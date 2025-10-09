Alice Morsanutto morta investita a Precenicco, la 17enne stava prendendo il bus per andare a scuola
La studentessa 17enne Alice Morsanutto è morta dopo essere stata investita da un'auto a Precenicco, in provincia di Udine: era diretta a scuola
Alice Morsanutto, studentessa di 17 anni, è morta dopo essere stata investita a Precenicco da un’automobile condotta da un giovane, mentre attraversava la strada per raggiungere il bus che l’avrebbe portata a scuola. L’incidente è avvenuto all’alba di giovedì 9 ottobre, attorno alle ore 6,30, a circa 200 metri di distanza dall’abitazione della giovane.
La ricostruzione sull’incidente in cui è morta Alice Morsanutto
Secondo una prima ricostruzione riportata da ANSA, Alice Morsanutto stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stata urtata, per cause in corso di accertamento, da un’auto.
Il giovane che si trovava alla guida del veicolo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.
L’incidente stradale in cui ha perso la vita Alice Morsanutto è avvenuto all’alba di giovedì 9 ottobre, attorno alle ore 6,30 a Precenicco, paese in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia.
I soccorsi dopo l’incidente mortale a Precenicco
Il padre della giovane è accorso in strada quando ha sentito le sirene dell’ambulanza e l’elisoccorso atterrare in zona. Il fratello gemello della vittima aveva preso una corriera pochi istanti prima che la sorella venisse investita mortalmente.
Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, con il supporto dei vigili del fuoco. Gli operatori sanitari hanno provato a rianimare la ragazza ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano.
Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica esatta del sinistro.
Chi era Alice Morsanutto, la studentessa morta investita a Precenicco
Alice Morsanutto, la ragazza morta investita nell’incidente stradale avvenuto a Precenicco, in provincia di Udine, era una studentessa del liceo artistico Sello, che si trova nel capoluogo friulano.
