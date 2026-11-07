Alioune Badiane, il Damiano di ‘Libera‘ su Rai 1: “La paura di non farcela c'è sempre”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nella vita di Alioune Badiane, in cui il futuro che aveva immaginato smette di sembrargli possibile. Ha sedici, forse diciassette anni, gioca a calcio e sogna di farne una professione. Poi arrivano la consapevolezza che quella strada difficilmente lo porterà dove desidera, una bocciatura a scuola e un’estate trascorsa a interrogarsi sul proprio futuro. La risposta, inaspettatamente, si nasconde tra i vecchi appunti di teatro di sua madre. Li legge, si incuriosisce e decide di provare. Da quel momento, racconta, si innamora del palcoscenico. Oggi Alioune Badiane è tra gli interpreti di Libera, la serie di Rai 1 in cui veste i panni di Damiano, un giovane italo-marocchino cresciuto a Trieste, con un passato segnato dalle compagnie sbagliate e una passione per la cucina che diventa una possibilità di cambiamento. Un personaggio nel quale l’attore, nato e cresciuto nel Lecchese da una famiglia italo-senegalese, riconosce alcuni aspetti di sé, soprattutto quel bisogno di conferme che può convivere con la fiducia nelle proprie capacità. Nel suo percorso figurano anche produzioni internazionali come The Decameron e Sandokan, ma Alioune Badiane non misura i risultati soltanto attraverso la notorietà. Non sono i follower o le fotografie richieste dai fan a definire il successo, quanto la possibilità di emozionare qualcuno attraverso una storia. E se il suo sogno è lavorare negli Stati Uniti, tanto da essersi promesso di non andarci nemmeno in vacanza prima di ricevere una chiamata professionale, la sua aspirazione più intima è forse un’altra: imparare a vivere il presente senza lasciarsi sopraffare dalla paura del futuro. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Alioune Badiane e racconta il rapporto con i genitori, le proprie origini, la scelta di lasciare la provincia per Roma e le difficoltà di un mestiere che richiede disciplina e disponibilità all’incertezza. Ma si sofferma anche sull’amore, sulla famiglia e su quella paura di non farcela che continua ad accompagnarlo, persino quando le opportunità professionali si moltiplicano.

Partiamo da Libera, la serie in cui interpreta Damiano. Qual è stata la sua prima impressione leggendo la sceneggiatura?

“Damiano mi ha sorpreso perché, per alcuni aspetti, è molto diverso da me. Proviene da un contesto di periferia ed è cresciuto, come me, in una famiglia mista. È italo-marocchino: suo padre è italiano, di Monfalcone, mentre sua madre è marocchina. È il maggiore di tre fratelli e ha trascorso l’infanzia in un quartiere degradato di Trieste, dove alcune amicizie lo hanno portato sulla cattiva strada. Nonostante l’ambiente in cui è cresciuto, ha coltivato una grande passione per la cucina, che gli ha permesso di allontanarsi dalle cattive compagnie e dedicarsi a ciò che ama. Dopo il liceo ha svolto diversi stage nei ristoranti. Nel corso della serie lo vedremo anche ai fornelli, quando Clara lo inviterà a casa sua”.

Anche lei proviene da una famiglia mista. Non trova limitante che i personaggi con origini familiari diverse vengano spesso raccontati attraverso situazioni di marginalità sociale o criminalità?

“È vero, ma nel caso di Damiano non parlerei di miseria. Non è un ragazzo povero. Anche il suo abbigliamento, con le felpe larghe, i pantaloni e le scarpe in stile Air Force, restituisce l’immagine di un giovane contemporaneo. L’ho immaginato soprattutto come qualcuno che si è lasciato trascinare dalle compagnie sbagliate, da ragazzi più forti di lui, sia fisicamente sia psicologicamente. In realtà, Damiano è molto dolce e questa sua caratteristica emerge chiaramente. Mi è già capitato, comunque, di interpretare ragazzi afrodiscendenti le cui storie non erano necessariamente legate alle origini. Erano giovani comuni, studenti universitari. L’unico elemento che li distingueva agli occhi degli altri era il colore della pelle. Per il resto, erano italiani come tutti”.

