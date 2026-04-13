Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteo
Una ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento
Tragedia in Puglia. Una ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del forte vento. Inutili i soccorsi, la vittima è arrivata già priva di vita in ospedale.
Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie
Stava camminando in strada quando è stata travolta dal crollo improvviso di un albero, caduto a causa delle forti raffiche di vento.
Così, a causa delle gravi ferite riportate, è morta una ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso. Lo riferisce Ansa.
Il tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile a Bisceglie, in provincia di Bari.
Travolta da un albero caduto per il vento
La tragedia è avvenuta attorno alle 14 in via Sergio Cosmai. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, a crollare è stato un grosso pino.
Abbattuto dalle forti raffiche di vento, l’albero si è schiantato all’improvviso sulla carreggiata, proprio mentre stava passando la ragazzina.
Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.
Quando i soccorritori sono arrivati la 12enne era incastrata sotto l’albero: è stata tirata fuori e portata d’urgenza all’ospedale, ma è deceduta durante il trasporto.
Notizia in aggiornamento