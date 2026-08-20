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È stato disposto il ritorno in carcere di un 19enne catanese, già sottoposto agli arresti domiciliari, a seguito di un aggravamento della misura cautelare deciso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania. La decisione è stata presa dopo che la sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari si è rivelata impraticabile per l’assenza delle condizioni necessarie al controllo elettronico.

Le motivazioni della misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la revoca degli arresti domiciliari è stata motivata dall’impossibilità di garantire un adeguato controllo sul giovane. La misura alternativa al carcere era infatti subordinata all’installazione di un dispositivo elettronico di sorveglianza, che avrebbe dovuto essere attivato al momento della scarcerazione.

Gli agenti della sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno effettuato un sopralluogo presso l’abitazione del 19enne, situata nel quartiere San Cristoforo. Durante il controllo, è emerso che l’immobile era sprovvisto di un regolare contatore elettrico e risultava alimentato tramite un allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica.

Denuncia per furto di energia elettrica

A seguito della scoperta dell’allaccio irregolare, la madre del giovane, in quanto titolare dell’abitazione, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per furto di energia elettrica.

L’assenza di un regolare allaccio elettrico ha reso impossibile l’installazione del dispositivo di controllo elettronico, condizione necessaria per la concessione degli arresti domiciliari. Di conseguenza, i giudici della Corte d’Appello hanno disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere per il 19enne.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno notificato il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria al giovane, che, dopo le formalità di rito, è stato condotto nuovamente in carcere.

Conclusioni

L’episodio mette in luce l’importanza delle condizioni logistiche e tecniche per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, come il controllo elettronico. In questo caso, la mancanza di un regolare allaccio elettrico ha impedito la sorveglianza elettronica, portando al ripristino della custodia cautelare in carcere e alla denuncia per furto di energia elettrica nei confronti della madre del giovane. L’intera vicenda si è svolta a Catania.

IPA