Che cosa le ha lasciato Damiano, anche sul piano personale?

“È arrivato in un momento della mia vita in cui desideravo esplorare nuove passioni. Sono sempre stato sportivo: ho praticato calcio e basket, ma volevo sperimentare anche altre discipline, come la capoeira. Grazie a Damiano ho scoperto soprattutto la curiosità per la cucina. Non sono mai stato un grande cuoco, nonostante viva da solo ormai da qualche anno. Per interpretarlo mi sono documentato sulle tradizioni gastronomiche arabe e marocchine. Conoscevo soprattutto alcuni piatti, come il cous cous, ma ignoravo quasi completamente come si preparassero. L’insegnamento più importante, però, va oltre la cucina. Damiano mi ha fatto capire che una passione può aiutarti a uscire da una situazione difficile. L’amore per quello che fa gli permette di lasciarsi alle spalle la negatività, i pregiudizi e le cattive compagnie, convincendosi di potercela fare con le proprie forze”.

US: Davide Musto

Quando affronta un personaggio, cerca prima di comprenderne le ragioni oppure di esplorarne le contraddizioni?

“Entrambe. Cerco innanzitutto di capire chi sia, quali persone frequenti, dove viva e come sia cresciuto. Sono informazioni fondamentali per costruirne l’identità. Studio molti dettagli: il modo di comportarsi, di guardare gli altri, persino di camminare in un determinato momento della giornata. Le contraddizioni emergono soprattutto nelle relazioni. Damiano, per esempio, è piuttosto impacciato davanti a una ragazza. Conosce le proprie qualità, ma non prende mai l’iniziativa. Ha bisogno di conferme esterne, di sapere se si sta comportando nel modo giusto”.

In questa sua insicurezza si riconosce?

“Un po’ sì. Credo di avere un certo carisma, anche per come sono cresciuto, ma a volte sento comunque il bisogno di essere rassicurato. Spesso siamo noi stessi a crearci giudizi e paranoie. È un atteggiamento che ritrovo in molte persone della mia generazione e credo che i social abbiano contribuito ad alimentarlo, rendendoci talvolta troppo superficiali. È un’abitudine che non sopporto. Anche quando siamo con gli amici o con la persona che amiamo, sentiamo continuamente il bisogno di controllare il telefono per sapere che cosa accade altrove. Così finiamo per non vivere pienamente il presente”.

Quanto ha pesato nel suo percorso il confronto con gli altri, soprattutto rispetto alle sue origini e al modo in cui viene percepito?

“Ho avuto la fortuna di avere un padre molto presente. È un personaggio incredibile, con tanti pregi e difetti, ma mi ha trasmesso un insegnamento fondamentale: non bisogna mai considerarsi vittime. Vive in Italia da trent’anni e mi ha sempre ricordato che, per il nostro aspetto o le nostre origini, possiamo essere giudicati negativamente. Anche i media, soprattutto in questo periodo, contribuiscono a diffondere l’idea che chi è straniero o non corrisponde a determinati canoni possa essere emarginato o guardato con sospetto. Mi ha insegnato, però, anche quanto conti la prima impressione. Mi considero una persona educata e non mi sono mai sentito una vittima, neppure alle elementari, quando ero uno dei pochissimi bambini con un background migratorio. Non ho vissuto questa differenza come un problema. Certo, capitavano discussioni, magari sul campo da calcio, e potevano volare degli insulti. Ma ho sempre cercato di non lasciarmi abbattere. Al contrario, quelle esperienze mi spingevano a impegnarmi ancora di più, a lavorare il doppio per raggiungere i miei obiettivi”.

Prima della recitazione c’era il calcio. Come ha scoperto il teatro e quando ha capito che avrebbe potuto diventare il suo mestiere?

“È stato uno sgambetto della vita, perché avevo sempre creduto nel calcio. Anche mio padre aveva investito molto in quella possibilità. Ero cresciuto pensando che sarei diventato un calciatore: amavo quel mondo e mi ritenevo abbastanza bravo. Intorno ai sedici, diciassette anni, però, ho capito che probabilmente non sarei arrivato lontano. Nel calcio, a quell’età, se non giochi già in una squadra di alto livello, diventa sempre più difficile emergere. Alla delusione sportiva si è aggiunto un periodo complicato a scuola. Avevo cambiato indirizzo ed ero stato anche bocciato, mi sembra in terza liceo. Durante quell’estate ho cominciato a interrogarmi sul mio futuro e su ciò che desideravo davvero. Mi sono avvicinato al teatro quasi per caso. Mia madre lo aveva praticato da ragazza e conservava ancora i suoi vecchi appunti. Li ho sbirciati, poi letti, e mi sono piaciuti tantissimo. Da lì è cominciato tutto. Mi sono iscritto a una compagnia teatrale a Lecco, dove sono nato e cresciuto, e mi sono innamorato del palcoscenico”.

Se oggi incontrasse il ragazzo che si avvicinava per la prima volta al teatro, quali aspetti di lui riconoscerebbe ancora?

“Sono sicuramente maturato. Quella che inizialmente era una passione è diventata il mio lavoro e oggi mi considero molto disciplinato. Non ho problemi a ripetere un esercizio due, tre, quattro o dieci volte, né a dedicargli tutto il tempo necessario per raggiungere un obiettivo. Vale per la recitazione, ma anche per gli allenamenti, la lettura e le altre attività a cui mi dedico. Ho conservato, però, il piacere dei piccoli momenti: una conversazione, un esercizio di gruppo, una risata, una Coca-Cola con gli amici dopo uno spettacolo o le prove. Sono esperienze che porto ancora dentro di me”.

Mi ha fatto sorridere il riferimento alla Coca-Cola. Di solito, dopo uno spettacolo, si parla di una birra…

“Lo so! Ma preferisco una Coca-Cola perché non sono un bevitore. Non amo particolarmente l’alcol. Non dipende dalla religione, è una scelta personale, etica. Naturalmente partecipo volentieri a un brindisi, ma normalmente non bevo”.

Si definisce una persona molto disciplinata. C’è stato, però, un gesto di ribellione nella sua vita, un momento in cui ha deciso di rompere con una situazione che le stava stretta?

“Sicuramente la decisione di andare a vivere da solo. Circa tre anni e mezzo fa ho lasciato Lecco, o meglio un paesino della provincia, tra le montagne e il lago. Era un luogo che cominciava a starmi stretto, soprattutto dal punto di vista creativo e delle opportunità teatrali e cinematografiche. Mi sono detto: ‘Vado a Roma’. Volevo crescere più velocemente, non soltanto professionalmente, ma anche come persona. Desideravo vivere da solo, confrontarmi con persone al di fuori della mia famiglia e scoprire se fossi capace di affrontare la vita in una grande città. All’inizio è stato difficile. Venendo dal Nord, non ero abituato ai ritmi di Roma, che per certi aspetti continuo a trovare lenti. Eppure, proprio quella lentezza e quell’ambiente mi hanno insegnato molto, soprattutto ad apprezzare il presente. Penso a un gesto semplicissimo, come prendere un caffè al bar la mattina, incontrare gli abitanti del quartiere, scambiare una battuta in romanesco e ritrovarsi il giorno dopo. Sono abitudini che mi hanno arricchito”.

Il trasferimento a Roma ha coinciso anche con la decisione di puntare tutto sulla recitazione. Qual è stata la rinuncia più grande e quale, invece, la conquista più importante?

