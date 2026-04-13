Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Puglia. Una ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del forte vento. Inutili i soccorsi, la vittima è arrivata già priva di vita in ospedale.

Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie

Stava camminando in strada quando è stata travolta dal crollo improvviso di un albero, caduto a causa delle forti raffiche di vento.

Così, a causa delle gravi ferite riportate, è morta una ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso. Lo riferisce Ansa.

Il tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile a Bisceglie, in provincia di Bari.

Travolta da un albero caduto per il vento

La tragedia è avvenuta attorno alle 14 in via Sergio Cosmai. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, a crollare è stato un grosso pino.

Abbattuto dalle forti raffiche di vento, l’albero si è schiantato all’improvviso sulla carreggiata, proprio mentre stava passando la ragazzina.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.

Quando i soccorritori sono arrivati la 12enne era incastrata sotto l’albero: è stata tirata fuori e portata d’urgenza all’ospedale, ma è deceduta durante il trasporto.

Notizia in aggiornamento