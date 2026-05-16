All'Eurovision caso "plagio" sulla coreografia di Sal Da Vinci, Marcello Sacchetta replica a Giuliano Peparini

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026 ha dato vita ad un botta e risposta tra Giuliano Peparini e l’autore della coreografia, Marcello Sacchetta. La replica di quest’ultimo è arrivata dopo che il regista e coreografo internazionale aveva commentato la somiglianza tra la coreografia scelta per la canzone “Per sempre sì” a uno dei suoi lavori televisivi del passato.

Eurovision, cosa aveva detto Giuliano Peparini sulla coreografia

A sollevare il caso è stato Giuliano Peparini, che ha commentato la coreografia per l’Eurovision e ideata da Marcello Sacchetta.

“Ho ricevuto tantissimi messaggi riguardo alla coreografia di Sal Da Vinci andata in scena durante la prima semifinale dell’Eurovision”, ha dichiarato il coreografo all’Adnkronos.

ANSA

Giuliano Peparini ha spiegato che diversi spettatori gli avrebbero segnalato analogie con un quadro scenico creato per Amici nel 2018.

“Secondo le persone che mi hanno scritto ricordava molto uno dei miei quadri creati ad ‘Amici’. Devo essere sincero. Sì, le somiglianze ci sono”, ha affermato.

“Credo però che nel nostro mestiere sia naturale lasciarsi ispirare. Tutti noi artisti assorbiamo immagini, emozioni, linguaggi. L’ispirazione fa parte del processo creativo ed è sempre esistita”, ha aggiunto.

Il regista ha poi parlato di una “linea sottile tra ispirazione e riproduzione troppo evidente di un immaginario o di una firma artistica riconoscibile”.

“La cosa che scelgo di portare con me è soprattutto un’altra: forse quei quadri creati anni fa sono entrati così tanto nell’immaginario collettivo da essere immediatamente riconoscibili ancora oggi”, ha concluso.

La replica di Marcello Sacchetta

La risposta di Marcello Sacchetta è arrivata poco dopo attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage.

Il ballerino e coreografo ha sottolineato di aver costruito la performance pensando esclusivamente a Sal Da Vinci.

“Giuliano è un grande artista e maestro, mi spiace che abbia fatto questo tipo di dichiarazione”, ha spiegato.

Marcello Sacchetta ha, poi, aggiunto di non ricordare il riferimento citato dal collega.

“La performance l’abbiamo costruita pensando solo a Sal Da Vinci. Il riferimento che dice lui nemmeno me lo ricordo. Mi prendo il complimento se le persone hanno pensato ci fosse qualcosa di suo perché lo stimo, ma l’ispirazione nasce da Sal”.

Il coreografo ha inoltre ricordato il lungo percorso artistico condiviso con il cantante napoletano.

“Sono 12 anni che facciamo teatro con Sal, abbiamo portato l’essenza dell’artista, del teatrante, sul palcoscenico”, ha dichiarato.

La coreografia di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci

La coreografia di “Per sempre sì” racconta simbolicamente le fasi della preparazione di un matrimonio.

Sul palco, Marcello Sacchetta interpreta lo sposo mentre viene aiutato nella vestizione dai testimoni.

Successivamente entra in scena la ballerina Francesca Tocca, in abito da sposa.

Proprio la sequenza della vestizione è stata associata ad un quadro coreografico firmato da Giuliano Peparini durante un’edizione serale di Amici.