“Ho frequentato l’università e mi sono laureato in Scienze Politiche, anche se non sono sempre stato in pari con gli esami, perché contemporaneamente studiavo recitazione e concentravo soprattutto lì le mie energie. Inizialmente mio padre avrebbe preferito che scegliessi una professione più stabile, magari diventando medico o intraprendendo una carriera che potesse garantirmi sicurezza nel tempo. La rinuncia più grande è stata proprio la stabilità, con tutte le certezze economiche e psicologiche che comporta. In compenso ho scoperto un mestiere che per me è molto più di un lavoro. Non vedo l’ora di uscire di casa per dedicarmici. La passione supera tutto. La recitazione è il primo pensiero quando mi sveglio e l’ultimo prima di addormentarmi. Occupa ogni aspetto della mia vita”.

In una precedente intervista raccontava che suo padre le ricordava quanto avesse da dimostrare, anche perché, rispetto ai suoi cugini, aveva avuto la possibilità di nascere in Europa. Oggi, dopo aver lavorato in produzioni come Sandokan e Libera, sente ancora di dover dimostrare il suo valore? E soprattutto, a chi?

“A volte non lo so. Cito spesso mio padre perché è stato il motore che mi ha dato la forza di andare avanti e di impegnarmi sempre di più. Oggi, però, sento di dover dimostrare il mio valore soprattutto a me stesso. Sono una persona che sogna in grande, davvero molto in grande. Coltivo ancora il sogno americano e ci credo sempre di più. Può sembrare lontano, ma secondo me non è poi così irraggiungibile. Pensi che non sono mai stato negli Stati Uniti, neppure in vacanza, perché sono convinto che prima o poi sarà l’America a chiamarmi. Mi sono promesso che non ci metterò piede finché non arriverà quella chiamata. In passato volevo soprattutto dimostrare a mio padre di esserne capace. Adesso è diverso. Ho ricevuto quella pacca sulla spalla, sia da lui sia da me stesso. Oggi posso dirmi: ‘Alioune, sei sulla strada giusta. Continua così’”.

La consapevolezza di essere sulla strada giusta può essere gratificante, ma non elimina necessariamente le paure. Quali sono le sue?

“La paura di non farcela c’è sempre. Poi, però, mi domando che cosa significhi davvero non farcela. Non ci accontentiamo mai. Si potrebbe perfino vincere un Oscar e continuare ad avere la sensazione che manchi ancora qualcosa. Nonostante le mie ambizioni, desidero una vita semplice. Un giorno mi piacerebbe costruire una famiglia e raggiungere una certa stabilità. Non so se vivrò sempre a Roma. Mi piacerebbe anche trasferirmi a Parigi, perché parlo molto bene il francese e, grazie alle mie origini senegalesi, ho sempre avuto un legame con la Francia. Ho molti parenti lì e ci sono stato spesso. Le paure sono tante. C’è l’instabilità, la consapevolezza di crescere e andare avanti, ma anche il dubbio di aver intrapreso alcune esperienze troppo tardi. A volte mi chiedo se avrei dovuto cominciare prima, se stia diventando troppo grande per determinate opportunità”.

Quanto le riesce difficile vivere il presente senza preoccuparsi continuamente del futuro?

“Vorrei pensare meno al futuro e concentrarmi maggiormente sul presente. Ci sto lavorando molto. Desidero vivere le mie esperienze con serenità. Felice forse è una parola troppo grande, ma sereno sì”.

Ha mai pensato che dietro la sua ambizione ci sia anche una forma di riscatto sociale? Penso alla possibilità di diventare un punto di riferimento per altri ragazzi che in Italia non si sentono ancora abbastanza rappresentati.

