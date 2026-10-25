Alisson Santos vittima di un furto in casa, i ladri scappano col bottino e nell’auto del giocatore del Napoli

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Disavventura per Alisson Santos, calciatore del Napoli. Il brasiliano è stato vittima di un furto avvenuto nella propria abitazione a Giugliano e da lui stesso scoperto quando si è risvegliato e ha trovato i malviventi in casa. Scoperti sul fatto, i ladri hanno rubato l’auto del giocatore e si sono dileguati. La polizia ha aperto un’indagine per scovarli.

Alisson Santos vittima di un furto in casa

Attimi di paura per Alisson Santos. Alcuni ladri sono entrati nella sua casa di Giugliano, in provincia di Napoli, e hanno portato via alcuni degli effetti personali del brasiliano. Per di più, per la fuga hanno utilizzato l’auto del 24enne che è stata poi rinvenuta in seguito, abbandonata a Villaricca.

A scoprire i malviventi è stato lo stesso Alisson che per fortuna non ha riportato danni né ferite. Dalla denuncia, è emerso che il bottino consta di un orologio e di un monile.

Cos’è successo al giocatore del Napoli

Domenica di paura per Alisson Santos che alle prime luci del mattino del 25 ottobre ha scoperto che una banda di ladri si era introdotta nella sua abitazione mentre dormiva. I rumori hanno destato il brasiliano che, accortosi della situazione, ha chiesto aiuto.

I malviventi sono quindi scappati, usando proprio la vettura di proprietà del calciatore del Napoli, vettura che era parcheggiata all’interno della villetta e che è stata poi abbandonata e rinvenuta dai carabinieri della sezione radiomobile di Marano sul territorio di Villaricca.

Secondo quanto denunciato, all’atleta sarebbero stati sottratti un orologio di valore e alcuni gioielli ma il bottino sarebbe potuto essere più cospicuo se il giocatore non si fosse svegliato presto.

Ladri in casa, la fuga con l’auto del calciatore

Poche ore prima dei fatti, l’attaccante si trovava in tribuna allo stadio Maradona per assistere alla gara tra Napoli e Roma. Si tratta dell’ennesimo episodio in cui dei malviventi si introducono nelle abitazioni dei calciatori della Serie A per rubare loro oggetti preziosi e quant’altro.

Fondamentale il rapido intervento della polizia che ha ora avviato le indagini. Inoltre, sono state intensificate le attività di vigilanza nelle arterie viarie della zona per cercare di risalire alla banda di ladri.

Come scrive il Corriere della Sera, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha potenziato i controlli nell’area nord di Napoli per prevenire ulteriori furti e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini.