano mai. Quando si gestisce in modo sano, un litigio può perfino rafforzare il rapporto e creare una connessione più profonda. Ma ci sono altri segnali che considero importanti, come quando una persona non è capace di chiedere scusa. Se sbaglio sono la prima a dirlo. Poi l’altra persona può decidere se perdonarmi oppure no, ma riconoscere un errore è fondamentale. L’orgoglio, quando diventa ostinazione, è una grande red flag. A volte vedo persone che, pur di non ammettere uno sbaglio, cercano di manipolare la situazione oppure si mettono nella posizione di vittima. Anche questo è un segnale da non sottovalutare”.

E la gelosia?

“La gelosia in sé non mi dispiace, purché resti sana. Più che gelosia, la definirei una forma di attenzione verso l’altro: il segnale che quella persona tiene davvero a te. Allo stesso tempo, però, in una relazione ci si deve sentire al sicuro. Se non ci si sente più protetti tra le braccia della persona che si ama, significa che qualcosa non funziona. Purtroppo, oggi assistiamo spesso a situazioni che degenerano in modo tragico, quindi per noi ragazze questa è anche una preoccupazione reale”.

Fare l’attrice rende più complicato vivere una relazione?

“Sì, può essere complicato. Mi è capitato di incontrare persone che provavano una certa gelosia o che vivevano il mio lavoro come una forma di competizione. In altri casi si trattava semplicemente di difficoltà ad accettare alcuni aspetti della professione. Questo lavoro può prevedere scene con altri attori, anche di natura romantica, e non tutti riescono ad affrontarlo con serenità. Ciò che spesso non si comprende è che sul set si tratta di lavoro. Naturalmente può capitare che tra attori nasca un sentimento, ma questo può accadere in qualsiasi ambiente: in ufficio, all’università, ovunque. Non dipende dal mestiere”.

Le è mai capitato di vivere situazioni simili?

“Sì. Per esempio, quando uscì Come un gatto in tangenziale, nel film c’era una storia tra i personaggi e molti spettatori tendevano ad associare me e l’altro attore anche nella vita reale. All’epoca ero fidanzata e per quella persona non era semplice vedere che il pubblico continuava a collegarmi a qualcun altro. Può capitare di pubblicare una foto con il proprio partner e ricevere poche reazioni, mentre tutti commentano la coppia del film. In situazioni del genere serve molta maturità e sicurezza per stare accanto a un’attrice o a un attore. Credo comunque che il mio sia uno dei lavori più belli da condividere in coppia, anche perché può regalare soddisfazioni pubbliche. Se il partner comprende quanto questo lavoro ti renda viva e ne è orgoglioso, può diventare un’esperienza molto intensa. Personalmente sarei orgogliosa della persona che amo qualunque lavoro svolga. Se c’è amore tra due persone, è questo l’aspetto che conta davvero”.

In un lavoro come il suo è importante avere un buon rapporto con il proprio corpo?

“Credo che sia importante nella vita in generale, non solo nel lavoro. Il tema dell’accettazione di sé è molto delicato. La cosa fondamentale è imparare ad accettarsi. Se poi si desidera migliorare qualcosa è legittimo farlo, ma partendo sempre da quella base. Nel nostro lavoro a volte può diventare complicato anche per ragioni tecniche. Basta un’inquadratura poco favorevole per far nascere un disagio. Mi capita anche a me. A volte guardo una scena e penso che quell’inquadratura non mi valorizzerà. Può sembrare un dettaglio superficiale, ma succede”.

Un po’ come quando facciamo un selfie e cerchiamo l’angolazione migliore?

“Esattamente. Ognuno conosce il proprio lato migliore. Tuttavia, credo che la cosa più importante sia riuscire a mettere da parte questi pensieri e concentrarsi sull’emozione che si vuole trasmettere. Alla fine, il pubblico non ricorda se il naso, il braccio o il mento apparivano in un certo modo. Ricorda ciò che sei riuscito a far provare”.

Sente mai il peso di dover aderire a certi canoni estetici imposti?

“Sì, soprattutto nella moda questo peso è molto evidente. Ogni tanto lavoro anche in quel settore e mi piace: mi affascina la moda e mi piace posare per gli shooting. Tuttavia, lì gli standard di magrezza restano molto rigidi. Ogni tanto si vedono segnali di cambiamento, grazie ad alcuni brand o a determinate sfilate, e questo mi fa piacere. Nel 2026 avere ancora un unico modello di bellezza stabilito non si sa bene da chi è piuttosto assurdo. Poi capita a tutti di attraversare giornate diverse: ci sono momenti in cui mi piaccio molto e altri in cui non mi piaccio affatto. Dipende molto anche dallo stato d’animo. Credo però che ognuno abbia il diritto di sentirsi bello per ciò che è. Si può migliorare qualcosa se lo si desidera, ma deve essere una scelta personale, legata al proprio benessere, non al tentativo di conformarsi a un modello imposto”.

