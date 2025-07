Alla Scala di Milano torna in vigore il dress code, ingresso vietato con infradito, canottiere e calzoncini

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Per entrare alla Scala di Milano bisognerà rispettare un preciso dress code. Il regolamento non è mai cambiato, ma negli ultimi anni si chiudeva più di un occhio. Ora le cose sono cambiate e sono stati affissi cartelloni che invitano a non presentarsi in canottiera, infradito o pantaloncini corti.

Torna il dress code alla Scala di Milano

Il dress code per entrare al Teatro alla Scala di Milano verrà quindi fatto rispettare in maniera più rigida. Finora l’organizzazione era stata più permissiva, ma gli avvisi che sono stati sistemati all’ingresso e in biglietteria non lasciano dubbi.

Inoltre, chi non rispetta il dress code e non viene fatto entrare alla Scala, non avrà diritto al rimborso del biglietto.

Il teatro alla Scala di Milano

Divieto di entrare con canottiere, infradito e calzoncini alla Scala

Le regole richieste per entrare al teatro alla Scala non sono particolarmente restrittive. In realtà, non viene richiesto di indossare cravatte o abiti, ma le indicazioni fanno riferimento a come non bisogna presentarsi all’ingresso. Il divieto riguarda l’ingresso con pantaloncini corti, canotte e infradito. Tuttavia, il divieto relativo alla canotta non impedisce alle donne di entrare con bluse e abiti smanicati.

Come si legge sul sito, la Direzione del più importante teatro milanese “invita il pubblico a scegliere un abbigliamento consono al decoro del Teatro, nel rispetto del Teatro stesso e degli altri spettatori”. Per queste ragioni “non sono ammessi all’interno del Teatro spettatori che indossino canottiere o pantaloni corti” con la precisazione che “in questo caso i biglietti non sono rimborsabili”.

La maggiore tolleranza sull’abbigliamento era stata introdotta dal sovrintendente uscente Dominique Meyer, che si era detto più interessato ad attirare i giovani rispetto al loro abbigliamento.

Attenzione particolare per turisti e giovani

Tuttavia, la questione del dress code non riguarda solamente i giovani. Spesso, infatti, alla Scala e in altri famosi teatri italiani si presentano all’ingresso turisti che sfoggiano look poco adatti a un teatro.

Discorso a parte è quello sui comportamenti da tenere all’interno del teatro, con la Scala di Milano che ricorda come all’interno sia vietato consumare cibo e bevande. Senza contare il divieto, quasi mari rispettato, di fare video e foto durante gli spettacoli.

In una occasione uno smartphone appoggiato sulla balaustra di un palco era caduto sulla testa di uno spettatore seduto in platea, che aveva poi sporto denuncia.