“Assolutamente sì. Sono cresciuto ispirandomi a Denzel Washington e continuo a farlo. Mi sono chiesto spesso se in Italia esista una figura come lui e se un giorno potrà esserci. Mi riconosco in lui anche perché è afroamericano, certamente, ma soprattutto per ciò che rappresenta come uomo e come attore, per i valori in cui credo. Più che di riscatto sociale, parlerei del desiderio di dimostrare, soprattutto considerando quello che sentiamo quotidianamente, che non siamo come spesso veniamo raccontati. Abbiamo moltissimo da offrire e tanti talenti in diversi settori: cinema, musica, arte, medicina, giurisprudenza. Siamo ovunque. Siamo persone come tutte le altre. Mi domando se arriverà un giorno in cui smetteremo di guardarci attraverso il colore della pelle. Chi lo sa? Mi viene in mente una frase che ricordo di Nelson Mandela, secondo cui la guerra sarà finita quando guarderemo il colore degli occhi anziché quello della pelle”.

Come affronta una persona ambiziosa come lei i periodi in cui il lavoro manca? Penso al momento in cui termina un set e non si sa ancora quale sarà il progetto successivo.

“Ho imparato a gestirli con il tempo. All’inizio vivevo sia i periodi di inattività sia i rifiuti come una tragedia. Entravo in una spirale di pensieri: quando finirà questa fase? Quando tornerò a lavorare? Poi ho cambiato atteggiamento. Credo molto nella manifestazione, ma anche nel lavoro di squadra. Mi piace collaborare e confrontarmi con altre persone, non necessariamente attori. Soprattutto, mi interessa coltivare passioni diverse. Studio molto le lingue. Parlo bene inglese e francese, sto imparando l’arabo e conosco anche un po’ di wolof, la lingua madre di mio padre, del Senegal. Ho lavorato anche nel turismo. Cerco continuamente di acquisire nuove competenze e coltivare altri interessi, dalle arti marziali al calcio, che continua a essere una parte importante della mia vita. Vado spesso a vedere gli spettacoli e i lavori dei colleghi, perché credo sia fondamentale osservare, imparare dagli altri e individuare gli aspetti sui quali migliorare. Non sono capace di stare fermo. Ho sempre bisogno di fare qualcosa”.

In questo bisogno di muoversi, imparare e fare nuove esperienze, quanto riconosce dei suoi genitori?

“Di mia madre sicuramente tantissimo. Non si è mai fermata e continua a non farlo. È una donna straordinaria, che non ci ha mai fatto mancare nulla. Ha sempre lavorato moltissimo, anche otto o dodici ore al giorno, e poi si occupava della casa. È continuamente in movimento. Mio padre vive in un’altra città, quindi purtroppo lo vedo meno, ma anche lui è sempre stato molto attivo. Di lui ho sempre ammirato soprattutto la capacità di lasciar correre quando qualcosa non va. Non attribuisce mai un peso eccessivo ai problemi. Non mi sembra che si faccia prendere dall’ansia. Riesce ad affrontare le difficoltà con serenità, senza ingigantirle”.

Una serenità che lei sta ancora cercando di conquistare?

“Sì, ci sto lavorando. Serve tempo”.

C’è una frase attribuita a Stella Adler secondo cui un attore dovrebbe avere la pelle di un rinoceronte e l’anima di una rosa. La prima serve a proteggersi dal giudizio, mentre la seconda deve conservare la propria sensibilità. Che cosa potrebbe ferirla oggi, soprattutto sul piano professionale?

“Finora mi considero fortunato, perché il mio lavoro è stato apprezzato. Ho ricevuto molti complimenti, sia per la serie in onda sulla Rai sia per altri progetti. So, però, che arriveranno anche critiche negative, magari molto dure, e dovrò imparare ad affrontarle. Credo che la risposta migliore sia continuare a lavorare e impegnarmi ancora di più, senza chiudermi in me stesso. Non voglio che un giudizio esterno mi porti a svalutare tutto il mio percorso o a mettere in discussione il mio valore come persona. Preferisco capire dove posso migliorare e continuare a dedicarmi alla recitazione con serenità e passione”.

