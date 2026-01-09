Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani studentesse sono state tratte in salvo da un’abitazione seminterrata completamente allagata grazie al tempestivo intervento di due agenti della Polizia di Stato. L’episodio, avvenuto a Roma durante la notte sotto una pioggia battente, è stato reso possibile dalla prontezza e dal coraggio degli agenti Giuseppe e Carlo, che hanno evitato una tragedia imminente.

L’intervento degli agenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel cuore della notte, quando una richiesta di aiuto disperata è stata ricevuta dal Numero Unico di Emergenza 112. La segnalazione, proveniente da due ragazze bloccate in una villetta, è stata immediatamente inoltrata alla Sala Operativa della Questura di Roma, che ha inviato una pattuglia del IX Distretto Esposizione.

Giunti sul posto, Giuseppe e Carlo hanno scavalcato il cancello dell’abitazione e si sono trovati davanti a una situazione drammatica: il seminterrato era quasi completamente sommerso dall’acqua e le due studentesse, visibilmente provate e infreddolite, erano aggrappate alla parte alta di una finestra per riuscire a respirare, mentre il livello dell’acqua aveva ormai raggiunto quasi il soffitto.

La porta di accesso risultava bloccata dalla pressione dell’acqua e le finestre erano protette da grate metalliche fisse, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di fuga dall’interno. Gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118, ma nel frattempo non hanno esitato a immergersi fino al bacino per restare accanto alle ragazze, parlando con loro e cercando di mantenerle calme in attesa dei soccorsi.

Il salvataggio e la collaborazione tra forze dell’ordine

Quei minuti, che sono sembrati interminabili, si sono conclusi con l’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno tagliato le grate metalliche e creato un varco di emergenza. Le due studentesse sono state così tratte in salvo e affidate ai sanitari per il trasferimento in ospedale, pochi istanti prima che il solaio del seminterrato cedesse, rischiando di trasformare l’episodio in una tragedia.

Il ringraziamento delle ragazze

Qualche giorno dopo la tragedia sfiorata, le due giovani sono tornate al IX Distretto Esposizione per ringraziare personalmente Giuseppe e Carlo. Il loro sangue freddo e la prontezza di intervento hanno permesso che una chiamata di emergenza si trasformasse in una storia a lieto fine.