Il corpo, nel vostro lavoro, è anche uno strumento professionale, no?

“Anche questo è vero. Tengo molto al mio fisico e mi alleno da sempre. Allo stesso tempo mi rendo conto che in questo lavoro può diventare anche una fonte di pressione, perché si è costantemente esposti. Può capitare di attraversare un periodo in cui non ci si sente al meglio e dover comunque lavorare davanti alla telecamera. In quei momenti diventa più difficile”.

Ci sono attori che trasformano radicalmente il proprio corpo per un ruolo. Lei lo farebbe?

“È una scelta che ammiro molto negli attori che la affrontano. Se mi chiedessero, per esempio, di ingrassare trenta chili per un personaggio, probabilmente ci penserei a lungo. Forse in un contesto come Hollywood sarebbe più facile entrare in quella mentalità, ma per la mia salute mentale dovrei affrontare una trasformazione del genere con molta gradualità”.

Se la stanza di Alice Maselli potesse parlare, cosa racconterebbe di lei?

“Racconterebbe un intero mondo. La mia stanza è piena di ricordi e di sogni. Mi ha vista attraversare molti stati d’animo: momenti di grande felicità, momenti di tristezza, notti passate a piangere. Vivo in questa stanza dal 2017, da quando abbiamo cambiato casa. Quando sono entrata stavo girando Come un gatto in tangenziale e, quindi, la collego molto anche alla mia crescita professionale. Qui ho registrato moltissimi provini e self-tape. Sempre qui avevo aperto il mio canale YouTube, quando ero più piccola: pubblicavo video e avevo raggiunto anche un certo seguito. Dentro queste mura c’è davvero una parte importante della mia storia”.

Torniamo un attimo alla maturità, di cui parlavamo prima. Che ricordo ha di quel periodo?

“Ho un ricordo molto bello della maturità. Ero preparata, quindi non avevo l’ansia di non sapere le materie, quanto piuttosto una forte ansia da prestazione. Desideravo prendere quel cento e ci tenevo moltissimo. Per prepararmi agli orali mi sono ritirata nella casa di campagna con la mia migliore amica per due settimane. Studiavamo tutto il giorno. Abbiamo anche molte foto di noi addormentate con i libri in mano. A volte mettevamo la sveglia alle tre di notte per ripassare. All’orale avevo dodici materie, quindi era davvero impegnativo. Oggi però lo ricordo con una nostalgia dolce. È uno di quei momenti che segnano un passaggio importante nella vita”.

Che consiglio darebbe ai maturandi di oggi?

“Di godersi quel momento. Anche se è faticoso e stressante, è un’esperienza che resterà nella memoria per sempre. E soprattutto il voto è soltanto un numero: non definisce davvero ciò che siamo”.

I numeri: sui social sente mai la pressione dei numeri, dei like o dei follower?

“No, sinceramente no. Mi piace parlare con le persone che mi seguono, che siano tre, dieci, diecimila o un milione. Il modo in cui mi relaziono con loro non cambia. Certo, avere molti follower fa piacere perché significa raggiungere più persone, ma non ho mai vissuto l’ansia dei numeri o dei like”.

I social però espongono anche a critiche e commenti negativi.

“Sì, purtroppo sui social c’è anche molta cattiveria e molti cosiddetti ‘leoni da tastiera’. Quando ci si espone bisogna metterlo in conto. La critica costruttiva è sempre benvenuta, perché può essere utile. Quello che trovo più difficile da accettare è la cattiveria gratuita o il giudizio di chi parla senza conoscere la realtà delle persone. O i tuttologi, ormai molti si sentono esperti di qualsiasi argomento: cucina, sport, recitazione. Succede spesso”.

Se dovesse descriversi in poche parole, cosa direbbe?

“Una cosa che mi viene detta spesso è che porto luce ed energia. Quando qualcuno mi dice che il mio sorriso o il mio modo di essere riescono a portare un po’ di sole nella giornata degli altri, per me è il complimento più bello. Forse è anche per questo che mi sono sentita così vicina al personaggio di Sole. Sono fatta così: piena di sogni, di energia, di amore e di tante sfaccettature. E mi sta bene essere così”.