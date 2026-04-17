Allagata stazione Termini della Metro A di Roma, il video dell'acqua che scorre dalle scale come una cascata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si è allagata la metro di Roma. La stazione Termini è stata chiusa ai passeggeri e i treni in transito non si sono fermati per un problema alla rete idrica che ha causato il disagio. Si parla di una perdita di acqua da alcune tubature esterne, ma l’acqua è stata talmente tanta che ha iniziato a fuoriuscire dalle scale mobili e addirittura dal soffitto. L’acqua è arrivata alle caviglie dei passeggeri in poco tempo, portando molti a lasciare i piani bassi della metropolitana in fretta.

Stazione Termini allagata

Stazione Termini, il cuore della rete dei trasporti della Capitale, si è allagata. In particolare le fermate della metro della linea A e della linea B sono state “evacuate” quando l’acqua è arrivata alle caviglie dei passeggeri in attesa dei mezzi in transito.

Intorno alle 15:30 di giovedì 16 aprile, a causa di un guasto a una conduttura, tonnellate di acqua sono sgorgate all’interno della stazione, nei piani inferiori dedicati alla metro.

Welcome to favelas

L’acqua si è riversata sulla banchina dal soffitto e dalle scale mobili, in uno scenario che è stato immortalato da moltissimi video finiti online e diventati presto virali.

Il video dell’allagamento

Non è così improbabile vedere dell’acqua all’interno delle metropolitane della Capitale. Infatti, spesso quando gli eventi atmosferici sono estremamente violenti, con lunghe piogge, diverse stazioni diventano virali perché si allagano.

La fermata Termini è lo snodo principale per i viaggiatori di tutta la città, per questo il danno potrebbe risultare più grave rispetto ad altre fermate. Dietro la viralità del video non c’è soltanto l’evento particolare in sé, quanto anche la quantità di acqua riversata sulla banchina.

Nei video pubblicati online e condivisi sui social, è possibile vedere un’enorme quantità d’acqua che si riversa sulle banchine della metro. Si vede l’acqua cadere dalle scale mobili come una cascata e piovere allo stesso tempo dal soffitto.

Cosa è successo

Dagli altoparlanti della stazione è stato lanciato un primo messaggio su cosa è accaduto e perché la stazione si stava allagando. Atac ha infatti informato i viaggiatori che la fermata Termini sarebbe stata chiusa “a causa di un guasto Acea”.

È stato bloccato il flusso dell’acqua e individuato il problema. Si tratterebbe di una conduttura esterna alla stazione, di un tubo presente su Piazza dei Cinquecento a Roma.

Per svolgere i lavori di verifica è stato prima chiuso il passaggio dalla metro A alla metro B, ma la situazione grave ha portato a fermare l’intera linea metropolitana. Il guasto potrebbe essere piuttosto esteso e non è chiaro quanto servirà per ripararlo. Molto lavoro da fare anche per asciugare gli ambienti allagati e verificare che non ci siano stati danni conseguenziali all’allagamento.