Allacci abusivi in tre palazzine di Librino a Catania, rischio cortocircuiti e incendi: residenti denunciati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tre palazzine intere attaccate alla rete elettrica con allacci improvvisati, senza protezioni e a rischio di cortocircuiti e incendi. A Catania, nel quartiere Librino, un controllo interforze tra viale Nitta e viale Moncada ha fatto saltare fuori gli allacci abusivi, poi rimossi dai tecnici: alcuni proprietari degli appartamenti sono stati denunciati per furto di energia.

Librino, gli allacci abusivi in viale Nitta e viale Moncada

Come riporta la Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata nei giorni scorsi dal Commissariato di Librino, su ordinanza del questore.

In campo c’erano polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale, insieme al Reparto Mobile e ai tecnici della società che distribuisce l’energia.

Secondo diverse testate locali, gli allacci abusivi scoperti nelle tre palazzine sono 55.

Erano collegamenti fatti in modo improvvisato, che mettevano a rischio la sicurezza degli stessi residenti.

I tecnici li hanno staccati e messi in sicurezza.

Le denunce e i controlli su strade e veicoli

Alcuni proprietari degli appartamenti sono stati identificati e denunciati, mentre si cercano ancora gli utilizzatori delle altre case e chi ha realizzato gli allacci.

Nello stesso servizio le forze dell’ordine hanno allestito posti di controllo sulle principali strade del quartiere.

Sono state identificate 65 persone, 40 delle quali con precedenti, e controllati 44 veicoli.

Le multe sono state 9, per guida senza patente, mancata assicurazione, revisione scaduta e niente casco.

Due veicoli sono stati sequestrati e uno sottoposto a fermo amministrativo.

IPA