E quanto è severo con se stesso?

“Mi capita di esserlo, soprattutto quando mi rivedo sullo schermo. Credo succeda a molti attori. Notiamo dettagli che magari sfuggono agli altri, quelli che consideriamo i nostri difetti. In passato mi preoccupavo molto di più del mio aspetto, di come sarebbe risultato uno sguardo o un determinato momento. Adesso cerco di liberarmi da questi pensieri. Voglio essere presente nella scena, viverla e godermela insieme ai miei compagni di lavoro. È successo proprio in Libera, soprattutto nelle scene con Clara, interpretata da Daisy Pieropan. Mi sono trovato benissimo. Era come se giocassimo insieme”.

In Libera ha lavorato con interpreti di grande esperienza, da Lunetta Savino a Matteo Martari. Le chiedo un piccolo atto di presunzione: secondo lei, che cosa potrebbero aver imparato da lei?

“Se parliamo di recitazione, non mi permetterei di rispondere, perché sento di avere ancora tantissimo da imparare. Come ripeto spesso, ho ancora tanta pastasciutta da mangiare! Fuori dalla scena, però, credo di poter trasmettere il sorriso che porto sempre sul volto. Quando sono sul set sto talmente bene che mi piace esplorare anche gli altri reparti. Mi interessa conoscere chi lavora alla scenografia, alla fotografia, chi si occupa della messa a fuoco, dei costumi e tutti gli altri professionisti. Amo parlare con le persone e farlo sorridendo. Non è un atteggiamento che mi impongo. Mi viene naturale, perché sono felice di trovarmi lì”.

Ha parlato della sicurezza che cerca di costruire anche attraverso il lavoro. Quando si guarda allo specchio, invece, che rapporto ha con la propria immagine?

“Ho un rapporto assolutamente positivo con il mio aspetto. La mattina mi alzo, mi guardo allo specchio e magari mi do anche un cinque per caricarmi. Prima lo facevo perfino più spesso. Naturalmente c’è anche un po’ di ego. Mi considero un bel ragazzo, mi vedo in forma, con un bel fisico, e questo mi fa stare bene. Mi guardo e mi dico: ‘Dai, oggi ce la facciamo’. È il mio modo di trovare energia”.

Ha partecipato a produzioni distribuite anche all’estero. Queste esperienze hanno cambiato la sua idea di successo?

“Sento sicuramente che manca ancora qualcosa. Per me, però, il successo non coincide con la popolarità. Certo, fa piacere ricevere complimenti sui social, soprattutto quando arrivano dall’estero. Per esempio, quando Sandokan è uscito su Amazon Prime in Francia, mi ha scritto una ragazza di origine senegalese. Aveva visto il mio nome, intuito che probabilmente anch’io avessi origini senegalesi e voleva complimentarsi per il ruolo. Ho ricevuto anche un messaggio da El Salvador per The Decameron. Sono soddisfazioni che fanno piacere ma il successo arriva quando riesco a trasmettere un’emozione. Per me il successo significa raccontare una storia così intensa che una persona, dopo averti visto, ti guarda senza dire nulla, ma attraverso gli occhi riesce a comunicarti tutto. Accade soprattutto a teatro, quando esci dalla sala e incontri gli spettatori. Non è una questione di follower su Instagram o di persone che ti chiedono una fotografia. È qualcuno che ti ferma, ti guarda e ti dice: ‘Sai che mi hai ricordato un’esperienza che ho vissuto anch’io?’. È questo che conta davvero”.

Abbiamo parlato molto dell’attore e della sua carriera. Vorrei andare oltre: chi è Alioune quando non deve interpretare alcun personaggio? In quali valori si riconosce?

