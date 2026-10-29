Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sei persone sono state denunciate per istigazione a delinquere e tre sono state sottoposte a fermo preventivo per una manifestazione non preavvisata. L’iniziativa era stata pubblicizzata online per il pomeriggio del 20 ottobre nel centro storico di Catania, con indicazioni su abbigliamento, armi improprie e obiettivi.

Catania: preparavano una manifestazione con mazze, tirapugni e fionde

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli organizzatori sono stati individuati grazie alle indagini della Digos e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. Attraverso i canali online avevano diffuso a numerosi utenti orari e luoghi di ritrovo, suggerendo di vestirsi di nero e di portare mazze, tirapugni e fionde. Tra i possibili obiettivi indicati figuravano i grandi negozi. Gli investigatori hanno ricostruito l’identità delle persone coinvolte nell’organizzazione e dei potenziali partecipanti.

Gli agenti della Digos, della Squadra Mobile e della Polizia Postale hanno quindi eseguito sei perquisizioni domiciliari, finalizzate alla ricerca di armi, e disposto per i sei soggetti il fermo preventivo previsto dall’articolo 11 bis, introdotto dal nuovo decreto sicurezza 2026. Nelle abitazioni di tre di loro sono stati sequestrati una mazza metallica di 70 cm, due mefisto neri, un pugnale da sub, un manganello telescopico di metallo, un nunchaku di legno e una pistola giocattolo a gas con tappo rosso e ricarica. Tutti i sei, maggiorenni, sono stati denunciati per istigazione a delinquere. La Polizia precisa che per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

I controlli in centro

Nello stesso pomeriggio la Questura ha predisposto un dispositivo per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica nel centro cittadino e individuare i partecipanti alla manifestazione promossa sui social, con l’obiettivo di prevenire possibili disordini. Sono state identificate 16 persone e per tre di loro è scattato il fermo preventivo.

Uno dei fermati è stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere: nella sua auto è stata trovata una sbarra di ferro da palestra. Un secondo ha consegnato spontaneamente una maschera da moto e un paio di guanti neri. Il terzo ha consegnato uno spray al peperoncino di libera vendita, un fischietto e un opuscolo dal contenuto antimilitarista. Anche per l’indagato denunciato per il possesso della sbarra resta valida la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

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