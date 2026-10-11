Alice Moriena morta in un incidente a Pragelato nel Torinese a 17 anni, feriti altri 4 ragazzi: grave 27enne
La 17enne Alice Moriena è morta in un incidente che ha coinvolto altri 4 ragazzi, a bordo di un'auto finita fuori strada di ritorno dopo una notte in discoteca
Una 17enne, Alice Moriena, è morta in un incidente stradale a Pragelato, nel Torinese, che ha registrato altri quattro giovani feriti, di cui uno grave. Secondo le prime ricostruzioni, si trovavano tutti a bordo di un’auto, finita fuori strada al ritorno da una notte in discoteca.
L’incidente a Pragelato
L’incidente è avvenuto all’alba di domenica 11 ottobre, poco prima delle 6, lungo la strada provinciale 23 del colle di Sestriere, nei pressi della borgata Duc di Pragelato, provincia di Torino.
Dalle prime ricostruzioni riportate da La Stampa, la Fiat Punto su cui viaggiava il gruppo di cinque amici sarebbe andata fuori controllo schiantandosi contro una colonnina dell’autovelox e finendo oltre il guardrail.
La morte di Alice Moriena
Il personale sanitario del 118 accorso sul posto ha cercato di rianimare la 17enne, apparsa da subito in condizioni critiche.
Stabilizzata, la ragazza è stata trasportata d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Pinerolo, dove è morta dopo poche ore per le conseguenze delle ferite letali riportate nell’incidente.
Come riferito da Repubblica, nello stesso pronto soccorso è stato portato in codice rosso un ragazzo di 27 anni, con un trauma cranico e la frattura di un braccio. Anche lui è stato sottoposto a manovre di stabilizzazione e si troverebbe al momento ricoverato in gravi condizioni.
Il lutto a San Secondo Pinerolo
Alice Moriena era residente a San Secondo di Pinerolo, faceva parte del gruppo giovanile della parrocchia di San Lazzaro a Pinerolo,
“Oggi è una giornata segnata dal dolore” ha affermato il parroco a messa, comunicando l’annullamento della festa della parrocchia in programma nella giornata di domenica, nella quale doveva essere presente la 17enne insieme agli altri ragazzi coinvolti.
I carabinieri sono al lavoro sui rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.