“Credo ancora in alcuni valori che potremmo definire tradizionali, anche se non so se sia l’aggettivo più adatto. Uno di questi è sicuramente la famiglia. Sono molto legato sia ai miei parenti italiani sia a quelli senegalesi. Mio padre mi ha sempre insegnato che la famiglia viene prima di tutto, perché nei momenti difficili è sempre presente. Con i parenti che vivono in Senegal non riesco a incontrarmi spesso, a causa della distanza, ma ci sentiamo regolarmente attraverso WhatsApp e le videochiamate. Ogni tanto torno anche in Senegal. L’ultima volta è stata nel 2024 ed è stata un’esperienza emotivamente incredibile. Ho ancora la fortuna, finché Dio vuole, di avere i miei nonni, persone fantastiche. Stare a tavola con loro è speciale. In Senegal non ci si siede a mangiare per mezz’ora. Si rimane insieme due o tre ore. Nel fine settimana il pranzo può cominciare alle tre del pomeriggio e finire alle sei. E alle sei ti offrono ancora il tè senegalese! È un modo completamente diverso di vivere il tempo: per loro il fine settimana non significa necessariamente uscire, andare a fare l’aperitivo o girare per negozi. Significa stare insieme. E stare in famiglia vuol dire parlare, confrontarsi, ascoltarsi. Non importa nemmeno quale sia l’argomento. Conta dedicare attenzione. È un insegnamento che mi ha dato molto”.

Le è mai capitato, invece, di non sentirsi ascoltato?

“Sì, soprattutto nella vita privata. Anche in famiglia possono nascere discussioni e incomprensioni. Ho una sorella più piccola di due anni, alla quale voglio un bene enorme, ma non condividiamo sempre le stesse idee. È normale avere opinioni differenti e, qualche volta, discutere”.

Come vive l’amore?

“Quando amo, do tanto. Mi coinvolgo completamente. Sono stato innamorato e ho vissuto anche delle delusioni. Non moltissime, ma ne ho avute, come credo sia normale. L’amore è difficile, molto difficile. Penso, però, che quello vero arrivi quando deve arrivare. Non possiamo forzarlo. Quando una relazione finisce, cerco di non avere rimpianti, anche se naturalmente mi capita di pensare che con una determinata ragazza avrei voluto fare di più. Mi domando se abbia commesso qualche errore, dove abbia sbagliato, perché non abbia funzionato. A quel punto comincio ad analizzare ogni dettaglio, anche quelli sui quali forse non dovrei soffermarmi, perché non sempre esiste una spiegazione. Siamo persone diverse, con menti e sensibilità differenti. Quando non siamo sulla stessa lunghezza d’onda, le nostre strade possono non incontrarsi. È come se fossimo due moto che percorrono strade parallele lungo la costa, continuando ad avanzare senza incrociarsi mai. È così che immagino certe relazioni. Eppure l’amore è bello. Fa soffrire, anche tanto, ma resta meraviglioso. Se fosse tutto scontato, non proveremmo la stessa gratificazione”.

Se potesse incontrare l’Alioune bambino, quale aspetto dell’uomo che è diventato crede lo stupirebbe di più?

“Il fatto di non essermi arreso. Non credo molto nella fortuna. Credo nel duro lavoro, nella volontà e nell’impegno. Sono i principi che mi hanno trasmesso i miei genitori e che mi hanno sempre accompagnato. Se credi veramente in un obiettivo, prima o poi puoi riuscire a raggiungerlo. Magari affrontando molte difficoltà, magari non esattamente nella forma che avevi immaginato, ma ciò che conta è non mollare”.

Resisterebbe alla tentazione di raccontare a quel bambino come andrà la sua vita, anticipandogli il futuro?

“No, sinceramente, non cederei. Gli direi soprattutto di vivere il presente, perché il tempo che passa non torna indietro. Avrei tantissimo da raccontargli, naturalmente, ma il messaggio più importante sarebbe questo: la vita è un dono. Amo la vita. Sono anche una persona molto credente e penso davvero che sia un dono di Dio”.