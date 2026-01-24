Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un bar nella zona di piazza Risorgimento a Catania è stato raggiunto da un provvedimento di chiusura dopo che una task force coordinata dalla Polizia di Stato ha riscontrato gravissime carenze igienico-sanitarie. L’operazione, condotta nell’ambito dei controlli sulle attività commerciali, ha portato alla scoperta di alimenti scaduti, locali infestati da insetti e numerose violazioni amministrative.

Le forze in campo a Catania

L’intervento si inserisce nelle azioni di controllo disposte dalla Questura di Catania per verificare il rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni delle licenze, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la regolarità delle posizioni lavorative e la tracciabilità dei prodotti alimentari. L’obiettivo delle verifiche è garantire la salute dei consumatori e la legalità nelle attività commerciali.

La task force, composta da poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dalla Divisione Anticrimine della Questura di Catania, operatori del Corpo Forestale della Regione Siciliana, medici e tecnici del servizio “Igiene pubblica” e Spresal, personale del servizio veterinario dell’Asp di Catania e agenti dei settori “annona” e “ambiente” della Polizia Locale, ha effettuato un controllo approfondito presso il bar situato nella zona di piazza Risorgimento.

Scoperte condizioni igieniche disastrose

Sin dall’inizio delle ispezioni sono emerse molteplici criticità. Nel laboratorio del bar sono state trovate blatte e insetti striscianti, persino all’interno della farina destinata alla preparazione degli alimenti. Di fronte a questa situazione il servizio “Igiene Pubblica” ha immediatamente disposto la chiusura del laboratorio.

Le condizioni dei locali sono risultate estremamente precarie: le pareti erano ricoperte di muffa e sporcizia, e sono stati rinvenuti anche alimenti in putrefazione. Il Corpo Forestale e i veterinari hanno inoltre riscontrato la presenza di 250 chili di alimenti scaduti che sarebbero stati utilizzati per la preparazione dei dolci.

Violazioni sulla sicurezza e sanzioni amministrative

A causa dell’elevato numero di violazioni alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro i tecnici dello Spresal dovranno effettuare un ulteriore accesso per determinare le contestazioni e calcolare l’ammontare complessivo delle sanzioni.

Inoltre il titolare del bar è stato sanzionato per irregolarità amministrative riscontrate dal settore “annona” della Polizia Locale, tra cui difformità planimetrica, mancata esposizione degli orari di apertura e dei prezzi, assenza di autorizzazione per la vendita e per i pannelli pubblici. L’importo totale delle sanzioni ammonta a 7.770 euro.

US Polizia di Stato