Nelle scorse ore sono state evacuate otto persone dai Vigili del Fuoco a Cassino, dove le forti piogge hanno causato gravi disagi nella zona industriale della città. Le abitazioni sono state sottoposte a vigilanza per prevenire episodi di sciacallaggio e ulteriori problemi legati all’abbandono dei beni.

Emergenza maltempo: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando il territorio hanno richiesto un tempestivo intervento delle forze dell’ordine, chiamate a svolgere il loro ruolo istituzionale di pubblico soccorso. In particolare, nella notte appena trascorsa, la Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino ha operato congiuntamente ai Vigili del Fuoco nella zona industriale della città, dove l’acqua ha raggiunto un livello di 50 cm all’interno di diversi immobili.

Evacuazioni e assistenza ai cittadini

Le autorità hanno provveduto a evacuare le abitazioni coinvolte dall’allagamento, mettendo in salvo otto persone che sono state accolte presso familiari. L’operazione si è svolta nella massima sicurezza, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei residenti e garantire loro un alloggio temporaneo in attesa che la situazione torni alla normalità.

Prevenzione di sciacallaggi e tutela dei beni

Le unità abitative evacuate sono attualmente oggetto di una particolare vigilanza da parte delle forze dell’ordine. Questa misura si è resa necessaria per scongiurare episodi di sciacallaggio e per prevenire qualsiasi altra problematica connessa all’abbandono forzato delle case e dei beni personali. La presenza costante della Polizia di Stato rappresenta un deterrente fondamentale contro eventuali reati che potrebbero verificarsi in simili circostanze.

Monitoraggio e ricognizione delle criticità

È tuttora in corso, in collaborazione con gli altri enti preposti, una ricognizione approfondita delle aree maggiormente colpite. L’obiettivo è quello di individuare e risolvere eventuali criticità legate ai canali di scolo delle acque reflue e ai sottopassi del comune di Cassino.

Vigili del fuoco